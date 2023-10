Używane samochody elektryczne: jest popyt, gorzej z podażą

Samochody elektryczne cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością. Nie wszyscy mogą jednak wygospodarować z budżetu domowego kwotę umożliwiającą zakup nowego pojazdu. W tej grupie widoczna jest duża skłonność do kupna elektryka z drugiej ręki. Za tym zapotrzebowaniem nie podąża jednak podaż - samochody elektryczne to niespełna 1% ofert wszystkich używanych aut publikowanych na łamach serwisu Otomoto.

Coraz więcej elektryków

Używany lepszy, bo… tańszy

“Inkluzywne” top 10 używanych elektryków na OTOMOTO

Coraz większa grupa doświadczonych

Pod koniec lipca w Polsce zarejestrowanych było już ponad 47 tysięcy samochodów zeroemisyjnych , a to wiąże się z przyrostem rejestracji tego rodzaju pojazdów o 58% w stosunku do poprzedniego roku. Dużą dynamikę widać także w podaży samochodów - w OTOMOTO do końca lipca 2023 roku pojawiło się 110% więcej ofert sprzedaży używanych i 70% więcej nowych elektryków niż w analogicznym okresie w 2022 roku. Interpretując wzrosty trzeba mieć jednak na uwadze wciąż stosunkowo niski wolumen samochodów proponowanych kierowcom w Polsce.Choć większość samochodów elektrycznych rejestrowanych w Polsce to samochody nowe, istotna grupa kierowców deklaruje zakup swojego elektryka z drugiej ręki. Podczas EV Experience - wydarzenia skupiającego entuzjastów elektromobilności , organizowanego przez PSPA w maju 2023 roku, Minds & Roses przeprowadziło badanie, z którego wnika, że ⅓ posiadaczy elektryków, obecnych na evencie nabyła swój samochód na rynku wtórnym Cena zakupu samochodu elektrycznego to argument dominujący - zarówno wśród entuzjastów elektryków, jak i osób sceptycznie nastawionych do tego zakupu. Z sierpniowego badania M&R wynika, że chętni do zakupu elektryka są skłonni zainteresować się pojazdem używanym, właśnie z powodu jego niższej ceny (38%). Z kolei 58% tych, którzy odrzucają możliwość zakupu samochodu typu BEV przyznaje, że głównym powodem jest zbyt wysoka cena samochodu.Obecnie na OTOMOTO, uwzględniając oferty z wszystkich segmentów - także samochody premium, średnia cena nowego samochodu przekracza 300 tysięcy złotych. To więcej niż maksymalna cena nowego samochodu elektrycznego, do którego można starać się o dopłatę z programu “Mój elektryk”. Jednocześnie dopłaty nie przysługują tym, którzy zdecydują się na zakup używanego samochodu elektrycznego, choć w porównaniu do nowych cena jest znacznie niższa. Decydując się na zakup elektryka - także na rynku wtórnym, trzeba być gotowym na wysokie koszty - zakup używanego elektryka za pośrednictwem OTOMOTO to średnio około 178 tysięcy złotych.W pierwszej dziesiątce najczęściej wyświetlanych używanych samochodów elektrycznych na OTOMOTO można znaleźć auta z różnych segmentów. Najczęściej oglądanym samochodem jest Tesla 3, a tuż za nią plasuje się znacznie bardziej przystępny cenowo Nissan Leaf. Wśród samochodów z pierwszej dziesiątki najpopularniejszych wśród użytkowników platformy znaleźć można zarówno niewielkie samochody - jak BMW i3 czy Renault Zoe, jak i mieszczące się w segmencie premium Porsche Taycan czy Audi E-Tron.Podaż modeli elektryków w dużym stopniu odpowiada zainteresowaniu - 7 samochodów z zestawień “najczęściej wyświetlane” i “najczęściej wystawiane” na OTOMOTO powtarza się na obu top-listach.Rośnie grupa osób, które wśród swoich znajomych mają kogoś, kto jeździ elektrykiem. W zeszłym roku, w badaniu M&R bezpośredni kontakt z kierowcą elektryków deklarowało zaledwie 24% badanych. Dziś ten wskaźnik wzrósł do 29%, a to oznacza, że już prawie ⅓ Polaków może zapytać swoich znajomych o praktyczne aspekty korzystania z samochodu elektrycznego. Wśród najbardziej nurtujących kwestii pojawiają się pytania o wytrzymałość baterii - to sprawa, która zajmuje 27% badanych, dystans, który można pokonać na jednym ładowaniu (27%), koszty eksploatacji samochodu w skali roku (24%) oraz najczęściej pojawiające się usterki (25%).Pozytywny obraz samochodów elektrycznych tworzą ich użytkownicy. W badaniu przeprowadzonym podczas EV Experience aż 99% posiadaczy pojazdów EV potwierdza zadowolenie z zakupu elektryka, a 83% deklaruje, że kolejnym motoryzacyjnym wyborem będzie także BEV. Póki co, samochody elektryczne w większości (69%) nie są wyłącznym środkiem transportu w gospodarstwach domowych. Właściciele elektryków najmocniej doceniają niższe koszty eksploatacji oraz przywileje, z których można korzystać poruszając się po mieście samochodem z zieloną tablicą rejestracyjną.