Jaki samochód można kupić dysponując budżetem 30 tys. złotych? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał serwis Autoplac.pl. Przeprowadzona analiza pokazała, że jest z czego wybierać, choć niewątpliwie trzeba się spieszyć, jeżeli chcemy upolować naprawdę atrakcyjne auto. Co ciekawe, 30 tys. złotych wystarcza nawet na samochód elektryczny.

Wydatek 28 000-30 000 zł będzie kompromisem między ceną a bezawaryjnością, ale jest duża szansa, że taki samochód posłuży na dłużej. Czasem powstaje dylemat: auto mniej znanej marki, mniejsze, młodsze, z niższym przebiegiem, czy jednak zaufać marce premium, nawet kosztem dużej liczby przejechanych kilometrów i zaawansowanego wieku. Porównując pojazdy, warto zwrócić uwagę m.in. na stan techniczny, bogactwo wyposażenia, silniki. Zalecamy zadbać o bezpieczeństwo i skuteczność zakupu – sugerujemy sprawdzić samochód od strony mechanicznej, jego historię oraz zastanowić się do jakich celów potrzebujemy auto – mówi Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Czy można kupić auto do 5 lat za 30 000 zł?

Wśród pojazdów w wieku do 5 lat kosztujących do 30 000 zł wybór jest dość ograniczony. Najczęściej pojawiają się modele z segmentu B, przykładem Kia Rio, a także pojedyncze auta z segmentu B/C reprezentowanego choćby przez Fiata Tipo – tłumaczy Tomasz Czarnecki, ekspert z Autoplac.pl.

6-10 lat, czyli (nie tylko) kompaktowe Diesle powyżej 200 000 km

W przedziale wiekowym od 6 do 10 lat i budżecie do 30 000 zł wybór samochodów na rynku wtórnym jest zdecydowanie większy niż w przypadku młodszych aut. Dominują pojazdy z segmentu C, przykładem Peugeot 308 z przebiegiem 220 000 km. Sporo ofert dotyczy “maluchów” z segmentu A z niskim przebiegiem, rodzinnych vanów oraz mniejszych SUV-ów, które cieszą się dużym zainteresowaniem kierowców – informuje Tomasz Czarnecki, ekspert z Autoplac.pl.

Jaki samochód można kupić do 30 tys. zł? Alfa Romeo, DS3, Ford Tourneo Courier...

Jaki samochód można kupić do 30 tys. zł? Duży wybór wśród aut 11-15-letnich

W przedziale wiekowym od 11 do 15 lat rynek wtórny oferuje ogromny wybór pojazdów w kwocie do 30 000 zł. Poszukujący będą usatysfakcjonowani, mając do wyboru auta niemal ze wszystkich segmentów – od miejskich modeli, przez przestronne kombi i rodzinne minivany, aż po spore SUV-y czy samochody klasy średniej i wyższej. W tym wieku pojazdy mają często przebiegi powyżej 200 000 kilometrów, choć nie brakuje egzemplarzy, które pokonały mniejszy dystans – mówi Tomasz Czarnecki, ekspert z Autoplac.pl.

Auto do 25 lat, czy jeszcze warto?

W grupie samochodów w wieku 16–25 lat wybór jest równie szeroki jak w przypadku nieco młodszych roczników, a w ofertach coraz częściej pojawiają się modele luksusowe, SUV-y, auta z napędem hybrydowym. Można znaleźć nawet takie propozycje jak Porsche Cayenne z 2005 roku z instalacją LPG czy Infiniti FX z 2003 roku, czyli pojazdy, które kiedyś były synonimem prestiżu, a dziś są ciekawą opcją dla osób szukających nietuzinkowego samochodu – informuje Tomasz Czarnecki (Autoplac.pl).

Samochód do 30 tys. zł to także youngtimer

Trzeba się spieszyć

Ciekawe pojazdy znajdują bardzo szybko klientów, więc warto często odwiedzać takie portale jak Autoplac.pl. Nasz przegląd pokazuje, że za 30 000 złotych kupimy dobre, choć nie zawsze młode auto. Wybór jest duży i właściwie każdy dysponujący takim budżetem powinien coś dla siebie znaleźć. Niezależnie od wieku auta, do ceny zakupu zazwyczaj należy doliczyć kilkaset i więcej złotych na wymianę podzespołów lub „drobne remonty”.

