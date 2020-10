Wymiana opon: jak wybrać serwis?

Wystarczy wyjrzeć przez okno, aby zyskać pewność, że konieczność wymiany opon jest tylko kwestią dni. I wprawdzie obowiązujące w Polsce przepisy nie narzucają obowiązku posiadania zimowego ogumienia, to jednak eksperci przekonują, że w okresie trudnych warunków atmosferycznych są one najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Jest jednak pewien warunek - powierzenie ich wymiany fachowemu serwisowi opon. Jak go znaleźć w gąszczu innych usługodawców? Oto wskazówki od Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze serwisu opon?

Jakie błędy najczęściej popełniają nieprofesjonalni usługodawcy?

Dlaczego ważny jest czas wymiany opon?



1) Czas wymiany opon

uszkadzanie stopki oraz kordu opony w trakcie montażu wykonywanego na siłę, co może kosztować kierowcę utratę sterowności i kontroli;

zbyt wysokie ciśnienie podczas pompowania koła w czasie wskakiwania stopki na półkę osadczą felgi, co prowadzi do nieodwracalnych deformacji w oponach i stwarza ryzyko zsunięcia się stopki z felgi w czasie jazdy.

W profesjonalnych warsztatach nie ma miejsca na wyścigi – ważna jest jakość i dokładność. Pamiętajmy, że nieodzowną częścią wyważania koła – niestety często bagatelizowaną przez słabe warsztaty – jest oczyszczenie powierzchni piasty i felgi na styku ze sobą. To powierzchnia, od której zależy prawidłowość montażu koła, niewyczyszczona może być powodem drgań, hałasów i obniżenia komfortu jazdy. Podobnie jest z oczyszczeniem miejsca przyklejenia ciężarków po poprzednim wyważaniu. Nie może być mowy o poprawnej procedurze wyważenia, jeśli serwisant pominął te czynności. Ponadto pójście na skróty i używanie wyłącznie klucza udarowego pneumatycznego lub elektrycznego do całkowitego dociągnięcia śrub kół z pełną siłą może doprowadzić nawet do zniszczenia felg. Po takim serwisie, jeśli zdarzy się, że kierowca będzie musiał wymienić koło w trasie, to samodzielne odkręcenie śrub będzie całkowicie niewykonalne. Porządny serwis tylko wstępnie dokręca koło do piasty, a dociąga śruby z odpowiednią siłą kluczem dynamometrycznym – zwraca uwagę Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Najczęstsze błędy niefachowych serwisów Częstym błędem jest uszkadzanie stopki oraz kordu opony w trakcie montażu wykonywanego na siłę

2) Cena usługi wymiany opon

Najczęstsze błędy niefachowych serwisów Częstym błędem jest uszkadzanie stopki oraz kordu opony w trakcie montażu wykonywanego na siłę

3) Jakość obsługi

Przeciętny polski kierowca kwestią wymiany opon zajmuje się dwa razy w roku. Eksperci podkreślają, aby pamiętać, jak ważne jest powierzenie tej czynności profesjonalistom, ponieważ nie tylko nie jest ona banałem, ale wywiera również ogromny wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Jak zatem wybrać fachowy serwis opon i zmaksymalizować tym samym pewność, że wymiana opon przebiegła zgodnie ze sztuką?. Wymiana opon może być wykonana dobrze, profesjonalnie i bez uszkodzeń lub tanio i szybko. Jedno albo drugie. Jeśli ktoś był w stanie wymienić komplet opon w ciągu zaledwie kilkunastu minut, to znaczy, że poszedł bardzo na skróty w wielu ważnych momentach całego procesu, narażając Cię tym samym na niebezpieczeństwo. Profesjonalna wymiana na komplet opon w rozmiarze 16-17” na alufelgach z zachowaniem wszystkich wymogów powinna trwać min. 40 minut, jeśli stanowisko obsługuje jeden serwisant.Wśród podstawowych błędów popełnianych przez serwisantów pracujących w pośpiechu możemy wskazać m.in., którzy powinni otrzymać odpowiednie wynagrodzenie za swoją wiedzę i doświadczenie. Ponadto pracownicy taniego serwisu najprawdopodobniej używają na co dzień starych, nieserwisowanych maszyn i narzędzi z minionej epoki, którymi psują nowoczesne opony. Właściciele takich warsztatów często nie inwestują w rozwój biznesu i oszczędzają choćby na odpowiednio częstym serwisowaniu, wiedząc, że grupa pewnych stałych, mało świadomych klientów przyniesie im i tak stały dochód. To, co „oszczędzimy” korzystając z marnego warsztatu, wróci do nas zwielokrotnione w postaci awarii na trasie i przy likwidacji skutków kolizji.. Samochody się zmieniają, jeżdżą na coraz większych kołach – kilka lat temu standardem były koła 14-15 calowe, teraz 16-17 calowe. Warsztaty, które nie inwestują w nowe maszyny i ich serwisowanie oraz utrzymanie nie są w stanie poprawnie, przy zachowaniu wszystkich wymogów, serwisować opon. Trudno winić kierowców, że nie wiedzą, że warsztat powinien używać narzędzi z plastikowymi osłonami i przystawek na montażownicy, by nie spowodować porysowania felgi i nie narazić jej na korozję lub brak szczelnego styku z oponą. Jako klienci rzadko autentycznie znamy się na procesie wymiany opon i potrafimy ocenić, czy serwisant poprawnie używa maszyn dostępnych w warsztacie. Na szczęście, sprawę ułatwia fakt, że niski poziom jakość wymiany opon zwykle odzwierciedlony jest w niskiej cenie tej usługi.Rynek blisko 12 tys. serwisów zajmujących się oponami w Polsce jest bardzo zróżnicowany w poziomie obsługi i kultury technicznej. Zbyt wiele warsztatów wymienia ogumienie w sposób niedopuszczalny, doprowadzając do uszkodzeń. Dlatego PZPO wprowadził Certyfikat Oponiarski – system oceny i wyróżnienia profesjonalnych serwisów w oparciu o niezależny audyt wyposażenia i kwalifikacji, wykonywany przez audytorów TÜV SÜD.Mapę warsztatów, które przeszły audyt TÜV SÜD i otrzymały Certyfikat Oponiarski Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, można znaleźć na stronie certyfikatoponiarski.pl.