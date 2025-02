Kupno samochodu używanego - jakich błędów unikać?

Jednym z najtrudniejszych, a zarazem niezbędnych etapów przed zakupem samochodu używanego jest analiza własnych potrzeb. Pozwoli ona uniknąć błędów, takich jak wysokie koszty użytkowania auta czy brak odpowiedniego wyposażenia. Jak możemy zminimalizować ryzyko błędów i znaleźć samochód dla nas idealny? Oto porady ekspertów z Autoplac.pl.

Samochód dla rodziny, singli

O ile jeden potomek nie zawsze determinuje wybór segmentu samochodu, o tyle więcej milusińskich – zdecydowanie tak. Dla dużych familii sprawdzą się zazwyczaj pojazdy co najmniej z segmentu C, czyli Toyota Corolla, Opel Astra, Peugeot 307 itd., ale jeszcze lepiej segmentu D, np. Citroën C5, Toyota Avensis, Mazda 6. Do tego nadwozia: kombi, SUV, aczkolwiek nie wykluczałbym zupełnie hatchbacków i sedanów. Przy trojgu dzieci standardowa pięcioosobowa konfiguracja może nie wystarczyć, no, chyba że zamiast kanapy auto ma osobne fotele. Zatem warto rozważyć vany, których reprezentanci to choćby Ford Galaxy i Dacia Lodgy oraz siedmioosobowe SUV-y – Volvo XC90, Škoda Kodiaq – mówi Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Pojazd dla firmy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak przygotować się do zakupu używanego auta? Pierwszym etapem jest analiza naszych potrzeb zakupowych.

Miasto/trasy

(Nie)zbędne wyposażenie

Niektóre „niezbędne” elementy wyposażenia w praktyce są użytkowane sporadycznie lub wręcz tylko przez pierwsze dni od nabycia. Dlatego polecamy dokładnie przemyśleć potrzeby w tym zakresie. Dużą rolę tutaj odgrywają indywidualne preferencje. Poza tym np. czujniki parkowania można domontować po zakupie, zakładając oczywiście, że samochód już stracił gwarancję – radzi Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.

Które nadwozie

Pojemność, moc

Samochód na całe życie?

Jeśli chcemy sprzedać samochód za 2-4 lata polecam sprawdzić jego wartość rezydualną, czyli przewidywaną cenę pojazdu przy danym przebiegu, wieku, różną m.in. w zależności od marki, modelu, wyposażenia. Zupełnie inne podejście zakupowe będzie, gdy zamierzamy jeździć autem, jak najdłużej się da, może nawet do jego zezłomowania. W przypadku starszych samochodów, z dużymi przebiegami, istnieje większe ryzyko występowania usterek i ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z naprawi, ale i logistyką dotarcia do celu – analizuje Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Zakup to początek wydatków

Poza kwotą przeznaczoną na nabycie samochodu, pamiętajmy o rezerwie na inne wydatki, które często czekają nas po tym, jak staniemy się szczęśliwym właścicielem. Czyli wymiana oleju, klocków hamulcowych, zakup drugiego kompletu opon lub całorocznych, czyszczenie klimatyzacji, remonty blacharskie, można mnożyć potencjalne źródła kosztów. Przed zakupem wręcz trzeba zapytać o historię napraw oraz o stanie podzespołów, by wiedzieć kiedy czeka nas np. wymiana rozrządu, sprzęgła czy amortyzatorów. A najlepiej wszystko sprawdzić z fachowcem. Jeśli oględziny przedsprzedażne wykażą jakieś usterki niedyskwalifikujące zakup, kolejne złotówki wydamy na naprawy. W przypadku aut objętych gwarancją należy także sprawdzić koszty obowiązkowych przeglądów, których brak zwykle skutkuje utratą tejże gwarancji. Gdy w planach będzie instalacja gazowa, uwzględnijcie to w kosztorysie. Tu ważna uwaga – nie każdy pojazd dobrze znosi LPG! – radzi ekspert Autoplac.pl.

Czasem eksploatacja i wartość rezydualna sprawiają, że pozornie droższe auto będzie tańsze. Poza tym każdy rozsądny nabywca powinien zostawić sobie rezerwę na dodatkowe wydatki. W przypadku tańszych pojazdów warto mieć w zapasie kilkaset złotych, a przy droższych pojazdach kilka tysięcy – dodaje Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.

Paliwo i ubezpieczenie

Ocena subiektywna

Przykładowa analiza potrzeb

Krzysztof ma 38 lat, 8-letnie dziecko, nie zamierza z żoną starać się o kolejne. Mieszkają na wsi, wakacje spędzają najczęściej na Bałkanach, zimą jeżdżą na narty, często w weekendy spędzają aktywnie czas. Zatem szukają pojazdu zarówno do miasta, jak i w trasy. Budżet 40 000 zł. Przykładem samochodu spełniającego ich wymagania będzie Škoda Rapid, ale także Kia ceed, Opel Astra i inne auta z segmentu większych pojazdów kompaktowych.



