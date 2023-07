Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi cieszy nie tylko oko

Wiem, że SUV-y i crossovery są modniejsze, ale to kompaktowe kombi z dieslem wciąż stanowią najlepszy wybór dla rodziny 2+2. Niektóre z nich potrafią nawet cieszyć oko, czego przykładem jest ten francuski model.

Karoseria

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi - profil Liczne przetłoczenia, opadająca linia dachu i przeszklenia, które zwężają się ku tyłowi prezentują się naprawdę dobrze.

Wnętrze

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi - z przodu Lew na czarnym tle prezentuje się elegancko i jest kolejnym krokiem w stronę budowania wizerunku premium.

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi - przód Pas przedni z „przymrużonymi" reflektorami, kłami LED i grillem o ciekawej fakturze prezentuje się naprawdę świetnie.

Technologia

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi łączy szereg zalet, które jako komplet nie są takie oczywiste. Warto więc poznać ten samochód bliżej, by zrozumieć, że aktualnie panujące trendy nie muszą stanowić wzoru do naśladowania. Ta nieco bardziej pragmatyczna decyzja może okazać się znacznie lepsza. Ale po kolei.Zacznijmy od wywołanej już stylistyki. Przyznaj, że Francuzi odnaleźli właściwą drogę w tej materii. Nowy nurt, który jest stosowany w autach tego producenta pasuje praktycznie do każdej sylwetki. I ten model nie jest wyjątkiem. Całość ma charakter i indywidualny sznyt, który nie w żadnym elemencie nie wykazuje przesady. I tak to powinno wyglądać.Pas przedni z „przymrużonymi” reflektorami, kłami LED i grillem o ciekawej fakturze prezentuje się naprawdę świetnie. Profil jest zdecydowanie najbardziej grzeczny, choć na pewno nie nudny. Liczne przetłoczenia, opadająca linia dachu i przeszklenia, które zwężają się ku tyłowi prezentują się naprawdę dobrze. Idąc dalej, wąskie lampy z ciemnym wypełnieniem zachodzą na klapę bagażnika. Nie łączy je listwa LED, która jest teraz w modzie. I bardzo dobrze, że projektanci nie poszli na łatwiznę.Bystry wzrok dostrzeże także najnowsze logo francuskiej marki. Lew na czarnym tle prezentuje się elegancko i jest kolejnym krokiem w stronę budowania wizerunku premium. Pragnę zwrócić uwagę jeszcze na jeden element - lakier, który wydaje się mieszanką szarości z brązem. Wiadomo, że podstawowy, turkusowy kolor robi robotę, ale ten odcień też prezentuje się znakomicie, co jest kolejną zaletą stworzonego języka stylistycznego.W kabinie udało się podtrzymać ekstrawagancki charakter. Peugeot jest wierny koncepcji i-Cockpit i co jakiś czas ją aktualizuje. Warto przypomnieć, że typowymi dla niej elementami jest bardzo mała kierownica i zegary uplasowane głęboko na podszybiu. W ten sposób patrzy się na wskazania nad wieńcem, co ogranicza konieczność odrywania wzroku od drogi. Jest inaczej i bezpieczniej - w założeniu.A teraz przejdźmy element po elemencie. Cyfrowe wskaźniki mają fajne motywy, z których każdy jest wystarczająco czytelny. Należy w tym miejscu podkreślić, że przejścia pomiędzy nimi są płynne, a do tego okraszone elegancką grafiką. Z kolei wspomniana kierownica świetnie leży w dłoniach. Umieszczone na niej przyciski są fizyczne, co jest dobrą wiadomością.Na konsoli centralnej znajduje się ekran główny, który działa szybko i sprawnie. Pod nim umieszczono przyciski funkcyjne (na dodatkowym, wąskim wyświetlaczu), które można personalizować - zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Szkoda tylko, że nie udało się zastosować niezależnego panelu klimatyzacji, który poprawiłby i tak już niezłą ergonomię.Jeżeli chodzi o materiały wykończeniowe, to możemy już mówić o strefie premium. Zdaje sobie sprawę, że fani niemieckiej trójki mogą w tym momencie uśmiechać się złośliwie, ale takie są fakty. Seria 1 czy A3 nie są lepiej wykonane. Poza tym, Peugeot 308 oferuje znacznie ciekawszy projekt, który po prostu cieszy oko, a nie zanudza swoją użytecznością.To oczywiście nie oznacza, że brakuje tu walorów praktycznych. Nic bardziej mylnego! Kieszenie są pojemne, a schowki - naprawdę duże. Do tego dochodzą półki, uchwyty, gniazda czy indukcyjna ładowarka. Jest wszystko, co potrzebne, a nawet jeszcze więcej.Fotele prezentują się okazale i mają odpowiednie rozmiary. Materiałowo-skórzana tapicerka to najlepsze połączenie zapewniające atrakcyjny design i praktyczność. Manualna