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce w styczniu 2025 roku wyniosło 8482,47 zł. A zatem przy średniej pensji netto na poziomie około 6100 zł, zakup samochodu za 30 000 zł stanowi wydatek równy niemal 5-miesięcznym wynagrodzeniom „na rękę”. Niekiedy, zamiast płacić jednorazowo całą kwotę, dobre rozwiązanie stanowi skorzystanie z produktów finansowych, np. kredytu.30 000 zł to kwota, którą wielu kierowców traktuje jako rozsądny budżet na zakup auta, zapewniającego bezproblemową jazdę przez najbliższe lata. Wnioski te potwierdzają również dane z autorskiego raportu serwisu Autoplac.pl, podsumowującego preferencje zakupowe polskich kierowców w 2024 roku. Według analizy, 20,5% użytkowników wskazało przedział od 20 000 do 35 000 zł jako minimalny budżet na zakup auta, natomiast dla niemal 22% był to górny limit wydatków (przy czym większość wybierała zakres 30 000-35 000 zł).Eksperci Autoplac.pl przygotowali zestawienie przykładowych modeli dostępnych za około 30 000 złotych. Wszystkie są lub do niedawna były dostępne na portalu.Według analizy ekspertów z Autoplac.pl szukając takich “międzysegmentowych” propozycji, można znaleźć np. sedana Peugeot 301 z 2020 roku z silnikiem Diesla, przestronnym bagażnikiem, przebiegiem 215 000 km o mocy 102 KM i automatyczną klimatyzacją w kwocie 27 900 zł oraz Fiata Tipo z 2020 roku z instalacją LPG, w wersji kombi za 29 999 zł brutto. Oba pojazdy będą doskonałe dla osób szukających uniwersalnego samochodu – do jazdy po mieście, ale i na wakacje. Nawet z 4-osobową rodziną, bo mają duże bagażniki.Jeśli chodzi o pojazdy typowo miejskie, klienci mogą liczyć na auta typu Škoda Fabia z 2020 roku z LPG, bogatym wyposażeniem i przebiegiem 271 000 km, czy Peugeot 208 (2020 rok, silnik Diesla) z tempomatem, podgrzewanymi lusterkami, systemem bezkluczykowym i małym przebiegiem (ponad 74 000 km).Dla osób szukających mniejszego samochodu dostępne są modele z segmentu A, np. Suzuki Celerio z 2020 roku, które wyróżnia się prostotą i niskim kosztem eksploatacji. Oferuje ono podstawowe wyposażenie, moc 68 KM i 67 000 km przebiegu.Ciekawostkę w tej grupie cenowej stanowi Citroën AMI z 2022 roku. To niewielki pojazd elektryczny, który sprawdzi się na krótkich dystansach, szczególnie w warunkach miejskich. Moc tego auta jest niewielka, wynosi zaledwie 7 KM (5 kW), lecz jego design z pewnością przyciągnie wiele zaciekawionych spojrzeń.Choć oferta pojazdów do 5 lat w tej kwocie nie jest szeroka, nietrudno trafić na pojazdy o praktycznym charakterze z oszczędnymi jednostkami napędowymi i wyposażeniem pozwalającym na komfortowe użytkowanie przez długie lata.Segment kompaktów obfituje w modele z silnikami Diesla z przebiegami w granicach 210 000-250 000. Oczywiście z klimatyzacją, niekiedy nawet dwustrefową i kierownicą wielofunkcyjną, czasem nawet tempomatem. Przykładem Ford Focus z 2017 roku (pojemność silnika 1.5, moc 78 KM), Volkswagen Golf z 2015 roku (1.6, 90 KM), Hyundai i30 z 2017 (1.6, 109 KM) albo i nieco większa Škoda Octavia z 2016 roku (2.0, 109 KM), która oferuje bardzo dużo przestrzeni.Alternatywą dla osób szukających auta o bardziej reprezentacyjnym charakterze może być Opel Insignia z 2016 roku, zaliczany już do segmentu D, czyli pojazdów większych i o wyższym prestiżu niż pojazdy