Fotoadary, odcinkowe pomiary prędkości i inne "atrakcje" na długi weekend

Układ kalendarza w okolicach nadchodzącego 15 sierpnia jest w tym roku dość łaskawy dla pracowników. 4 dni urlopu wystarczą, aby móc korzystać z 9 dni nieprzerwanego odpoczynku. To z pewnością sprawi, że wielu z nas zdecyduje się na krótsze i dłuższe podróże po kraju. NaviExpert wskazuje kierującym miejsca, gdzie muszą się spodziewać fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości i kamer na światłach. Warto o nich pamiętać, bo przekroczenie prędkości to nie tylko niebezpieczeństwo w ruchu, ale również wysokie mandaty.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których miejscach Polski spotkamy odcinkowe pomiary prędkości?

Gdzie umieszczone są kamery rejestrujące auta przejeżdżające na czerwonym świetle?

Jakie mandaty zapłacimy za przekroczenie prędkości?

1. Odcinkowe pomiary prędkości – jak i gdzie działają?

A4, od węzła Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie w obu kierunkach, długość 8 km, woj. dolnośląskie

droga nr 93, tunel w Świnoujściu (Wolin – Uznam), długość 1,48 km, woj. zachodniopomorskie,

S7, powiat białobrzeski, długość 14 km, woj. mazowiec-kie

2. Odcinkowe pomiary prędkości – rekordziści

3. Odcinkowe pomiary prędkości – planowane otwarcia

4. Rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Zdjęcie bez zapowiedzi?

5. Kamery na światłach – aktualne lokalizacje

DK5, skrzyżowanie ulic Na Ostatnim Groszu i Bystrzyckiej, Wro-cław

DK94,ul. Średzka, Wrocław

Rondo NSZZ Solidarność, skrzyżowanie ulic Sarni Stok i Warszawskiej, Bielsko-Biała

6. Fotoradary – gdzie ich najwięcej? Które pracują najciężej?

Które z nich pracują najciężej?

DW969 – Krośnica

DK55 – Tychy

DK50 – Nacpolsk

DK19 – Proniewicze

ul. Dąbrowskiego – Poznań

ul. Głogowska – Poznań

7. Akcja modernizacja - fotoradary wykryją nowe typy przewinień drogowych

8. Mobilne urządzenia rejestrujące

9. Ile to kosztuje? Mandaty z fotoradarów

10. Recepta na zdjęcia? Noga z gazu!

Długie podróże niestety nie sprzyjają skupieniu. Wiedząc o tym, wykorzystujemy w naszym systemie kilka mechanizmów, które przypominają kierowcy, o tym, że jedzie za szybko. Po pierwsze, w trakcie jazdy widzi w naszej nawigacji obowiązujące na danym odcinku ograniczenie prędkości. Po drugie, aplikacja przypomina mu o zdjęciu nogi z gazu, gdy wykryje zbyt szybką jazdę. Dzięki funkcji nagrywania własnego komunikatu może to robić zresztą głosem bliskiej osoby. Oprócz tego przypominamy kierowcom o urządzeniach typu fotoradary, kamery na światłach czy OPP. W przypadku tego ostatniego typu ostrzeżeń, aplikacja prezentuje na bieżąco średnią prędkość pojazdu na wybranym odcinku. Funkcja jest od dawna dostępna w aplikacji na smartfony, a z początkiem sierpnia także dla kierowców podróżujących z nawigacją na Android Auto - mówi Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies, firmy będącej dostawcą NaviExpert.