Kasia ma 26 lat. Singielka, szuka małego, ekonomicznego pojazdu w celu dojazdów do pracy na dystansie 8 km i robienia zakupów. Najlepiej z ładnym designem. Budżet 20 000 zł. Idealne rozwiązanie stanowią auta małe typu Ford Ka, Toyota Aygo, Hyundai i20.



Karol, 50 lat. Dzieci odchowane, prowadzi małą firmę. Potrzebuje auto do celów prywatnych i służbowych z dużym silnikiem oraz gabarytami – chce wozić towary, zabierać rodzinę na eskapady, lecz i mieć przyjemność z dynamicznej jazdy. Budżet do 100 000. Wśród wymagań duży silnik z odpowiednią mocą. Co mu zaproponujemy? Na przykład Volkswagena Passata, Škodę Superb, Mazdę 6.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – w 2021 roku Polskę zamieszkiwało około 10,5 miliona rodzin, z członkami w różnym przedziale wiekowym. Natomiast, określenie „samochód rodzinny” w głównej mierze symbolizuje pojazd dla familii z dziećmi, co jest nieco błędnym pojęciem, bowiem są przecież rodziny bez dzieci lub takie, w których młodzież już rzadko podróżuje z rodzicami.Jeśli w planach przyszłych właścicieli auta jest powiększenie rodziny, to już przed zakupem pojazdu warto sprawdzić, czy pomieści on wszystkie foteliki dziecięce, ponieważ występują one w różnej wielkości i częstym problemem bywa to, że trzy nie zmieszczą się na tylnej kanapie.Obowiązkowo należy zweryfikować, czy auto jest wyposażone w system mocowania ISOFIX (choć to raczej standard we współczesnych samochodach), ma wyłącznik poduszki powietrznej dla pasażera, czy zmieści się w nim wózek lub wózki.Z kolei, zupełnie inne wymagania wobec przyszłego pojazdu będzie miała singielka, dla której auto ma być głównie środkiem transportu w obszarze miejskim, czy małżeństwo w wieku powyżej 50 lat albo przedsiębiorca przewożący towary w określonych gabarytach. Każdy poszukujący samochodu ma inne potrzeby i oczekiwania.Jeszcze do niedawna firmowe floty samochodowe preferowały pojazdy kompaktowe, jednak obecnie w czołówkach rankingów sprzedaży do podmiotów gospodarczych następuje większe zróżnicowanie. Mimo to w tabeli sprzedaży nowych aut za rok 2024 (źródło Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego) nadal w pierwszej trójce są Toyota Corolla i Toyota Yaris, przedzielone Škodą Octavią.Z różnych względów przedsiębiorcy kupują samochody hybrydowe, a nawet elektryczne. Duży wpływ na ostateczny wybór firmowych aut ma TCO (całkowity koszt użytkowania pojazdu), wizerunku, wymagań zarządu itp. O wyborze pojazdu do firmy decyduje też jej branża, stąd np. popularność pick-upów wśród podmiotów budowlanych i z branży leśnej.Ważną kwestią jest miejsce użytkowania samochodu. Jeśli auto ma służyć wyłącznie do jazdy po mieście, wówczas swoją uwagę można skupić wokół segmentu samochodów kompaktowych i mniejszych, takich jak Fiat Panda, Kia Rio, Škoda Fabia, Hyundai i30, Ford Fiesta itp. Z kolei, jeśli mieszkanie na obszarze dróg gruntowych albo potencjalny właściciel pojazdu lubuje się w jeździe po terenach nieutwardzonych, dobrym rozwiązaniem będzie wybór SUV-a, które na rynku są dostępne w różnych wielkościach.Warto zwrócić uwagę na konkretne cechy samochodu. Przykładowo wielkość bagażnika. Przyglądając się sedanom, możemy zauważyć, że oferują bezproblemowe przewożenie różnych rzeczy, ale mają określoną specyfikę otwierania pokrywy bagażnika, znacznie mniej funkcjonalną niż w przypadku hatchbacka. W nim jednak powierzchnia bagażowa zwykle jest mniejsza... Tu w sukurs przychodzi również kombi, trzeba jednak przemyśleć jak często ta przestrzeń będzie wykorzystywana. Interesująca alternatywa to kombivany (Opel Combo, Volkswagen Caddy).Przed zakupem auta warto poświęcić swoją uwagę również takim aspektom jak przestronność wnętrza i głośność, którą można sprawdzić w danych fabrycznych, a najlepiej samodzielnie podczas jazdy próbnej po autostradzie.Szukając pojazdu, koniecznie należy zwrócić uwagę na niezbędne lub pożądane wyposażenie. Przykładowo relingi dachowe lub/i hak holowniczy przydadzą się osobom kochającym wyjeżdżać na dalsze eskapady z bagażnikiem rowerowym, a w tym pierwszym przypadku również z nartami. Podróżnikom pomocny będzie tempomat, najlepiej „aktywny” oraz system ostrzegający przed niezamierzonym przekroczeniem pasa drogowego. Systemów bezpieczeństwa zresztą nigdy nie za