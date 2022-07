Ceny OC spadły w każdym województwie

W I połowie 2022 roku ceny OC spadły we wszystkich województwach - wynika z danych CUK. Średnia cena ubezpieczenia AC była o 5% wyższa rdr. Najczęściej ubezpieczanymi autami były Volkswagen, Opel, Ford, Renault oraz Audi.

Spadki cen OC odnotowaliśmy w całej Polsce. Wahają się one pomiędzy 5,3% a 1,1% (najniższy spadek w woj. opolskim). Rynek broni się przed podwyżkami. Jednak w dalszej perspektywie w warunkach wysokiej inflacji, która przekracza już 15%, dalsze obniżki cen wydają się niemożliwe. Wartości OC zaczną rosnąć. Już teraz ceny polis OC są na granicy opłacalności dla wielu towarzystw ubezpieczeniowych – ocenia Kamila Grandzicka z CUK Ubezpieczenia.

AC podrożały tylko o kilka procent, czyli potaniały…

Samochody drożeją z powodu niedoboru ich na rynku. Drożeją też części do ich napraw, jak i same usługi naprawcze. To powoduje, że ubezpieczyciele ponoszą wyższe koszty w związku z wypłatami odszkodowań. Pomimo tego, ceny AC w ciągu roku wzrosły w zasadzie symbolicznie. W większości województw w przedziale pomiędzy 2% a 5%. Porównując ceny AC w multiagencji widzimy, że część ubezpieczycieli zaczęła je już podnosić, inni utrzymują zeszłoroczne stawki. W przypadku utrzymującego się niedoboru podzespołów i wysokich kosztów warsztatów można się spodziewać większych podwyżek cen w drugim półroczu – mówi Kamila Grandzicka.

Najczęściej ubezpieczane samochody w tym roku

Ceny polis komunikacyjnych sprzedanych przez CUK Ubezpieczenia w pierwszym półroczu tego roku porównano z cenami polis z pierwszego półrocza 2021 r. Analizie poddano polisy pochodzące z kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych dostępnych w multiagencji.W pierwszym półroczu tego roku ceny komunikacyjnego ubezpieczenia OC spadły w każdym województwie w porównaniu do podobnego okresu zeszłego roku. Najmocniej w Małopolsce (o 5,3%), w zachodniopomorskim (o 4,7%), a także na Śląsku i na Podlasiu (o 4%). Na Mazowszu spadek wyniósł 3,9%. Najniższe spadki odnotowano na Opolszczyźnie – nieco ponad 1%, a także na Dolnym Śląsku – 1,5% i na Podkarpaciu – 1,6%.Inaczej niż w przypadku OC wypada porównanie cen Auto Casco w pierwszym półroczu tego i zeszłego roku. Tu są wzrosty cen, ale nieznaczne – o kilka procent. Tylko w jednym województwie wzrost cen przekroczył 7% - w Świętokrzyskim (15,1%). W większości regionów wzrosty są symboliczne 2 – 3%. To znacznie niżej niż średnia inflacja, więc w porównaniu z innymi produktami można powiedzieć, że AC relatywnie staniały.Volkswageny, Ople, Fordy, Renault i Audi to marki samochodów, do których w I połowie roku najczęściej wykupywano ubezpieczenie OC. Na kolejnych miejscach są Toyota, Skoda, Peugeot, Citroen, Fiat i BMW. Tutaj z roku na rok nie ma różnic.Nieco inaczej wygląda lista najczęściej ubezpieczanych marek pod względem AC. To auta takie jak Opel, Toyota, Volkswagen, Ford, Skoda, Renault, Audi i Peugeot wiodą prym. Toyoty zatem są stosunkowo często zabezpieczane AC. Nieco zaskakujące jest, że na czołowych miejscach zarówno w OC jak i AC nie ma marek koreańskich – Kia i Hyundai.W statystykach CUK pojawiają się też mniej popularne marki tam ubezpieczane, takie jak: Proton, Yugo, Austin, Eagle, Scion czy Plymouth. Uwzględniane są również marki luksusowe – Aston Martin, Bentley, Ferrari czy Porsche.