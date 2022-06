Ubezpieczenia OC i AC: na którą firmę jest mało skarg?

Na których ubezpieczycieli jest najwięcej skarg dotyczących ubezpieczenia OC i AC? Ubiegłoroczne statystyki prowadzone przez Rzecznika Finansowego przeanalizowała porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl.

Rynkowi liderzy znów prezentowali się bardzo dobrze

PKO TU S.A. (0,10% udziału rynkowego) - 10 skarg na 1% udziału rynkowego

Polski GAZ TUW (0,07% udziału rynkowego) - 15 skarg na 1% udziału rynkowego

TUiR Warta S.A. (18,77% udziału rynkowego) - 15 skarg na 1% udziału rynkowego

TUW Pocztowe - obecnie AGRO TUW (0,49% udziału rynkowego) - 20 skarg na 1% udziału rynkowego

TUiR Allianz Polska S.A. (4,69% udziału rynkowego) - 24 skargi na 1% udziału rynkowego

STU Ergo Hestia S.A. (17,82% udziału rynkowego) - 24 skargi na 1% udziału rynkowego

Generali TU S.A. oraz Concordia Polska TU S.A. (4,92% udziału rynkowego) - 27 skarg na 1% udziału rynkowego

PZU S.A. (29,39% udziału rynkowego) - 30 skarg na 1% udziału rynkowego

Oprócz trzech ubezpieczycieli o dużym udziale rynkowym (PZU, WARTA, Ergo Hestia) w grupie wyróżnionych znalazły się dwa towarzystwa, które na rynku ubezpieczeń OC i AC można określić jako graczy średniej wielkości. Chodzi o Generali oraz Allianz.

Widzimy pewną poprawę co do częstotliwości skarg …

Jeżeli przyjrzymy się wynikom najnowszego „skargowego” rankingu Ubea.pl, to można stwierdzić, że w przypadku polis komunikacyjnych znów dobrze wypadli rynkowi liderzy. Mowa o PZU, Warcie oraz Ergo Hestii. Te firmy ponownie odnotowały niskie wyniki.- wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Konieczność porównania skali działania różnych towarzystw wynika z faktu, że pod względem ogólnej liczby skarg dużym ubezpieczycielom trudno konkurować z firmami, które obsługują mniej niż 1% rynku komunikacyjnego.- mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.Jeżeli przyjrzymy się wynikom wszystkich rodzimych firm ubezpieczeniowych, to pod względem częstości skarg na OC i AC można wyróżnić następujących ubezpieczycieli:Oprócz trzech ubezpieczycieli o dużym udziale rynkowym (PZU, WARTA, Ergo Hestia) w grupie wyróżnionych znalazły się dwa towarzystwa, które na rynku ubezpieczeń OC i AC można określić jako graczy średniej wielkości. Chodzi o Generali oraz Allianz. Warto zwrócić uwagę, że do ubiegłorocznego wyniku Generali eksperci Ubea.pl doliczyli skargi na firmę Concordia Polska, która została przejęta w minionym roku i powiększyła udział rynkowy pierwszego ubezpieczyciela.- wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Nie wszystkie zakłady ubezpieczeń w przypadku skarg dotyczących OC i AC mogą się pochwalić chociażby średnimi wynikami (rzędu 33 - 35 skarg na 1% udziału rynkowego). Niemniej jednak, cieszyć może pewna poprawa sytuacji względem poprzedniego roku. Podobna analiza Ubea.pl opierająca się na danych Rzecznika Finansowego z 2020 roku wskazywała, że trzej ubezpieczyciele osiągnęli wyniki znacznie przekraczające 60 skarg na 1% udziału rynkowego.- komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Jeśli porównamy liczbę skarg na OC i AC do Rzecznika Finansowego w 2021 roku oraz udział rynkowy poszczególnych zakładów ubezpieczeń, to okaże się, że nie ma już mowy o takich złych wynikach większych niż 60. Dużą poprawę odnotowały takie firmy, jak chociażby Aviva oraz Link4. Ten pozytywny trend z pewnością powinien cieszyć.- podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.