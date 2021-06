Stan polskich dróg wciąż pozostawia wiele do życzenia

Czy stan polskich dróg się poprawił? Okazuje się, że część z nich wciąż przyprawia kierowców o ból głowy. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl sprawdzili, w których rejonach Polski drogi są najgorsze.

Ile dróg krajowych potrzebuje pilnego remontu?

2013 r.: 12%

2014 r.: 12,6%

2015 r.: 13,5%

2016 r.: 16,1%

2017 r.: 13,9%

2018 r.: 14,2%

2019 r.: 12,7%

2020 r.: 13,3%

Cieszyć mogą natomiast dane o wzroście w latach 2016 - 2020 odsetka dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, które mają najwyższe parametry dotyczące równości podłużnej oraz stanu powierzchni - zaznacza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W którym województwie drogi są najgorsze?

Dla przykładu na terenie Małopolski udział dróg krajowych w stanie dobrym wynosi tylko 42,5%. Małopolskie drogi krajowe w stanie niezadowalającym to aż 40,3% - wymienia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

mat. prasowe Stan nawierzchni dróg krajowych w oddziałach GDDKiA Na terenie Małopolski udział dróg krajowych w stanie dobrym wynosi tylko 42,5%.

Porównując stan dróg do tych z lat 90-tych na pewno widać znaczącą poprawę. Na zmiany wskazują także statystyki. Pod koniec 2003 roku mieliśmy w Polsce tylko 226 km dróg ekspresowych i 405 km autostrad. Siedemnaście lat później do dyspozycji kierowców było już 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. Są jednak miejsca w Polsce, gdzie stan dróg nadal pozostawia wiele do życzenia.Szczegółowe dane o stanie nawierzchni publikuje co roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.Według danych tej instytucji odsetek dróg krajowych w złym stanie technicznym wyglądał w ostatnich latach następująco:Niestety, powyższe dane nie wykazują poprawy sytuacji. Jest to dość niepokojące zjawisko, bo większość analizowanego okresu przebiegała pod znakiem dobrej koniunktury gospodarczej. Można by oczekiwać, że choćby w 2019 roku odsetek dróg krajowych w najgorszym stanie będzie mniejszy niż kilka lat wcześniej.Wielu kierowców interesuje zapewne, jaki jest stan dróg w poszczególnych województwach. Ciekawe dane na ten temat znajdziemy w najnowszym raporcie GDDKiA z 2020 r. Wskazują one, że sytuacja w kraju jest bardzo zróżnicowana.Analogiczne wyniki dla województwa podlaskiego to 78,5% (stan dobry) oraz 14,0% (stan niezadowalający). Pod względem stanu dróg krajowych dobrze wypada też woj. zachodniopomorskie.Warto przy tym pamiętać, że stan nawierzchni dróg przekłada się bezpośrednio na liczbę roszczeń kierowców o odszkodowanie za uszkodzenie auta na dziurze. Takie roszczenia są zwykle kierowane do ubezpieczyciela zarządcy drogi i wpływają potem na zwiększenie rocznej składki OC płaconej przez zarządcę.