Zimowe opony to nie wszystko. Jak przygotować samochód przed zimą?

Zbliża się zima, a wraz z nią surowe warunki na polskich drogach. Dla kierowców oznacza to nie tylko konieczność dostosowania swojego stylu jazdy, ale także odpowiednie przygotowanie samochodu. Czy dobór opon wystarczy? A może akumulator niedomaga? Eksperci autobaza.pl wskazują na co zwrócić uwagę.

Podstawa z podstaw, czyli opony

Same opony to jednak nie wszystko. Ważne jest pilnować odpowiedniego ciśnienia, jakie zaleca producent, ponieważ wpływa to nie tylko na lepszą przyczepność, ale i mniejsze zużycie paliwa. Z kolei w niektórych warunkach geograficznych przydatne okażą się także łańcuchy śniegowe. Założenie ich na koła umożliwia płynniejsze przemieszczanie się po śniegu lub śliskiej nawierzchni. Z pewnością niejeden mieszkaniec rejonów górskich traktuje to jako element obowiązkowy – dodaje Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels.jpg Jak zabezpieczyć samochód przed zimą? Zimowe warunki wymagają opon, które zapewnią lepszą przyczepność na śliskiej nawierzchni.

Płyny, płyny i jeszcze raz – płyny

Płyn chłodniczy (chłodzący) – utrzymuje optymalną temperaturę silnika poprzez cyrkulację w układzie chłodzenia, aby nie doprowadzić do przegrzania go podczas eksploatacji. Zaleca się wymienianie go co ok. 2 lata, jednak istotna jest sezonowa weryfikacja jego stanu. Płyn hamulcowy – to kluczowy element układu hamulcowego odpowiadający za koordynację sił przenoszonych z pedału na klocki. Warunkuje on skuteczne i kontrolowane zatrzymywanie pojazdu. Zaleca się wymienianie go co ok. 2 lata lub częściej – w zależności od częstotliwości użytkowania auta oraz pokonywanych kilometrów. Olej silnikowy – odpowiada za otoczenie i ochronę silnika przed zużyciem, czyniąc jego pracę płynniejszą. Zimą zaleca się stosowanie wariantu o odpowiedniej lepkości do temperatury otoczenia. Zazwyczaj producenci wskazują, aby wymieniać go co 10-15 tys. km, jednak warto upewnić się o jego jakości i zasobach przed sezonem. Płyn do spryskiwaczy – wspiera w utrzymaniu czystości szyb oraz przyspiesza proces skutecznego usuwania z nich lodu lub brył śniegu. W tym przypadku wymiana powinna odbywać się dwa razy w roku: wiosną na sezon wiosenno-letni oraz jesienią na okres jesienno-zimowy. Płyn wspomagający – odpowiada za układ kierowniczy poprzez wytwarzanie ciśnienia tłoczenia do nośnika siły obrotu. Dzięki niemu manewrowanie kierownicą jest płynniejsze i mniej wymagające, a kierownica po skręcie powraca do pierwotnego ułożenia. Zaleca się wymianę co ok. 60 tys. przebytych kilometrów, jednak warto upewnić się o jego stanie przed rozpoczęciem mrozów. Olej do skrzyni biegów – odpowiada za smarowanie, a tym samym za ochronę mechanizmów skrzyni biegów, a także zapobiega jej przegrzewaniu. Zalecenia względem wymiany, są podobne, jak w płynie hamulcowym – zazwyczaj co ok. 60 tys. przebytych kilometrów, jednak istotne jest bieżące monitorowanie, aby nie doprowadzić do tarcia i wzrostu temperatury wewnątrz.

Pomocnicy silnika

Chroń podwozie swojego auta

Czy wszystko działa, jak należy?