regulacja foteli pozwala na dobranie właściwej pozycji zarówno tym niższym, jak i wyższym użytkownikom. Przy moim wzroście (około 180 centymetrów) nie ma najmniejszych problemów z czytelnością wskaźników.A jak jest w drugim rzędzie? Wygodnie, choć kąt pochylenia oparcia mógłby być nieco większy, podobnie jak przestrzeń na nogi. Peugeot 308 SW nie należy do najbardziej przestronnych modeli w swoim segmencie, ale dwie osoby średniego wzrostu nie powinny narzekać.Z kolei bagażnik to prawdziwa ekstraklasa. Podróżni mają do dyspozycji 608 litrów wolnej przestrzeni. Wejdą tu duże walizki, a nawet dziecięcy wózek. Pojemność to jednak nie wszystko. Bardzo istotne są praktyczne rozwiązania, wśród których warto wyróżnić wnęki z siatkami na obu burtach, haczyki, mocowania, gniazdo 12V i lekko pracującą roletę.Rozkładanie drugiego rzędu jest banalnie proste. Wystarczy skorzystać z cięgien umieszczonych po obu stronach bagażnika. Po rozłożeniu oparć, powstaje miejsce na dużą lodówkę lub szafę - w całości. Warto zwrócić uwagę także na wykończenie. Burty są obite materiałem i nie ma tu prawie wcale twardych plastików, co eliminuje ryzyko porysowania.No tak, diesel. Niektórzy mogą mnie uznać za dinozaura, ale naprawdę nie ma dziś realnej alternatywy dla takiej konstrukcji. Żadna inna nie łączy tak dobrze skromnego apetytu z użytecznością, ekonomicznością i wydajnością. Mogą nam wmawiać, że hybrydy czy napędy elektryczne to znacznie lepsze rozwiązanie, ale fakty są takie, że tylko w ściśle określonych warunkach, które są możliwe do uzyskania w przypadku niewielkiej grupy kierowców. O cenie wyjściowej już nawet nie chce wspominać.Zostawmy jednak bezradność i frustrację, ponieważ to jeszcze nie koniec (cieszmy się, póki mamy alternatywę). Silnik 1.5 BlueHDi pracujący pod maską prezentowanego modelu oferuje 130 koni mechanicznych i 300 niutonometrów. Współpracuje z nim ośmiobiegowy automat.Cały potencjał przenoszony jest na przednie koła. Masa własna tego zestawu to akceptowalne 1400 kilogramów. Osiągi? Poprawne, choć bez rewelacji. Sprint do setki zajmuje 10,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 207 km/h.Jak przy tym wypada zużycie paliwa? Zgodnie z oczekiwaniami. Średnia w cyklu mieszanym wynosząca 5 litrów jest jak najbardziej realna. I nie trzeba stosować jakichkolwiek „sztuczek. Ten samochód po prostu tyle pali. I chwała mu za to. Inżynierom też.Nie mam najmniejszych powodów, by w polskich warunkach narzekać na dynamikę tego samochodu. Oczywistym jest, że 300 koni pozwoliłoby na sprawniejsze wyprzedzanie, ale przy aktualnie maksymalnych prędkościach sięgających 140 km/h nie ma potrzeby posiadania takiego potencjału. Tylko zwiększyłby zużycie i ryzyko otrzymania mandatu…Kultura pracy tego diesla nie pozostawia za wiele do życzenia. Przy wyższych obrotach jest słyszalny, ale nie przeszkadza i nie generuje przesadnych wibracji. Z kolei skrzynia automatyczna działa bardzo płynnie i rzadko zdarzają się jej szarpnięcia. Jeśli już, to zazwyczaj na zimno - podczas redukcji (np. przy dojeździe do świateł).Komfort jazdy zasługuje na piątkę. Zawieszenie dobrze sobie radzi z nierównościami, a do tego trzyma nadwozie w ryzach - nawet podczas gwałtownych zmian toru jazdy. Nie ma mowy o sportowym charakterze, ale warto mieć świadomość, że dynamiczne pokonywanie zakrętów nie stanowi w tym modelu żadnego problemu. Można mieć nawet trochę frajdy.Jako że Peugeot chce być być blisko premium, konieczne jest dobre wyciszenie. I takie też jest w testowanym modelu. Nawet przy prędkościach autostradowych nie ma problemu ze swobodną konwersacją pomiędzy osobami w obu rzędach.Czas przejść do tych największych liczb. Ile kosztuje Peugeot 308 SW? To zależy od wersji. Ta bazowa została wyceniona na 118 300 złotych. W standardzie klient otrzymuje 130-konny silnik benzynowy uzupełniony sześciobiegową skrzynią manualną.Diesel startuje od 135 600 złotych i jest seryjnie zintegrowany z ośmiobiegowym automatem. Cena wydaje się przyzwoita, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Za topowo wyposażony egzemplarz (GT) z tym układem napędowym trzeba zapłacić 159 400 złotych.Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi przypomina, jak dobrymi samochodami są kompaktowe kombi z dieslami. Fundamentalną listę zalet wzbogaca atrakcyjnym designem, bardzo dobrą jakością wykonania oraz sporą liczbą nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają zwiększyć komfort oraz bezpieczeństwo jazdy.