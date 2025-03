Jak bezpiecznie kupić używane auto?

Poszukiwania w Internecie to bardzo często pierwszy krok przy zakupie samochodu używanego. Portale z ogłoszeniami są pełne okazji, a dzięki dostępowi do tysięcy ofert, znalezienie wymarzonego auta jest prostsze niż kiedykolwiek. Jednak wirtualną rzeczywistość warto skonfrontować z tą realną. Eksperci z Autoplac.pl podpowiadają, na co zwrócić uwagę, by bezpiecznie kupić pojazd z drugiej ręki.

Przeczytaj także: Kupno samochodu używanego - jakich błędów unikać?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak sprawdzić samochód znaleziony w Internecie?

Gdzie szukać ogłoszeń o sprzedaży auta w sieci?

Jak bezpiecznie kupić pojazd używany?



Zanim umówimy się na oględziny pojazdu, który wpadł nam oko, warto sprawdzić jego historię. To pozwoli zaoszczędzić fatygi i uniknąć sytuacji, gdy na miejscu okazuje się, że samochód jest poważnie uszkodzony lub licznik nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu. Cena takiej usługi wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt złotych – mówi Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Spotkanie na terenie komisu, dealerstwa jest standardową praktyką, wygodną dla klienta i sprzedawcy, który przecież może od razu wypisać dowód sprzedaży.

Ciężkie życie oszusta

Nie klikajmy w linki przesyłane przez sprzedawców, nie podawajmy swoich danych osobowych ani nie wysyłajmy skanów dowodu tożsamości. Każda transakcja powinna odbywać się w sposób przejrzysty i bezpieczny – najlepiej osobiście i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – ostrzega Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Przy zakupie samochodu z rynku wtórnego ważne jest upewnienie się, że stan techniczny nie budzi wątpliwości.

Unikaj podejrzanych lokalizacji

Sprzedający, który proponuje spotkanie na uboczu i nie chce podać dokładnego adresu firmy lub miejsca zamieszkania, powinien wzbudzić naszą czujność. To często sygnał, że auto ma niejasną historię, a sprzedawca unika weryfikacji – podkreśla Andrzej Pioch, Autohandel Lider Słupsk.

Samochód nieidealny, ale sprawny

Przy zakupie samochodu z rynku wtórnego ważne jest upewnienie się, że stan techniczny nie budzi wątpliwości. Nasz komis przed przyjęciem pojazdu wykonuje dokładne oględziny i nie przyjmuje aut z poważnymi wadami, które mogłyby sprawić klientowi kłopot. Kupujący powinien zrobić to samo – sprawdzić hamulce, zawieszenie, kondycję silnika i przekładni – dodaje Andrzej Pioch, z Autohandel Lider Słupsk.