Okres zimowy to czas, w którym widoczność na drodze jest szczególnie utrudniona. Niedziałające żarówki to ostatnie czego chce kierowca, gdy już po godzinie 16:00 robi się ciemno. Należy regularnie sprawdzać stan wszystkich świateł w samochodzie i niezwłocznie wymieniać zużyte żarówki na nowe. Dodatkowo, każdy kierowca powinien mieć w wyposażeniu zestaw na sytuacje awaryjne, czyli m.in. koc termiczny, łańcuchy na koła, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę czy podstawowe narzędzia. Może dzięki temu pomóc sobie lub innym, których spotka na drodze – podsumowuje Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl.

Drobne starania przed zimą mogą znacznie wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność samochodu. Przed sezonem warto zadbać o jakość swojego pojazdu na odpowiednim poziomie, aby nic nikogo nie zaskoczyło, gdy będzie już za późno. Dla tak wypielęgnowanego auta, zima nie będzie już taka straszna.Zimowe warunki wymagają opon, które zapewnią lepszą przyczepność na śliskiej nawierzchni. Wszystkim znane: deszcz, śnieg, plucha, lód… nikt nie chce wpaść w poślizg. Od dłuższego czasu na popularności zyskały rozwiązania całoroczne, jednak warto zaznaczyć, że narażone są na szybsze przetarcia, zużycia bieżnika oraz mniejsze zdolności względem przyczepności w okresie niższych temperatur. Bezpieczniejszą opcją są więc sezonowe opony , a regularne ich zmienianie to kluczowy krok. Nie oznacza to jednak, że bieżnik jest nietykalny. Należy pamiętać, aby systematyczne monitorować jego stan, ponieważ zużyty traci na skuteczności na mokrych i śliskich od mrozu nawierzchniach.Płyny eksploatacyjne odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu pojazdu i utrzymaniu go w dobrej kondycji. Zaleca się regularne ich monitorowanie i wymienianie, szczególnie w warunkach zimowych. Są to:Niskie temperatury mogą sprawić, że efektywność pracy akumulatora spadnie. Nie ulega wątpliwości, że jego skuteczność jest kluczowa do jakiegokolwiek użytkowania samochodu. Odpowiada za przekazywanie siły elektrycznej do silnika, a także za napędzanie pozostałych elementów pojazdu. Szczególne jest więc sprawdzenie jego stanu przed rozpoczęciem sezonu. Jeśli wydajność jest słaba – należy rozważyć wymianę na nowszy model.Do pracy silnika samochód potrzebuje także sprawnych świec. Dla aut benzynowych są to świece zapłonowe, a dla wysokoprężnych – żarowe. W dieslach służą one jedynie do uruchomienia i rozruchu silnika, jednak czasem mogą włączyć się także w trakcie jazdy. Z kolei silniki benzynowe wymagają wsparcia generowanej iskry podczas jazdy bez przerw. Dlatego istotne jest, aby sprawdzać ich stan, ponieważ w innym wypadku niemożliwym będzie uruchomienie pojazdu.Zimowe warunki, zwłaszcza w towarzystwie soli, mogą prowadzić do korozji podwozia. Drogi zostają pokryte śniegiem, piachem i kamieniami, a te mogą uszkodzić pojazd od spodu. Wjeżdżając w niechciany element, istnieje ryzyko, że uderzy on w auto z dużą siłą. Warto zabezpieczyć je odpowiednimi preparatami, które tworzą swego rodzaju warstwę woskową. Takie płyny dostępne są w każdym sklepie motoryzacyjnym, a ich aplikacja nie powinna dla nikogo stanowić problemu, dzięki technice natryskującej.Każdy moment jest dobry, aby przypomnieć o systematycznym oddawaniu aut w ręce profesjonalistów. Regularny przegląd w serwisie pomoże we wcześniejszym wykryciu ewentualnych uszkodzeń lub braków, jak np. konieczność uzupełnienia lub wymiany płynów czy też aktualnym stanie zawieszenia. Istotne jest także kontrolowanie systemu grzewczego i wentylacji, aby wspierały pasażerów o każdej porze roku.