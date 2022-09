Ceny OC w sierpniu 2022 roku najwyższe od jesieni 2020

W sierpniu 2022 roku przeciętna składka OC wzrosła względem lipca o około 2%, a w porównaniu rok do roku - aż o 4% - wynika z najnowszego barometru cenowego porównywarki Ubea.pl.

Poziom barometru cenowego z sierpnia 2022 r. = wzrost o 2% względem lipca 2022 r. oraz wzrost o 4% w stosunku do sierpnia 2021 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Barometr OC - sierpień 2022 Poziom barometru cenowego z sierpnia 2022 r. = wzrost o 2% względem lipca 2022 r. oraz wzrost o 4% w stosunku do sierpnia 2021 r. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Sierpniowa podwyżka może być jedynie początkiem

Z danych porównywarki Ubea.pl wynika, że sierpniowa średnia składka OC jest najwyższa od listopada 2020 roku.Eksperci porównywarki Ubea.pl obliczają od dawna średni miesięczny koszt OC według tych samych zasad. Taka przeciętna składka OC jest ustalana z uwzględnieniem ponad 100 000 comiesięcznych kalkulacji, które internauci wykonali dla siebie w kalkulatorze Ubea.pl. Anonimowe i rzeczywiste dane o poziomie składek proponowanych klientom przez różnych ubezpieczycieli służą do obliczenia średniego kosztu OC na całym rynku.- mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Warto odnotować, że eksperci porównywarki Ubea.pl w czasie obliczeń biorą pod uwagę wszystkie propozycje współpracujących zakładów ubezpieczeń, a nie tylko te najtańsze. Dzięki temu wiemy więcej o polityce całej branży ubezpieczeniowej dotyczącej cen OC dla kierowców. Najnowsze, sierpniowe informacje zebrane przez Ubea.pl wskazują, że ubezpieczyciele postanowili dość solidarnie podnosić składki obowiązkowych polis OC.- wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Po obliczeniu średniego kosztu OC okazało się, że w sierpniu 2022 r. taka przeciętna składka proponowana kierowcom przez Internet wyniosła 1301 zł. Był to najwyższy wynik od dość dawna, a konkretniej od listopada 2020 roku. Jeżeli chodzi o miesięczną podwyżkę średniego kosztu OC, to była ona duża, gdyż wyniosła około 2% (względem lipca 2022 roku). W ujęciu rocznym (sierpień 2021 r. - sierpień 2022 r.), średnia składka OC wzrosła o mniej więcej 4%, co jest dość znaczącą wartością. Oczywiście, taki roczny wzrost składek nie kompensuje wpływu inflacji. Wydaje się jednak, że sierpniowa podwyżka może stanowić początek dłuższego cyklu.- przewiduje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.