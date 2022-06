Zielona Karta - ważne zmiany od 1 czerwca

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podjęło decyzję o wypowiedzeniu umowy dwustronnej z Biurem Białoruskim i Biurem Rosyjskim. W związku z tym od 1 czerwca Zielona Karta nie będzie obowiązywać na terenie tych państw.

Zielona karta, a na co to komu?

Wyjeżdżając na wakacje do krajów Unii Europejskiej nie musimy się martwić o dodatkowe dokumenty – nasze OC uznawane jest we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w 15 innych krajach (Andorze, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Gibraltarze, Islandii, Liechtensteinie, Monako, Norwegii, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Wielka Brytanii, Wyspie Man, Wyspach Normandzkich, Wyspach Owczych). Choć oficjalnie w Wielkiej Brytanii nie jest potrzebna Zielona Karta, to Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zaleca, by wyrobić dokument przed podróżą na wyspy. Niestety, nie wszystkie 48 Biur Narodowych zawarło ze sobą Porozumienia Wielostronne. W wyniku tego, aby móc legalnie podróżować po niektórych krajach należy mieć przy sobie Zieloną Kartę, która potwierdza, że nasz środek transportu jest ubezpieczony – radzi Jolanta Dziadowiec, eksperta Unilink.

Albania,

Azerbejdżan,

Iran,

Macedonia Północna,

Maroko,

Mołdawia,

Tunezja,

Turcja,

Ukraina.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Zielona Karta nie wszędzie jest potrzebna

Kierowca przezorny, zawsze ubezpieczony

Ochronę dla naszego samochodu i nas samych zapewniają dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne, jak AC (AutoCasco), NNW czy Assistance, które są często bagatelizowane przez kierowców. A szkoda, bo to właśnie one dają realne wsparcie w wielu sytuacjach, do których może dojść w trakcie podróży samochodem i w połączeniu z OC stanowią kompleksową ochronę. AutoCasco zagwarantuje pokrycie kosztów naprawy samochodu uszkodzonego czy to w wypadku lub kolizji. To również wypłata odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu lub jego elementów. Niektóre towarzystwa posiadają w swojej ofercie rozszerzenie, które dodatkowo chroni od kradzieży nasze bagaże lub sprzęt sportowy – komentuje Jolanta Dziadowiec, ekspertka Unilink.

Wsparcie medyczne

Udając się na zagraniczny urlop należy pamiętać, jakie przepisy prawne obowiązują w kraju, do którego jedziemy lub przez który będziemy przejeżdżać, bowiem nie wszędzie honorowana jest polska polisa OC.11 kierunków podróży wymieniamy poniżej:Dokument Zielonej Karty jest przedzielony perforacją na 2 części, a w razie wypadku jego dolną część odrywamy i przekazujemy drugiej stronie kolizji. Nasze towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje wtedy szkody finansowe wyrządzone przez nas osobom trzecim. Zakres ochrony dokumentu jest taki sam, jak wykupiona przez nas w Polsce polisa OC pojazdu. W zależności od towarzystwa ubezpieczonego Zielona Karta może mieć inne nazwy – spotkamy m. in. nazwę „Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego” czy „Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy”. Koszt wyrobienia Zielonej Karty również zależy od towarzystwa, w którym posiadamy podstawowe ubezpieczenie OC - często jest ona wydawane bezpłatnie. Jeśli przed wyjazdem samochodem za granicę nie wyrobiliśmy Zielonej Karty do kraju, w którym jest wymagana, to jedynym wyjściem jest zakup ubezpieczenia granicznego na przejściu. Takie ubezpieczenie jest odpowiednikiem naszego OC i może być standardowo wykupione na okres 30 dni z możliwością przedłużenia.Wszyscy właściciele pojazdów wiedzą, że posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe i raczej wszyscy dbają o to, aby ich polisa zawsze była aktualna. Warto jednak pamiętać, że OC komunikacyjne chroni osoby trzecie, którym możemy wyrządzić szkody – nie nas i nie nasz samochód.Wyruszając w trasę, warto mieć w zanadrzu również Assistance, które daje wsparcie organizacyjne w przypadku najróżniejszych, nieprzewidzianych zdarzeń. Awaria samochodu, przebita opona, konieczność skorzystania z samochodu zastępczego czy noclegu, holowanie, pusty bak - mogą skutecznie popsuć urlop i zburzyć nawet misternie przygotowany plan podróży. W tych i wielu innych sytuacjach zadziała właśnie assistance. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty m.in. holowania pojazdu na wypadek awarii lub wypadku, weźmie na siebie też znalezienie samochodu zastępczego, dostarczy paliwo, przyśle serwisanta, który pomoże wymienić oponę czy zorganizuje nocleg dla kierowcy i pasażerów.Niestety, w wyniku kolizji czy wypadku komunikacyjnego nieraz dochodzi do mniej lub bardziej poważnych obrażeń, które mogą wymagać diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, czy nawet hospitalizacji. Podstawowym ubezpieczeniem w tym zakresie jest NNW, w ramach którego towarzystwo ubezpieczenie wypłaci odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pobytu w szpitalu. Jednak niektóre towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia dodatkowe usługi, które zdecydowanie ułatwiają powrót do zdrowia po wypadku. W ramach polisy można liczyć m.in. na pokrycie kosztów rehabilitacji kierowcy i pasażerów czy badań diagnostycznych (m.in. RTG, USG, TK, MRI) na terenie Polski. Wypadek czy kolizja, to zawsze traumatyczne zdarzenie dlatego potrzebna może okazać się pomoc psychologiczna, którą ubezpieczyciel również zorganizuje i pokryje także jej koszty do wysokości określonych w polisie limitów.