Wypadek drogowy: co z odszkodowaniem z OC, jeśli sprawców jest dwóch?

Wypadki drogowe to niestety codzienność. Doświadczenie pokazuje, że do rzadkości nie należy również sytuacja, w której sprawców niefortunnego zdarzenia jest dwóch. Porównywarka Ubea.pl wyjaśnia, co oznacza taka współodpowiedzialność i co dzieje się wówczas z odszkodowaniem z OC.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co się dzieje, jeżeli za wypadek drogowy odpowiada dwóch kierowców?

Czy ubezpieczyciel wypłaci w takim przypadku jakiekolwiek odszkodowanie z OC?

Jeśli natomiast ubezpieczyciel oceni rozkład odpowiedzialności za wypadek na 60% i 40%, to jeden kierowca otrzyma 40% świadczenia, a drugi 60%. Oczywiście te procenty będą naliczane od innej kwoty - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl



Kiedy przyda się ubezpieczenie AC?



Ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie z AC, wystąpi bowiem z roszczeniem regresowym do ubezpieczyciela drugiego współsprawcy wypadku o częściowy zwrot poniesionych kosztów (z OC tego współsprawcy) - wyjaśnia Andrzej Prajsnar z Ubea.pl.

Wypadek drogowy to jedna z sytuacji potwierdzających dobitnie, że życie pisze nam różne i trudne do przewidzenia scenariusze. I choć najczęściej sprawca nieszczęśliwego zdarzenia jest jeden, to jednak zdarza się i tak, że odpowiedzialność spoczywa jednocześnie na dwóch kierowcach. Na jakie odszkodowanie można liczyć w takiej sytuacji?W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie należy spojrzeć w Kodeks cywilny i przepis zawarty w art. 362, zgodnie z którym:Na podstawie tego przepisu ubezpieczyciele mogą proporcjonalnie zmniejszyć wypłacone odszkodowanie z OC o stopień przyczynienia się do szkody. W przypadku współodpowiedzialności na poziomie 50% obydwaj kierowcy otrzymają więc rekompensatę tylko połowy szkód.W przypadku współodpowiedzialności za wypadek bardzo użyteczne będzie ubezpieczenie AC . Z tej polisy można bowiem w całości naprawić szkodę w swoim aucie, niezależnie od tego w jakim stopniu przyczyniło się do niej.Oczywiście, w przypadku naprawy szkody z AC trzeba się liczyć ze wzrostem składki autocasco w następnym roku. W razie współodpowiedzialności kierowców za wypadek podwyżka składki będzie jednak nieco ograniczona.