kompaktowe. Przebieg 170 000, silnik 1.6, moc 101 KM. Cena 29 500 zł.W tym przedziale cenowym pojawiają się także praktyczne SUV-y, m.in. Renault Captur z jednostką wysokoprężną, wyposażony w tempomat, czujniki parkowania, a nawet hak holowniczy. Ten zakup rozważą z pewnością osoby ceniące wyższą pozycję za kierownicą i uniwersalność w codziennym użytkowaniu. Dużym rodzinom przyda się zasilana benzyną 7-osobowa Dacia Lodgy z 2017 roku. Silnik co prawda niewielki, bo ledwie 1.2 litra, moc 114 KM, lecz zaledwie 71 000 km przebiegu.Niski przebieg stanowi również wielki atut mniejszych pojazdów miejskich z silnikami benzynowymi o niewielkiej mocy. Wyposażenie niezbyt bogate, ale w zupełności wystarczające potrzebom pokonywania stosunkowo krótkich odcinków. Przykładem Volkswagen Up! z 2017 roku, Kia Picanto z 2015 roku czy Fiat Panda z 2018 roku.Szukając mniej oczywistych propozycji, łatwo natknąć się na modele wyróżniające się stylem, designem i innymi walorami. Piękna Alfa Romeo Giulietta z 2015 roku za 27 900 zł (179 000 km, 1.6, 105 KM) znajdzie zapewne klientów wśród miłośników włoskiego designu i jednostek wysokoprężnych. Z kolei DS3 z 2016 roku (158 000 km, 1.6, 99 KM), reprezentuje markę premium od Citroëna.W tej kategorii wiekowej nietrudno znaleźć auto dopasowane do indywidualnych potrzeb: miejskie maluchy, rodzinne kombi, lecz również bardziej stylowe propozycje oraz auta użytkowe, jak choćby Ford Tourneo Courier z 2017 roku (27 500 zł, 108 000 km, 1.0, 101 KM), chętnie wybierany do celów firmowych.Rozpatrując propozycje zakupu samochodów kompaktowych reprezentujących segment C, warto przemyśleć wybór m.in. benzynowych: Peugeota 308 z 2013 roku (139 000, 1.6, 124 km), Forda Focusa z 2014 roku (150 000 km, 1.0, 124 KM zł) oraz napędzane olejem napędowym Audi A3 z 2012 roku (250 000 km, 1.6, 105 KM, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, przyciemniane szyby).Dla osób szukających czegoś większego interesujące mogą być propozycje z segmentu D. Przykładem 14-latki: Toyota Avensis (240 000 km, 2.2, 150 KM, Diesel, kombi), Škoda Superb z 2011 roku (178 000 km, 1.4, 92 KM, benzyna, kombi) i Audi A4 (423 000 km, 2.0, 143 KM, Diesel).Do tego większe SUV-y rodem z Azji mające około 250 000 km przebiegu: Hyundai ix35 z 2013 roku (1.6, 135 KM, benzyna), Subaru Forester z 2013 roku (2.0., 146 KM, Diesel, audio premium, doświetlanie zakrętów, automatyczna klimatyzacja, aktywny tempomat). Plus Škoda Yeti, Ford Kuga, Mitsubishi Outlander...Warto zwrócić uwagę na większe auta rodzinne rodem z USA, np. minivana Chryslera Grand Voyagera z 2010 roku z silnikiem Diesla oraz Chevroleta Orlando z 2013 roku z instalacją LPG, które świetnie sprawdzą się podczas dalszych podróży. Oba pojazdy mają dużo powyżej 200 000 km przebiegu. Dla kierowców szukających nietypowych propozycji znajdą się modele takie jak Volkswagen Scirocco (2010 rok, 137 000 km, 1.4, 122 KM), Mini Cooper (2014 rok, 143 000 km, 1.6, 112 km) czy Volkswagen New Beetle z 2011 roku (175 000 km, 1.2, 105 KM). Stylowe, z charakterem, oryginalne.Ten przedział wiekowy oferuje bardzo szeroki wybór modeli o różnym przeznaczeniu, wyposażeniu i stanie technicznym. Warto jednak szczególną uwagę zwrócić na ich stan, który może determinować różnice w cenach.Wśród popularnych SUV-ów