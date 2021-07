Czy ubezpieczenie AC obejmuje kradzież części samochodowych?

Ostatnimi czasy hitem wśród złodziei jest kradzież katalizatorów i kół samochodowych. Czy ubezpieczenie autocasco obejmuje tego typu szkody? Na to pytanie odpowiadają eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie OC i AC można rozbudować. 5 przykładów

Czy ochrona AC obejmuje kradzież części pojazdów?

Podczas lektury OWU warto zwracać uwagę na fakt, że ubezpieczyciele w różny sposób definiują np. części samochodu lub jego wyposażenie - zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Franszyza integralna i udział własny - na co trzeba uważać?

Szczególnie w przypadku szkód o stosunkowo małej wartości (jak właśnie kradzież kół czy katalizatora) i jednocześnie dość dużym prawdopodobieństwie wystąpienia udział własny może mocno utrudnić życie - zwraca uwagę Paweł Kuczyński z Ubea.pl.

Aby sprawdzić, czy ubezpieczenie zapewni odszkodowanie po kradzieży kół lub katalizatora, najlepiej zajrzeć do OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Eksperci Ubea.pl przeanalizowali zapisy dotyczące AC w różnych firmach ubezpieczeniowych. Wyniki tej analizy prezentujemy w poniższej tabeli.W przypadku kradzieży kół lub katalizatora trzeba pamiętać o dwóch pojęciach związanych z AC: franszyza integralna oraz udział własny.oznacza, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody o wartości niższej niż określona we franszyzie. Na szczęście, franszyza integralna na standardowym poziomie (np. 500 zł) nie stanowi raczej problemu. Odszkodowanie za kradzież kół czy katalizatora jest bowiem zazwyczaj wyższe niż taka franszyza.Nieco inaczej wygląda to w przypadku, który zmusza kierowcę do pokrycia części szkody (np. 5% - 10%). Warto zadać sobie pytanie, czy oszczędność składki AC związana z zastosowaniem wyższego udziału własnego jest opłacalna.