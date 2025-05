Chińskie samochody: ile można zaoszczędzić?

Chińskie samochody cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Z analizy Superauto.pl wynika, że znajdują się one przede wszystkim w kręgu zainteresowań osób prywatnych, ale można z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że do tego grona, ze względów podatkowych, dołączą również przedsiębiorcy. Do motoryzacji rodem z Państwa Środka przekonują ceny. Ile można zaoszczędzić?

Przeczytaj także: Chińskie samochody idealne na potrzeby polskiego rynku?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakiego rzędu oszczędności może wygenerować zakup auta chińskiej produkcji?

Jakie auta chińskie są obecnie najbardziej poszukiwane przez Polaków?

W jakim tempie rosnąć będzie popularność chińskich samochodów?

Polacy ruszyli po nowe auta

Spodziewam się, że do końca roku udział chińczyków w rynku nowych aut w Polsce zwiększy się z obecnych 7% do 15-20%. W skrajnym przypadku oznaczałoby to, że co piąty nowy samochód rejestrowany w Polsce, pochodziłby od chińskiego producenta. Rosnąca popularność aut z Państwa Środka to efekt polityki cenowej odpowiadającej oczekiwaniom polskiego nabywcy, atrakcyjnej i nowoczesnej stylistyki, a także bogatego wyposażenia - ocenia Kamil Makula, prezes Superauto.pl.

Obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania nowymi samochodami wśród osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Od wejścia Polski do UE, nie przypominam sobie tak wielu prywatnych klientów na rynku. Może to spowodować, że Polacy zaczną się przesiadać z aut używanych, często o wątpliwym stanie technicznym, do nowych pojazdów –mówi Kamil Makula.

Sparowali chińczyki z tradycyjną motoryzacją

Wiedzieliśmy, że na poziomie średnich cen rynkowych, marki chińskie są bardziej konkurencyjne, natomiast chcieliśmy tę tezę zweryfikować na konkretnych pojazdach, bo nabywca porównuje przecież 2-3 podobne modele, a nie cały rynek – wyjaśnia Oskar Jedliński, dyrektor działu rozwoju rynku w Superauto,pl. - Sparowaliśmy osiem modeli chińczyków z autami należącymi do tego samego segmentu i możliwie zbliżonymi do samochodów chińskich pod względem stylistyki, mocy, a także poziomu wyposażenia. Siedem z nich okazało się tańszych od swoich tradycyjnych odpowiedników, a jeden – droższy – informuje Oskar Jedliński.

Chińczyk tańszy o 20 tysięcy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Chińskie samochody vs tradycja Średnia różnica w cenie między autami popularnych marek z zbliżonymi chińczykami wyniosła prawie 20 tysięcy złotych Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Chińczyki tańsze średnio o 60 tysięcy

Porównanie to wskazuje, że postrzeganie aut chińskich jako znacząco tańszych jest uzasadnione, skoro ich średnie ceny sprzedaży są aż o 60 tys. zł niższe od wypadkowej dla rynku. Warto jednak podkreślić, że średnie arytmetyczne są pewnym uogólnieniem, ponieważ nie uwzględniają one udziału poszczególnych segmentów rynku motoryzacyjnego – mówi Aleksander Mazan, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl.

Polacy celują w przedział 78-132 tys. zł

Znaczące podwyżki cen aut, jakie miały miejsce w Polsce i w Europie w ostatnich latach, doprowadziły do powstania sporej rozbieżności między ofertą producenta, a kwotą, jaką za auto o danych parametrach jest gotów zapłacić nabywca. Jeżeli ta luka jest zbyt duża, klienci szukają alternatywy. W tę przestrzeń z sukcesem wchodzą chińscy producenci - podsumowuje Aleksander Mazan.

„Zachęta” podatkowa

Dziś autami chińskim interesują się głównie klienci indywidulani. Czynnik podatkowy może jednak spowodować, że wzrośnie popyt na chińczyki także ze strony firm, mogących kupić pojazd lepiej wyposażony bez konieczności rezygnowania z pełnych odliczeń – przewiduje Aleksander Mazan.

Producenci, tacy, jak: BYD, Chery, Saic czy Geely odnotowują duże wzrosty i to na kilku płaszczyznach: przychodów,, udziału eksportu oraz zysków. Klienci na całym świecie chętnie kupują ich samochody ze względu na bogate wyposażenie, nowoczesne silniki i konkurencyjne ceny, w tym samym czasie gdy popularne marki prześcigają się w corocznych podwyżkach cen swoich samochodów – wylicza ekspert Superauto.pl.