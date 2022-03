Ceny OC w lutym 2022 minimalnie w górę

Po stabilnej końcówce roku 2021, ceny OC w lutym poszły minimalnie w górę. Czy to prognostyk dalszych podwyżek? Oto wyniki najnowszego barometru cenowego porównywarki Ubea.pl.

W 2022 r. barometr nadal będzie obliczany tak samo

Na rynku widzimy powolne wzrosty kosztów polis OC

Prognozy inflacyjne są coraz bardziej niepokojące …

Eksperci ostrzegają, że galopująca inflacja zmusi ubezpieczycieli do podniesienia składek OC dla kierowców. Nadzór finansowy również sygnalizuje, że będzie dbał o rentowność rynku OC, by nie dopuścić do kolejnego cyklu bolesnych wzrostów składek. Wbrew pozorom, to dobra wiadomość dla kierowców pamiętających gwałtowne podwyżki kosztów OC z lat 2015 - 2017. Najnowszy barometr cenowy Ubea.pl z lutego pokazuje jednak, że podwyżka jest symboliczna.Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl podobnie jak co roku, dopiero w marcu opublikowali pierwsze informacje na temat średniego miesięcznego kosztu ubezpieczeń OC dla kierowców. Takie postępowanie wynika z faktu, że styczniowy odczyt barometru jest zawsze identyczny i wynosi 100. Średnia składka OC ze stycznia obliczona na podstawie ponad 100 000 kalkulacji internautów, stanowi bowiem punkt wyjściowy dla wskazań barometru cenowego z kolejnych miesięcy.- tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Przed zaprezentowaniem lutowych danych warto wspomnieć, że średnia składka OC z grudnia 2021 r. (1218 zł) oraz stycznia 2022 r. (1219 zł) była praktycznie taka sama. To sugeruje brak poważnych zmian cenowych na przełomie roku. Lutowe wyniki potwierdzają, że później sytuacja zaczęła się nieco zmieniać. W lutym eksperci Ubea.pl zaobserwowali bowiem wzrost średniej składki OC o 1,0% (z 1219 zł do 1231 zł).- mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Na politykę zakładów ubezpieczeniowych w kwestii cen OC , na pewno może wpływać ogólny poziom inflacji. Od pewnego czasu widzimy, że prognozy inflacyjne stają się coraz bardziej niepokojące. W świetle oczekiwań analityków, prawdopodobna wydaje się inflacja na poziomie 9% - 11% zarówno w bieżącym, jak i następnym roku. Podwyżki stóp procentowych NBP będące odpowiedzią na ryzyko inflacyjne zapewniają ubezpieczycielom coraz wyższe zyski z lokat. Trzeba jednak pamiętać, że inflacja oznacza też wyższe koszty naprawy pojazdów.- przypomina Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Eksperci Ubea.pl podkreślają również, że większa liczba pojazdów na polskich drogach (związana z napływem obywateli Ukrainy) prawdopodobnie przełoży się na wzrost liczby wypadków drogowych i stłuczek. W kontekście wypadkowości, znaczenie może mieć też malejące ryzyko epidemiczne, które zwiększy mobilność naszych rodaków.- podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.