Odcinkowe pomiary prędkości, to system kontrolujący prędkość pojazdu w obrębie danego odcinka drogi. Wykorzystuje dwie kamery zlokalizowane na bramce wjazdowej i wyjazdowej, które pozwalają na rejestrację wybranych danych i wyliczenie na ich podstawie średniej prędkości, z jaką poruszał się pojazd. Każdy tego typu odcinek jest dodatkowo oznakowany (znaki D-51a i D-51b).Aktualnie działają 32 odcinkowe pomiary prędkości, z czego 3 lokalizacje zostały uruchomione tylko w ostatnim czasie. Są to:Lokalizacje wszystkich aktualnych OPP prezentuje mapa:Ostatnio dodany, 14 km odcinkowy pomiar prędkości w powiecie białobrzeskim (woj. mazowieckie) to aktualnie najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Najkrótszy ma 0,9 km i zlokalizowany jest na drodze nr 78 w miejscowości Gorzyce. Który z działających odcinków generuje najwięcej mandatów? Odcinkowe pomiary w 2022 roku zarejestrowały blisko 160 tys. przekroczeń prędkości, a najwięcej wykroczeń odnotowały urządzenia w tunelu trasy S2 na warszawskim Ursynowie, w kierunku Poznania – 24,5 tys. naruszeń.Bieżący rok w kontekście tego sposobu monitorowania kierowców przynosi niemałą rewolucję. Oto kolejne 36 kamer OPP, zgodnie z zapowiedzią GITD, ma rozpocząć swoją pracę jeszcze w tym roku. Przyszłe lokalizacje prezentuje poniższa mapka:Kamery na światłach rejestrują auta przejeżdżające na czerwonym. W przeciwieństwie do fotoradarów stacjonarnych czy odcinkowego pomiaru prędkości, przed rejestratorem przejazdu na czerwonym świetle kierowca nie jest ostrzegany. Wyjątkiem są skrzyżowania mierzące prędkość przejazdu – tam już musi znaleźć się znak z adekwatnym ostrzeżeniem. Pierwsze rejestratory przejazdu na czerwonym świetle rozpoczęły pracę na początku lutego 2015 r.Tylko w tym roku tzw. redlighty pojawiły się w 3 następujących lokalizacjach:Tzw. żółte skrzynki, czyli najpopularniejsze i najstarsze w Polsce rozwiązanie rejestrujące prędkość, z którym spotkał się już chyba każdy kierowca. O zbliżaniu się do fotoradaru informuje znak D- 51. Aktualnie na polskiej mapie fotoradarów mamy około 511 urządzeń.Najwięcej żółtych skrzynek działa w województwie mazowieckim - 82, przy czym w samej Warszawie jest ich aż 33. Na drugim miejscu jest województwo wielkopolskie - 50 urządzeń. Kolejne miejsca to: województwo łódzkie - 36, lubelskie - 32 oraz małopolskie i śląskie - po 31. Najmniej urządzeń 3pomiarowych zlokalizowanych jest w województwie opolskim - 10, świętokrzyskim - 15 oraz kujawsko-pomorskim - 17 i warmińsko-mazurskim - 18.Najwięcej naruszeń w ubiegłym roku zarejestrował fotoradar w Rudzie Śląskiej (DW925), na tzw. Zakręcie Mistrzów - ponad 20,7 tys. przypadków. Najbardziej zapracowanym w stolicy fotoradarem jest jedno z 6 urządzeń zlokalizowanych na moście Poniatowskiego - blisko 11,8 tys. zarejestrowanych wykroczeń.W tym roku aktywowano fotoradary w następujących lokalizacjach:W ramach modernizacji systemu CANARD, 100 z najpopularniejszych działających kamer – Fotorapid, ma zostać zastąpionych urządzeniami Multaradar CD a 147 – Mesta Fusion RN. Mesta, poza niedozwoloną prędkością, wykryje także zbyt małą odległość między dwoma samochodami oraz zarejestruje takie przewinienia jak: jazda pod prąd, jazda chodnikiem lub pasem awaryjnym, jazda po buspasie, przejazd na czerwonym świetle, czy skręt w prawo z lewego pasa i odwrotnie.Nieoznakowane mobilne fotoradary są zainstalowane w pojazdach Inspekcji Transportu Drogowego. Urządzenia Ramet AD9C, bo o nich mowa, są przystosowane do rejestrowania wykroczeń, polegających na przekraczaniu dozwolonej prędkości, zarówno podczas jazdy, jak i postoju pojazdów z zainstalowanym urządzeniem. Wykorzystywane są w miejscach wskazanych przez obywateli jako szczególnie niebezpieczne oraz tam, gdzie z przyczyn technicznych nie ma możliwości instalacji fotoradaru. Teoretycznie więc mogą być wszędzie. Nieoznakowane pojazdy wykorzystywane są też do dynamicznych pomiarów prędkości. Szacuje się, że po polskich drogach jeździ ich około 30 takich pojazdów.Odcinkowym pomiarem prędkości zarządza Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), a stawki mandatów z tych urządzeń prezentują się tak, jak w przypadku fotoradarów. A więc, zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami, kierowcy za przekroczenie prędkości mogą zapłacić 2,5 tys. zł, a nawet stracić prawo jazdy na 3 miesiące.Nieco inaczej ma się sytuacja z naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie jazdy na czerwonym świetle. Za takie przewinienie, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 208 poz. 2023), pod pozycją 296 – otrzymamy grzywnę w wysokości 500 zł.Na tym nie koniec, albowiem zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego z dnia 15 września 2022 (Dz.U. z 2022, poz.1951) pod pozycją C02– dostaniemy aż 15 punktów karnych. Mało, dużo? Tak czy inaczej – nie warto.Przekroczenie dozwolonej prędkości jest drugą, najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w Polsce z winy kierujących. Kierowcy często zapominają, że fotoradary są ustawiane w miejscach szczególnie niebezpiecznych, gdzie dochodzi do wypadków. Podczas jazdy przede wszystkim trzeba zachować ostrożność i stosować się do obowiązujących ograniczeń prędkości.