Kupno samochodu: dealerzy samochodowi oceniają sytuację na rynku

EY oraz DCG Dealer Consulting zaprezentowały wyniki XV już edycji Badania Satysfakcji Dealerów Samochodowych 2022. Najnowsze opracowanie wskazuje na dość dobrą sytuację badanych podmiotów i to pomimo wyraźnie niższej ostatnio dostępności nowych samochodów. Jednocześnie jednak perspektywy na najbliższe miesiące nie są nazbyt obiecujące.

Większość dealerów przekuła w sukces kryzys związany z dostępnością aut. Zwiększony popyt na samochody, niezaspokojony podażą, umożliwił znaczącą redukcję rabatów na samochody. To z kolei podniosło marże dealerów i poprawiło przychody większości podmiotów na rynku – mówi Michał Lesiuk, Partner EY, Lider Działu Doradztwa dla Sektora Produkcja Przemysłowa i Mobilność.

Coraz wyraźniej na rynku widać efekt „przegrzania”. Ceny samochodów doszły do granicy, finansowanie staje się rekordowo drogie, a konsumenci, niepewni jutra, często z kupno samochodu rezygnują. Stopniowe, ale jednak zauważalne zmniejszenie popytu staje się coraz większym problemem. W tej sytuacji dealerzy coraz częściej są skłonni obniżać ceny i ta tendencja powinna się nasilić w kolejnych miesiącach – mówi Michał Lesiuk.

Klienci nie chcą odkładać kupna samochodu na później i wobec braków w ofercie samochodów nowych coraz częściej decydują się na kupno samochodu używanego. Ten trend jest już widoczny od miesięcy i przekłada się na rosnące ceny samochodów z drugiej ręki. Spodziewam się, że coraz więcej osób będzie chciało kupować samochody używane, jednak ceny transakcyjne – w ślad za cenami samochodów nowych – powinny zacząć spadać – mówi Krzysztof Romański, Partner DCG Dealer Consulting.

Powrót Volvo w wielkim stylu

Na ogólny niższy wynik oceny satysfakcji dealerów negatywnie wpłynęły czynniki o charakterze globalnym, od dostępności samochodów i czasu realizacji zamówień po ocenę produktów finansujących kupno samochodu, mniej atrakcyjnych w dobie wysokich stóp procentowych. Niżej niż przed rokiem dealerzy ocenili również importerskie programy sprzedaży samochodów używanych, które mogłyby być ciekawym rozwiązaniem dla rynku, w obecnej sytuacji niskiej dostępności samochodów nowych – mówi Janusz Sękowski, Partner, EY Polska.

Toyota leaderem segmentu aut dostawczych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Satysfakcja dealerów samochodów dostawczych ze współpracy z importerami Pierwsze miejsce, tak jak w ubiegłym roku, zajęła marka Toyota, chociaż różnica w jej ocenie oraz drugiego Mercedesa, nie była tak wysoka jak w 2021 r. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Post-pandemiczny kryzys i wojna w Ukrainie spowodowały, że utworzyły się kolejki klientów chętnych na kupno nowych samochodów, a czas oczekiwania wydłużał się znacząco. Paradoksalnie, dla dealerów samochodowych był to dobry czas.Samochodowe eldorado powoli się kończy, ponieważ inflacja, wysokie stopy procentowe i spadek wartości złotego powoli obniżają zainteresowanie klientów nowymi samochodami.Z XV Badania Satysfakcji Dealerów Samochodowych przeprowadzonego przez EY i DCG wynika, że jesteśmy już za górką – 48% ankietowanych uważa, że spadek popytu na nowe samochody jest obecnie większym problemem niż ich ograniczona dostępność. W ślad za tym, prawie połowa (49%) dealerów uważa, że ceny transakcyjne kupna nowych samochodów pójdą w dół w kolejnych miesiącach, ponieważ sprzedawcy będą musieli grać ceną, by stymulować spadające wolumeny sprzedaży. Jedynie 27% dealerów jest przeciwnego zdania.Czy klienci, wobec pogarszającej się sytuacji finansowej, zwrócą się w kierunku samochodów używanych? 43% ankietowanych dealerów spodziewa się, że tak właśnie będzie.W czasach pełnych wyzwań dla branży sprzedaży samochodów zyskuje na znaczeniu jakość współpracy między importerem samochodów danej marki a siecią dealerską. Tym bardziej warto się zapoznać z wynikami badania EY i DCG, które pokazuje ocenę danej marki z perspektywy dealerów. Wyniki dają sporo do myślenia. Dealerzy oceniają współpracę średnio na 3,20 pkt i jest to druga najniższa średnia ocena w historii badania, po spadku w stosunku do ubiegłego roku o 0,09 pkt. Ten wynik znalazł też odzwierciedlenie w rezultatach poszczególnych marek: wśród 26 importerów uwzględnionych w badaniu, 17 marek zostało ocenionych gorzej niż w ubiegłym roku, zaś lepiej – tylko osiem.Pierwsze miejsce na podium zajęła marka Volvo, która triumfuje po niemal dekadzie przerwy (była liderem rankingu w latach 2010, 2011, 2013, a także w pierwszym badaniu satysfakcji w 2007 r.). Sukces marki jest wyraźny, bo średnia 4,39 jest najwyższą oceną w historii tego koncernu. Pięciokrotne zwycięstwo Volvo wyrównuje tym samym wynik Mazdy, która na najwyższym miejscu podium również znalazła się już pięciokrotnie.Na drugim miejscu uplasował się ubiegłoroczny triumfator badania, marka Toyota, która odnotowała jedynie niewielki spadek. Na trzecim miejscu znalazł się odrabiający straty Mercedes, który po ubiegłorocznym najniższym historycznie szóstym miejscu, zdołał powrócić do grona najwyżej ocenianych brandów.Tuż za podium, już trzeci raz z rzędu, ulokowała się marka KIA, kolejno za nią ze swoim najwyższym wynikiem w historii uplasowało się niemieckie Audi, wieńcząc sukces całej grupy VW, w której wszystkie cztery marki koncernu poprawiły swoją ubiegłoroczną ocenę.Tegoroczna ankieta po raz kolejny objęła segment samochodów dostawczych do 3,5 tony. Pierwsze miejsce, tak jak w ubiegłym roku, zajęła marka Toyota, chociaż różnica w jej ocenie oraz drugiego Mercedesa, nie była tak wysoka jak w 2021 r. Mercedes tym samym znacznie zmniejszył swój dystans do lidera. Pozostałe marki zostały już ocenione wyraźniej gorzej. Duże spadki odnotowało Renault (-0,58) i Ford (-0,41), ustępując miejsca utrzymującym na podobnym poziomie swoje oceny markom Iveco i Volkswagen. Spadkowi o (-0,17) uległa też średnia ocena biorąc pod uwagę oceny wszystkich marek z 3,12 na 2,95.