Niski przebieg auta? Uważaj, cofanie licznika ma się dobrze

O tym, że cofanie licznika kilometrów to problem, który może dotyczyć większości samochodów sprowadzanych zza granicy, mówi się nie od dziś. Ostatnie z badań carVertcial potwierdza niestety, że proceder ten ma się całkiem dobrze, a podanie zaniżonego przebiegu auta pozostaje jednym z ulubionych oszustw stosowanych przez nieuczciwych sprzedawców.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Których modeli aut najczęściej dotyczy cofanie licznika?

Jakie roczniki samochodów mają najczęściej zaniżany przebieg?

Czy cofanie licznika to częściej problem diesli czy benzyniaków?

Jakie czynniki zwiększają ryzyko zaniżania przebiegu auta?



Cofanie licznika - TOP 10 samochodów z zaniżonym przebiegiem: na szczycie BMW M5

Połowa listy TOP 10 to auta tego producenta. To pokrywa się z dużym popytem na używane BMW na różnych rynkach. Dane wskazują też, że cofanie licznika jest najbardziej prawdopodobne przy droższych samochodach i należy to brać pod uwagę przy poszukiwaniu używanego pojazdu. Właśnie wtedy sprawdzenie przebiegu auta naprawdę może się przydać.

Modele z najczęściej cofanym licznikiem według daty produkcji – najstarsze kręcone najbardziej

Lista samochodów ze zmienionym przebiegiem zawiera głównie marki premium, ale są na niej też niektóre modele ekonomiczne, choć jest ich mniej. Subaru, Ford i Volkswagen pochodzą z tych samych lat co auta klas wyższych. Pojazdy mające od 5 do 15 lat wydają się najbardziej narażone na modyfikacje wskazań licznika.

Nie ma sensu kręcenie, dajmy na to, z 50 lub 80 tysięcy na liczniku, ale z punktu widzenia kupującego i tak dobrze jest sprawdzić, czy te wskazania licznika są prawdziwe, czy nie.

Modele z najczęściej cofanym licznikiem według typu paliwa – diesle narażone bardziej

Auta z silnikiem diesla są zaprojektowane z myślą o większych przebiegach, więc są też automatycznie bardziej narażone na manipulacje przy wskazaniach drogomierza. Ale to może się zmienić w przyszłości, bo sprzedaż diesli spada. Jeśli spojrzymy na liczby, to jasno wynika z nich, że 80-90% modeli ze zmienionym przebiegiem to diesle. W przypadku Volkswagena Phaetona na 10 aut z cofniętym licznikiem dziewięć ma diesla, a tylko jeden jeździ na benzynę.

Podsumowanie: cofanie licznika podnosi cenę i pogarsza doświadczenia nabywcy

W celu określenia, jakich pojazdów najczęściej dotyczy tzw. kręcenie licznika w firmie analizującej dane motoryzacyjne, carVertical, zbadano ponad 700000 raportów historii pojazdu wygenerowanych między listopadem 2020 a listopadem 2021. Pod uwagę wzięto osiemnaście rynków krajowych: polski, rumuński, węgierski, francuski, słoweński, słowacki, czeski, litewski, łotewski, estoński, ukraiński, bułgarski, serbski, niemiecki, chorwacki, rosyjski, amerykański i włoski.Z analizy danych dotyczących przebiegu wynika, że samochodem, w którym najczęściej dochodzi do cofania licznika, jest BMW M5. W tym przypadku ponad jedna trzecia egzemplarzy potencjalnie ma zafałszowany przebieg. Jednak tylko ta pojedyncza statystyka nie daje pełnego obrazu tego procederu. Matas Buzelis, ekspert branży automotive z carVertical wskazał, że generalnie lista ta jest zdominowana przez BMW:Na drugim i trzecim miejscu listy znajdują się odpowiednio BMW serii 7 i Subaru Outback z – kolejno – 33,4 i 31,8% egzemplarzy wskazujących na prawdopodobne oszustwa na drogomierzu. Audi A8 było piątym samochodem, w którym to ryzyko było duże, natomiast listę zamyka (25,8%) sportowe Audi A7.Matas Buzelis wyjaśnia, że obecność aut premium wśród samochodów z najczęściej cofanym licznikiem to skutek tego, że w ich przypadku można najwięcej zarobić. Cofnięcie licznika jest względnie tanim i łatwym do przeprowadzenia procesem, który może przełożyć się na niemałe zyski nieuczciwego sprzedawcy samochodów.Rozszerzona do 20 pozycji lista aut z najczęściej cofanym przebiegiem jest dostępna w rozbudowanej wersji badania.Jak wykazały badania, koniecznością jest sprawdzenie autentyczności przebiegu przed zakupem używanego samochodu, szczególnie modeli nieco starszych. Najczęściej przebieg zmieniany był w autach z lat 2006-2016. Jednak Matas Buzelis podkreśla, że wciąż istotny jest związek między klasą pojazdu a ryzykiem tego typu oszustwa:Ford Mustang to najnowszy model na tej liście. Przyszli właściciele szóstej generacji tego znanego muscle cara, muszą szczególnie uważnie prześledzić online historię przebiegu. Ostrożność powinni zachować też poszukujący BMW M5 z 2006, Serii 5 z 2007 oraz X5.Matas Buzelis wyjaśnia, że w nowszych modelach zmiana wskazań drogomierza może być po prostu trudniejsza, a poza tym w ich przypadku może to nie mieć większego uzasadnienia, skoro oryginalny przebieg i tak nie jest wysoki:Większość pojazdów z cofniętym licznikiem ma silniki diesla. Buzelis z pozycji eksperta wyjaśnia, że to żadna nowość:W przypadku BMW serii 6 kręconych diesli jest praktycznie tyle samo, co benzynowych, ale to wynika tylko z popularności poszczególnych wersji. Niektóre pojazdy nie miały montowanych jednostek diesla, a wyłącznie benzynowe. Tak było choćby we wspomnianych już wcześniej BMW M5 czy Fordzie Mustangu.carVertical poddało analizie dane dotyczące używanych aut z cofanym licznikiem. Wynika z nich, że to oszustwo w ciągu 12 miesięcy mogło dotyczyć 16,1% samochodów. Ponieważ cofanie drogomierza jest popularnym modelem postępowania nieuczciwych sprzedawców, ważne jest również sprawdzenie historii przebiegu, żeby nie paść ofiarą oszustwa.Na tego rodzaju problemy statystycznie mniej narażeni są nabywcy aut z klasy ekonomicznej, natomiast czynnikami zwiększającymi ryzyko cofania licznika są: klasa premium, wiek pojazdu między 5 a 15 lat oraz wysokoprężna jednostka napędowa. Na cofanie licznika są również bardziej narażone pojazdy o wysokich osiągach, zatem zakup ich bez sprawdzenia historii online też może skończyć się finansowym koszmarem.