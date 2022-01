W 2021 roku ceny OC spadły tylko o 2%

Na przestrzeni roku 2021 ceny polis OC spadły tylko o 2% - wynika z barometru Ubea.pl. W grudniu 2021 średnia składka OC spadła w porównaniu do listopada o 1,1%.

Poziom barometru cenowego z grudnia 2021 r. = 98↘ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 99↘)

Jak przez cały 2021 rok obliczano poziom barometru?

Tym razem nie było dużych świątecznych promocji …

Podwyżki składek OC w 2022 r. są bardzo możliwe

Po podsumowaniu grudniowych statystyk, eksperci Ubea.pl stwierdzili, że średnia składka OC oferowanego online przez współpracujące towarzystwa wynosiła 1218 zł. Taki wynik oznaczał spadek o 1,1% względem listopada 2021 r. Natomiast w porównaniu do przeciętnego kosztu OC notowanego w styczniu (1243 zł), obniżka średniej składki wyniosła około 2%. W konsekwencji 2021 rok zakończył się odczytem barometru Ubea.pl wynoszącym 98. Jest to poziom niższy od tego, którego można było się spodziewać chociażby po wyniku z września (102). Z drugiej strony, warto podkreślić, że tym razem nie była widoczna typowa dla końca roku spora obniżka średniej składki OC. Przykładowo, rok wcześniej poziom barometru Ubea.pl spadł z 97 (listopad 2020 r.) do 92 (grudzień 2020 r.).Nie tylko zachowanie zakładów ubezpieczeniowych z końca 2021 roku sugeruje, że składka OC niebawem może zacząć wzrastać. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego za I kw. - III kw. 2021 r. Te statystyki pokazują, że ubezpieczycielom udało się utrzymać rentowność sprzedaży OC dzięki spadkowi wartości wypłat z obowiązkowych polis (spowodowanemu głównie mniejszą liczbą poważnych wypadków). Gdy wypadkowość drogowa wróci do normy, ubezpieczyciele będą musieli podnieść składki OC.