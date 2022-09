Elektromobilność a wtórny rynek motoryzacyjny. Idą duże zmiany?

Elektromobilność zatacza coraz to szersze kręgi, wywierając przemożny wpływ na obraz współczesnej motoryzacji. Powszechność pojazdów elektrycznych niewątpliwie nie pozostanie bez znaczenia dla wtórnego rynku motoryzacyjnego. Roland Berger i CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) zakładają trzy możliwe scenariusze tej transformacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak elektryfikacja wpłynie na kształt motoryzacyjnego rynku wtórnego?

Jakie zmiany zakłada scenariusz środkowy, czyli „Ambitna transformacja”?

Do czego prowadzić będzie zwiększona penetracja rynku pojazdów w pełni elektrycznych

Motoryzacja na (pod) prąd

Dla graczy na motoryzacyjnym rynku wtórnym planowanie przejścia na elektryfikację jest bardzo złożonym procesem, ponieważ wiele pojazdów w naszej flocie będzie nadal posiadało silnik spalinowy po 2035 r. Chociaż pojazdy elektryczne stanowią obecnie tylko 0,8% parku pojazdów, gracze muszą teraz repozycjonować swoją działalność, aby zapewnić sobie sukces w przyszłości – powiedział Hasmeet Kaur, Partner w Roland Berger.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Elektromobilność zmieni motoryzacyjny rynek wtórny Pojazdy z napędem akumulatorowym będą oferować około 30% niższy potencjał sprzedaży tradycyjnych komponentów na rynku wtórnym w porównaniu z pojazdami z silnikiem spalinowym.

Trwa transformacja EV: Perspektywy na lata 2030 i 2035

Spadek popytu na tradycyjne układy napędowe i silniki

Nowe możliwości dla graczy z branży na całym świecie

Szczególnie ważne dla graczy na rynku wtórnym będzie rozwinięcie możliwości regeneracji i naprawy systemów baterii, silników elektrycznych, e-osi i energoelektroniki – mówi Frank Schlehuber, Senior Consultant Market Affairs w CLEPA. Spodziewamy się zmiany usług posprzedażnych z artykułów przemysłowych na oprogramowanie. Konserwacja zapobiegawcza również nabierze znaczenia, biorąc pod uwagę, że bateria ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa – dodaje Frank Schlehuber.

Elektromobilność dla obecnie działających w motoryzacji firm niesie zarówno szanse jak i zagrożenia. To oczywiste. Dobrze, że pojawiają się raporty, które pomogą firmom repozycjonować się na przyszłość w zmieniającej się rzeczywistości. Firmy by utrzymać się na rynku muszą dostosować się do nowych reguł gry. Pozostaje jednak szereg przeszkód których pokonanie pozwoli, firmom z rynku wtórnego przejść od hardware’u do software’u, jak na przykład dostęp do danych pokładowych pojazdu, który obecnie jest dla nich mocno utrudniony i bez odpowiednich przepisów sytuacja ta będzie dla nich tylko gorsza - mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Branża motoryzacyjna od kilku lat przechodzi gwałtowną transformację. Połączenie trendów technologicznych, zmieniających się zachowań klientów, licznych niedoborów w dostawach i proponowanych przepisów europejskich wywarło presję na firmy. Oczekuje się, że elektryfikacja w ogromnym stopniu wpłynie na kształt rynku wtórnego.Autorzy badania opracowali trzy scenariusze i w każdym z nich obliczyli wpływ różnego tempa elektryfikacji na motoryzacyjny rynek wtórny. Najbardziej optymistyczny dla rozwoju elektromobilności scenariusz („Radykalna elektryfikacja”) przewiduje szybki przełom w mobilności elektrycznej. Spowoduje on to, że udział pojazdów elektrycznych w całkowitej sprzedaży nowych pojazdów poniżej 3,5 tony wzrośnie do 82% w 2030 r. i osiągnie 100% od 2035 r.Scenariusz środkowy („Ambitna transformacja”) opiera się na obecnej polityce i celach korporacyjnych. W nim stabilizują się ceny surowców potrzebnych do produkcji baterii oraz tworzona jest odpowiednia infrastruktura ładowania . W rezultacie udział samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży pojazdów rośnie do 68% w 2030 r. i osiąga 100% od 2035 r.W najmniej „postępowym” scenariuszu („Zgodność z przepisami”) postęp w kierunku korzystania wyłącznie z pojazdów typu BEV jest moderowany przez różne przeciwności, w tym rosnące koszty surowców do produkcji baterii. Udział samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży pojazdów wzrasta do 53% w 2030 r. i 96% w 2035 r., by następnie osiągnąć 99% w 2040 r.Zwiększona penetracja rynku pojazdów w pełni elektrycznych zmieni zarówno znaczenie różnych kategorii produktów na rynku wtórnym, jak i role działających na nim firm. Autorzy przeanalizowali 250 komponentów w 53 układach pojazdu i spodziewają się, że pojazdy z napędem akumulatorowym będą oferować około 30% niższy potencjał sprzedaży tradycyjnych komponentów na rynku wtórnym w porównaniu z pojazdami z silnikiem spalinowym. Powody są proste - pojazdy z napędem akumulatorowym są zbudowane z mniejszej ilości komponentów i charakteryzują się mniejszym zużyciem silnika, układu napędowego i elementów układu hamulcowego.Dla każdego z tych komponentów w badaniu oszacowano wpływ, zarówno negatywny, jak i pozytywny, na popyt „brutto” na rynku wtórnym (z wyłączeniem dodatkowego popytu na nowe komponenty i usługi, takie jak praca w warsztatach lub aktualizacje oprogramowania). Co istotne, aby wyraźnie pokazać wpływ elektryfikacji, badanie wyraźnie wyklucza inne czynniki makro, takie jak wpływ oczekiwanego ogólnego wzrostu parku pojazdów lub inflacji oraz trendy techniczne, takie jak zaawansowane systemy wspomagania kierowcy.W scenariuszu „Radykalnej Elektryfikacji” przewiduje się spadek o 12% do 2035 r. i 17% do 2040 r. Najbardziej dotknięte kategorie produktów to silnik spalinowy i układ napędowy, na które popyt spadnie odpowiednio o 49 i 51%. W scenariuszu „Zgodności z przepisami” oczekuje się, że wpływ zostanie zmniejszony do -13% do 2040 r.Elektryfikacja otwiera również nowe możliwości w łańcuchu wartości dla różnych dostawców w branży. Na przykład producenci części mogą przestawić swoje portfolio na komponenty przeznaczone do akumulatorów, ale także rozszerzyć swój model biznesowy poprzez regenerację komponentów. Kolejną możliwością jest zaoferowanie rozwiązań diagnostycznych w celu wsparcia warsztatów, w szczególności w przypadku wymagającego oprogramowania i zarządzania danymi pojazdów elektrycznych z akumulatorem z nową elektroniką i platformami łączności. Współpraca ze specjalistami ds. baterii może pomóc zarówno tradycyjnemu producentowi części na rynek wtórny, jak i specjalistom ds. baterii.Autorzy raportu wskazują, że dystrybutorzy części będą mogli pomóc w zarządzaniu zużytymi komponentami, stając się dostawcami materiałów do recyklingu lub oferując swoje sieci logistyczne nowym grupom klientów. Warsztaty mają możliwość pozycjonowania się jako specjaliści od pojazdów elektrycznych i oferowania usług warsztatom ogólnym w swojej okolicy. Mogą również oferować swoje usługi producentom pojazdów poszukującym partnerów warsztatowych IAM w celu wzmocnienia ich sieci serwisowej.