wiele, a we współczesnych samochodach znajdziemy ich bardzo wiele (AFL – światła adaptacyjne, ESP, BLIS – wykrywanie auta w martwym punkcie, HSA – hill holder itp.).Osoby, dla których ważny jest komfort jazdy, docenią w wyposażeniu auta zwłaszcza elektrycznie sterowane szyby (rodziny także w tylnej części pojazdu, ale koniecznie z opcją blokady przed ciekawskimi rączkami dzieci), automatyczną klimatyzację, dach panoramiczny, podgrzewane siedzenia, wielofunkcyjną i także podgrzewaną kierownicę itd. Coraz więcej zwolenników znajduje automatyczna skrzynia biegów, a systemy multimediów przyciągają uwagę melomanów i fanów nowoczesnych rozwiązań.Jednym z najczęstszych błędów, popełnianych przez świeżo upieczonych właścicieli auta, jest zakup kombi i częsta jazda z pustą przestrzenią bagażową. Jak pokazał raport Autoplac.pl, w 2024 roku najczęściej wyszukiwano na portalu używane SUV-y. Wysoka pozycja za kierownicą, komfort jazdy, design, to tylko kilka ich zalet. Przed zakupem warto sprawdzić wielkość bagażnika SUV-a oraz mieć świadomość, że spalanie może być minimalnie większe względem np. hatchbacka. No i… obalając mit, to nie jest auto offroadowe, a część z nich posiada napęd tylko na 2 koła, zatem odpadają szaleństwa w trudniejszym terenie.Kierowcy jeżdżący dużo po mieście zwykle nie potrzebują wielkich silników i mocy. Odpowiednie parametry z kolei świetnie przydają się szczególnie, choć nie tylko, podczas jazdy w trasie. Inna kwestia to styl jazdy. Osoby lubiący dynamikę zwariują z małą jednostką napędową o niskich parametrach. Z drugiej strony, chcąc „uprawiać” ekojazdę i mieć nieco więcej złotówek w kieszeni, użytkownicy nie powinni nabywać samochodów z wielkim silnikiem. Nieco w sukurs idą tutaj producenci, wcielając w życie ideę tzw. downsizingu – zmniejszania pojemności bez szkody dla parametrów. I jeszcze jedna kwestia. Przy pojazdach z pojemnością skokową powyżej 2 litry sprzedawca płaci znacznie wyższą akcyzę (18,6% wartości samochodu vs 3,1%). To też wpływa na wartość auta dla klienta końcowego.Planowanie co dalej zrobimy z samochodem, to bardzo ważny element decyzji zakupowej.Budżet zakupowy to tylko jeden z elementów potencjalnych wydatków, które będą związane z zakupionym autem.Dobrą praktyką jest także analiza cen części na rynku. Te będą się różnić w zależności od marki i modelu. Przeważnie elementy i podzespoły dla aut z segmentu premium są droższe. Dlatego, warto wcześniej zweryfikować koszt zamienników lub ceny usług w nieautoryzowanych warsztatach samochodowych.Wydatki na paliwo to bardzo ważna część kosztorysu. Nie można dopuścić do sytuacji, w której zamiłowanie do dużych pojazdów weźmie górę nad zdrowym rozsądkiem. Co z tego, że cena auta mieści się w budżecie, jeśli w przyszłości pojawi się kłopot z utrzymaniem samochodu, ponieważ pali 14 l/100 km a nie 6 l/100 km, co zrujnuje naszą kieszeń?! Porównując auta, na początek warto sięgnąć po dane fabryczne. Nie są one zwykle miarodajne w praktyce, lecz testy przeprowadzono w tych samych warunkach. Dobre źródło stanowią również fora motoryzacyjne, portale internetowe, testy dziennikarskie, social media.Budżet powinien również zawierać pozycję ubezpieczenie - wysokość składki zależy m.in. od wieku i wartości pojazdu, ale też od historii wypadkowej kierowcy oraz jego miejsca zamieszkania.Można pisać długo o obiektywnych przesłankach zakupu auta, jednak czasem chłodna kalkulacja w ogóle nie ma znaczenia. Niemal każda marka, a nawet modele mają swoich wiernych fanów. Design, prezencja, kolor – również wpływają na decyzje zakupowe. Znaczenie mają dotychczasowe doświadczenia nabywcy, te dobre, ale także i negatywne. Stąd też bywają osoby kupujące tylko Fiaty, Hondy czy Volkswageny lub unikające konkretnych marek. W takich sytuacjach najważniejszą rolę odgrywa stan techniczny i cena.Relacja ceny do jakości kontra inne kryteria wyboru to odwieczny dylemat nabywców aut. Niezależnie od tego, zanim powiemy „tak”, należy dłużej niż chwilę przeanalizować wybór. Zakup samochodu na rynku wtórnym wymaga szczególnej rozwagi i dokładnej analizy. Dzięki świadomemu podejściu i odpowiedniemu przygotowaniu można znaleźć pojazd, które spełni oczekiwania. Dlatego warto poświęcić czas na dokładną weryfikację, aby uniknąć niespodzianek.