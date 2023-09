Czy wynajem auta na 6 miesięcy się opłaca?

Samochód na 6 miesięcy to dobre rozwiązanie dla osób, które pilnie potrzebują auta na stosunkowo krótki okres, a jednocześnie nie zależy im na konkretnym modelu pojazdu. Wynajem na 3 lata jest za to zdecydowanie tańszy - wynika z analizy Carsmile. Różnica w miesięcznym abonamencie może wynieść nawet 1300 zł netto. Jakie są wady i zalety wynajmu średnioterminowego?

Przeczytaj także: Wynajem długoterminowy auta dostępny dla seniora?

Dla kogo auto na 6 miesięcy?

Po tego typu rozwiązanie sięgają osoby, które potrzebują samochodu tylko na kilka miesięcy, na przykład z powodu okresowej zmiany miejsca zamieszkania. Wynajem na pół roku czy rok to też dobra opcja dla klientów, którzy wcześniej nie korzystali z wynajmu długoterminowego i wolą najpierw przetestować tę usługę zanim zdecydują się na zawarcie umowy np. na 3 lata. Zaletą średnioterminowego abonamentu jest też dostępność aut. Są one już zarejestrowane i gotowe do odbioru – wylicza Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Uproszczona procedura

Klasy pojazdów – jak w wypożyczalni

Wynajmujący przedstawia swoje preferencje odnośnie modelu, natomiast nie ma gwarancji, że dokładnie ten model będzie dostępny od ręki w danym mieście – przyznaje Sylwester Łagowski, szef działu zamówień w Carsmile.

Wynajem na 3 lata tańszy średnio o 860 zł

Użytkownik ma zatem wybór pomiędzy dużą elastycznością kilkumiesięcznej umowy a zdecydowanie niższym kosztem wynajmu auta na kilka lat – podsumowuje Michał Knitter.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynajem średnioterminowy i długoterminowy - porównanie miesięcznej raty O ile różnica w wysokości raty między okresem półrocznym i rocznym jest niewielka (ten drugi jest dla wytypowanych aut średnio o ok. 70 zł netto tańszy pod względem miesięcznej raty), to okres 3-letni ma już znaczącą przewagę jeśli chodzi o koszt abonamentu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wynajem średnioterminowy, jak sama nazwa wskazuje, to rozwiązanie pośrednie pomiędzy wypożyczeniem auta na kilka dni, a wynajmem długoterminowym , w przypadku którego użytkownicy najczęściej wybierają 3-letni okres umowy. W przypadku wynajmu średnioterminowego popularne okresy trwania kontraktu to pół roku lub 12 miesięcy.W przypadku wynajmu długoterminowego samochód jest zamawiany dla konkretnego klienta, zgodnie z wybraną przez niego specyfikacją. Oczekiwanie na taki pojazd może zająć od miesiąca do kilku miesięcy. W przypadku wynajmu średnioterminowego samochody są nowe lub prawie nowe, tzn. mogą mieć przebieg do 30 tys. km.W przypadku wynajmu na pół roku i rok formalności są uproszczone względem abonamentu długoterminowego. Podstawą oceny wiarygodności finansowej użytkownika (chodzi o to, aby firma wynajmująca miała pewność, że będzie on w stanie opłacać miesięczny abonament) są informacje zawarte w bazach dłużników. Użytkownik standardowo nie jest proszony o przesłanie dokumentów księgowych czy dokumentów dotyczących zatrudnienia. Płatność pierwszej raty następuje z góry, może pojawić się też konieczność zapłaty kaucji, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla firmy wynajmującej, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury.Jeśli chodzi o wybór pojazdów, to obowiązują tu nieco inne zasady niż przy wynajmie długoterminowym. O ile w tym drugim przypadku użytkownik wybiera konkretny model auta, wersję silnikową i wersję wyposażenia, o tyle w usłudze średnioterminowej wskazuje klasę pojazdu, czyli przykładowo segment: B, C, D, E, czy SUV oraz skrzynię biegów.Analitycy Carsmile porównali koszt wynajmu wybranych modeli samochodów z różnych segmentów na okres 6, 12 i 36 miesięcy. O ile różnica w wysokości raty między okresem półrocznym i rocznym jest niewielka (ten drugi jest dla wytypowanych aut średnio o ok. 70 zł netto tańszy pod względem miesięcznej raty), to okres 3-letni ma już znaczącą przewagę jeśli chodzi o koszt abonamentu. Jest on średnio aż o ponad 900 zł netto niższy niż w przypadku okresu 6-miesięcznego dla przebadanych modeli samochodów), a w przypadku niektórych modeli (np. Hyundai Tucson) różnica w abonamencie może sięgać aż 1300 zł netto.Symulację raty dla różnych okresów wynajmu przedstawia tabela.