pojawiają się m.in. Volkswagen Tiguan z 2009 roku z silnikiem Diesla (325 000 km, 2.0, 170 KM, dach panoramiczny, ogrzewanie postojowe, Audio premium), Nissan X-Trail (248 000 km, 2.0, 150 KM, Diesel) z dachem panoramicznym i kamerą cofania czy Jeep Commander z 2006 roku (247 000 km, 3.0, 218 KM. Diesel), oferujące sporo przestrzeni i komfortu dla pasażerów i kierowcy.Dla fanów klasy premium dostępne są również modele takie jak benzynowy Lexus GS z 2008 roku (374 000 km, 3.0, 249 KM, benzyna), Audi A6 z 2009 roku (198 000 km, 2.0, 170 KM, benzyna, sedan), BMW Serii 5 z 2007 roku (222 000 km, 3.0, 272 KM, benzyna, kombi). Potencjalnego klienta czeka oczywiście bogate wyposażenie. Jednak trzeba pamiętać, że najczęściej automatyczna skrzynia biegów czy tempomat jakościowo nie dorównują tym samym elementom wyposażenia produkowanym współcześnie.Na rynku wtórnym w tej kategorii wiekowej można trafić także na samochody użytkowe, np.: 16-latki Volkswagen Transporter i Opel Vivaro, a nawet kultowego Fiata 126p z 2000 roku (40 000 km). Moc tego ostatniego dla młodych fanów motoryzacji będzie szokiem – 24 KM, zatem to auto należy traktować jako perełkę kolekcjonerską lub... inwestycję.Wśród nietypowych propozycji warto wspomnieć też o sportowej Mazdzie MX-5 z 2007 roku, mającej przebieg zaledwie 89 000 km (1.8, 124 KM, benzyna) oraz hybrydowej Toyocie Prius z 2007 roku (28 500 zł). W przypadku japońskiego auta przebieg znacznie przekracza 250 000 km i jak można wyczytać w ogłoszeniu, wymieniona została bateria na nową (nieregenerowaną).Choć samochody z tego przedziału wiekowego kuszą bogatszym wyposażeniem, większym komfortem i ciekawym designem, warto pamiętać, że są to auta wymagające dokładnej weryfikacji technicznej – zarówno ze względu na przebieg oraz naturalne zużycie elementów eksploatacyjnych.W budżecie 30 000 zł jak najbardziej znajdziemy samochody, które zaliczają się do grona youngtimerów. Oferty dotyczą modeli z lat 80., 90., a nawet starszych. Przykładem klasyki – Polonez z 1994 roku, Volkswagen Golf z 1991 roku, Opel Calibra z 1995 roku, a także stylowe i coraz rzadziej spotykane BMW Z3 z 1998 roku i Audi 80 z 1986 roku.Do tego bardziej nietuzinkowe propozycje, np.: Cadillac Fleetwood z 1966 roku czy Cadillac De Ville z 1995 roku, które przyciągają uwagę nie tylko miłośników amerykańskiej motoryzacji. W budżecie do 30 000 zł można znaleźć też youngtimery z terenowym zacięciem, jak choćby Nissan Patrol z 1991 roku (29 500 zł), który sprawdzi się podczas rekreacyjnych wypraw oraz użytkowaniu w trudniejszych warunkach.Warto pamiętać, że szczególnie w przypadku youngtimerów stan techniczny ma ogromne znaczenie. Poza tym takie auta często wymagają dodatkowych nakładów na odświeżenie lub bieżące naprawy. W zamian oferują niepowtarzalny styl i klimat, których trudno szukać w młodszych modelach.Na Autoplac.pl publikowane są propozycje zakupu bardzo wielu samochodów używanych w budżecie do 30 000 złotych. Na Autoplac.pl publikowane są propozycje zakupu bardzo wielu samochodów używanych w budżecie do 30 000 złotych. Od praktycznych aut miejskich, przez rodzinne vany i przestronne SUV-y, aż po luksusowe limuzyny i wyjątkowe youngtimery z charakterem. Niezawodne auta do codziennej jazdy, pojazdy na dłuższe trasy, nietuzinkowe modele.