Dobry portal wspiera kupujących

Portale ogłoszeniowe dają platformę do nawiązania kontaktu między sprzedawcami a kupującymi, gromadząc dane o sprzedawcach. W Autoplac.pl dbamy także o to, by nabywcy mieli dostęp do rozwiązań wspierających bezpieczny zakup – od raportów historii pojazdu, przez wycenę wartości, aż po możliwość skorzystania ze wsparcia rzeczoznawcy. Takie podejście pomaga uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i sprawia, że decyzja o zakupie auta jest bardziej świadoma – mówi Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Do wykupienia raportu wystarczy znać numer VIN, który znajdziemy przy ogłoszeniach publikowanych przez specjalistyczne portale. Otrzymujemy raport weryfikujący nie tylko przebieg auta, ale także wcześniejsze naprawy, liczbę właścicieli oraz to, czy samochód był zarejestrowany w różnych krajach.Oszuści więc zdecydowanie nie mają łatwego życia. Obowiązujące w Polsce regulacje prawne sprawiły, że manipulacje licznikami są coraz rzadsze i surowo karane. Poza tym sprzedawcy dokładają starań, by mieć pewne samochody, bowiem w dobie social mediów i szerokich możliwości komunikacyjnych, jedna podejrzana transakcja ma szansę „zapewnić” odpływ potencjalnych klientów i nagłośnienie sprawy. Mimo to ostrożności nigdy nie za wiele.Szczególnie podejrzane są sytuacje, gdy jeszcze przed obejrzeniem pojazdu sprzedawca prosi o wpłacenie zaliczki, czy wręcz zadatku, np. pod pretekstem "rezerwacji". Nierzadko towarzyszy temu przesyłanie linków do fałszywych stron płatności, mogących służyć wyłudzeniu pieniędzy lub danych osobowych kupującego.Nieuczciwi handlarze mogą również próbować ukryć rzeczywisty stan pojazdu, publikując w ogłoszeniu zdjęcia innego auta, manipulując opisem czy podając błędne informacje o historii samochodu. Bywa, że w momencie oględzin sprzedawca stara się odwieść kupującego od dokładnej weryfikacji pojazdu, sugerując "okazję cenową", konieczność szybkiej decyzji. Takie naciski to kolejny sygnał ostrzegawczy. Kupujący powinni zawsze samodzielnie obejrzeć samochód przed podjęciem decyzji, dokładnie sprawdzić dokumentację i nie dać się ponieść presji czasu. Pośpiech przy zakupie auta to często najkrótsza droga do kosztownych problemów.Spotkanie na terenie komisu, dealerstwa jest standardową praktyką, wygodną dla klienta i sprzedawcy, który przecież może od razu wypisać dowód sprzedaży. Jeśli profesjonalny handlowiec proponuje obejrzenie auta na stacji benzynowej czy na parkingu supermarketu, warto zachować ostrożność. W przypadku osoby indywidualnej, oględziny warto odbywać w miejscach publicznych, przy których kręci się sporo ludzi, a nie w porze nocnej na parkingu w „ciemnej uliczce”. Zresztą światło dzienne zdecydowanie sprzyja lepszej ocenie stanu samochodu.Warto też sprawdzić opinie o sprzedawcy w Internecie i zweryfikować, jak długo działa na rynku. Jeśli jest to firma, powinna wystawić fakturę VAT lub fakturę VAT-marża. Propozycje sprzedaży w tzw. formie „na Niemca”, który jest fikcyjnym właścicielem pojazdu, to jeden z najpopularniejszych sygnałów ostrzegawczych. Ważna jest komunikacja – odpowiadanie na telefony i wyjaśnianie wszelkich wątpliwości w sposób konkretny.Poszukując informacji o sprzedawcy, w sukurs mogą przyjść również social media, zakładając, że dana osoba/firma ma prowadzony profil na Facebooku i Linkedinie. Koniecznie należy zweryfikować czy informacje z dowodu osobistego są tożsame zapisami dowodu rejestracyjnego i na umowie kupna-sprzedaży. Umowa nie powinna zawierać kontrowersyjnych zapisów typu „obejrzałem pojazd i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego”.Kupujący często oczekują, że używane auto będzie wyglądało jak nowe, co w przypadku samochodów 5-, 10-letnich czy starszych jest po prostu niemożliwe. Dlatego, zamiast koncentrować się na drobnych rysach na lakierze, warto dokładnie ocenić stan techniczny auta.Przed finalizacją transakcji warto udać się z autem do mechanika lub na stację diagnostyczną, aby dokładnie sprawdzić jego stan. Można również skorzystać z usług rzeczoznawcy, który oceni, czy pojazd nie kryje kosztownych usterek. Koszty tego rodzaju kontroli wynoszą zazwyczaj kilkaset złotych, ale w przypadku negatywnej oceny zaoszczędzimy wpadkę liczącą kilka, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy złotych.Uczciwy sprzedawca nie powinien mieć żadnych obiekcji wobec takiej weryfikacji. Jeśli unika kontroli lub stara się odwieść kupującego od wizyty w serwisie, może to być sygnał, że samochód ma ukryte wady, o których nie chce informować.Szukając auta w Internecie warto korzystać ze sprawdzonych portali ogłoszeniowych, które oferują szeroką bazę pojazdów, a także mają dodatkowe narzędzia wspierające kupujących. Dobry serwis nie tylko umożliwia szybki kontakt ze sprzedającym, ale również posiada dodatkowe narzędzia, takie jak historia samochodu czy profesjonalna wycena.Podchodząc do zakupu samochodu z rozwagą, sprawdzając jego historię i stosując się do podanych przez ekspertów zasad bezpieczeństwa, można uniknąć wielu problemów i cieszyć się wymarzonym autem. Oszczędności na bezpieczeństwie nie wychodzą bowiem na dobre…