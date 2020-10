Od 1 stycznia wyższe kary za brak OC. Zobacz, ile zapłacisz

Od 1 stycznia 2021 roku najniższa krajowa wynosić będzie 2800 złotych, a więc o 200 złotych więcej niż obecnie. To, co może cieszyć pracowników, nie jest najlepszą wiadomością dla kierowców, zwłaszcza tych, którzy nie przywiązują zbyt dużej wagi to terminowego opłacania składek OC. Warto bowiem pamiętać, że podstawą wyliczeń wysokości kar za brak OC jest wysokość obowiązującego w danym roku najniższego wynagrodzenia.

Jak ustala się wysokość kary za brak OC?

200% minimalnego wynagrodzenia (stawka dotycząca posiadaczy samochodów osobowych)

300% minimalnego wynagrodzenia (stawka dla posiadaczy samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych)

1/3 minimalnego wynagrodzenia (stawka dotycząca posiadaczy innych pojazdów - np. motocykli i motorowerów)

Ile wyniosą kary za brak OC w 2021 r.?

Wzrost kar za brak OC Wysokość kary za brak OC zależy od długości przerwy w polisie oraz rodzaju nieubezpieczonego pojazdu.

Mimo kar Polacy nadal jeżdżą bez OC

2013 rok - 49 771 wezwań

2014 rok - 56 146 wezwań

2015 rok - 67 455 wezwań

2016 rok - 71 120 wezwań

2017 rok - 79 935 wezwań

2018 rok - 93 061 wezwań

2019 rok - 125 992 wezwania



„Natomiast wynik dotyczący I kwartału 2020 r. (aż 40 093 wystawione wezwania karne) na pewno nie wróży zbyt dobrze w perspektywie całego roku. Być może nieskuteczność obecnego systemu kar zmotywuje ustawodawcę do wprowadzenia innych rozwiązań” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jazda bez obowiązkowego ubezpieczenia, to nie tylko ryzyko, ale także wysokie sankcje finansowe. Te ostatnie, jak już wspomniano we wstępie, uzależnione są od wysokości najniższego wynagrodzenia. Jest już zatem pewne, że od przyszłego roku będą one dotkliwsze niż obecnie. Porównywarka Ubea.pl przeanalizowała ich skalę i skutki, podkreślając jednocześnie, że nawet wysokie kary za brak OC nie dają dużych szans na nagły spadek poruszających się po drogach kierowców bez OC.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2021 r. płaca minimalna wzrośnie z 2600 zł brutto do 2800 zł brutto. To, jak już wiadomo, przełoży się na wyższe kary za brak OC.Wysokość kary za brak OC jest bowiem określana jako:Dokładna wysokość kary za brak OC zależy od długości przerwy w polisie oraz rodzaju nieubezpieczonego pojazdu. Stawki na 2021 r. prezentuje poniższa tabela.Jak nietrudno obliczyć, wszystkie kary za brak OC na początku 2021 r. wzrosną o około 8%. Jest to całkiem spora zmiana, która znacząco przewyższa oficjalnie podawany poziom rocznej inflacji. W przyszłym roku kary dla nieubezpieczonych kierowców będą bardziej dotkliwe również ze względu na pogorszenie się sytuacji dotyczącej rynku pracy.„Mimo tego trudno jednak przypuszczać, że kolejny wzrost stawek karnych przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby kierowców bez obowiązkowego OC” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Dane Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego potwierdzają, że wzrost kar dla nieubezpieczonych kierowców wcale nie skutkuje spadkiem liczby ukaranych. UFG przez ostatnie lata wystawił następującą liczbę wezwań do zapłacenia kary za brak OC:Powyższe statystyki wyglądają niepokojąco, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost skuteczności wykrywania nieubezpieczonych kierowców.