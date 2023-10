Gdy na chodnikach pojawiają się pierwsze liście, a z szafy wyciągamy pikowaną kurtkę i cieplejsze buty, to znak, że zbliża się okres jesienno-zimowy. Niższe temperatury, opady deszczu czy śniegu i szybciej zapadający zmrok dają się we znaki szczególnie kierowcom. W takich warunkach podstawą bezpiecznej jazdy staje się odpowiednio przygotowane auto. Jak upewnić się, że nasz pojazd jest gotowy na nowy sezon? Na to pytanie odpowiada ekspert Santander Consumer Multirent.

Jednym z kluczowych jest zadbanie o to, by widzieć, co się dzieje na drodze – mówi Radosław Major, Starszy Specjalista ds. Floty z Santander Consumer Multirent. – Przed sezonem jesienno-zimowym warto więc sprawdzić stan wentylacji. Jeśli filtr kabinowy jest zanieczyszczony utrudniona jest odpowiednia cyrkulacja powietrza. Skutkuje to częstym parowaniem szyb, gdy temperatura na dworze jest niższa od tej we wnętrzu auta. Aby zapobiec takim sytuacjom, możemy spróbować odkurzyć filtr, a jeśli to nie przyniesie skutku wymienić go na nowy, samodzielnie bądź udać się w tym celu do zaufanego warsztatu. Przed okresem jesienno-zimowym powinniśmy również zweryfikować, czy nasze wycieraczki działają prawidłowo – smugi wody na szybach czy niedokładnie usunięte błoto pośniegowe, którym ochlapał nas przejeżdżający obok samochód, znacznie utrudniają bezpieczną jazdę. Pamiętajmy również o zmianie płynu do spryskiwaczy z letniego na zimowy. Jeśli zaniedbamy tę czynność przy minusowych temperaturach możemy mieć problem z umyciem szyb – dodaje Radosław Major.

Reflektory, nadwozie i podwozie

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak przygotować samochód na sezon jesienno-zimowy? Przed okresem jesienno-zimowym warto otworzyć maskę samochodu. Kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych, takich jak chłodniczy czy hamulcowy, to podstawa. Pamiętajmy również o akumulatorze.

To, co kryje się pod maską

Przed okresem jesienno-zimowym warto też otworzyć maskę samochodu. Kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych, takich jak chłodniczy czy hamulcowy, to podstawa – mówi Radosław Major z Santander Consumer Multirent. – Pamiętajmy również o akumulatorze. Gdy temperatury spadają poniżej zera samochód pobiera znacznie więcej prądu, co może powodować problemy z odpaleniem auta. Warto więc zawczasu sprawdzić napięcie w akumulatorze – zwłaszcza jeśli urządzenie ma już kilka lat, bądź wcześniej pojawiały się problemy z uruchomieniem auta. Można to zrobić samodzielnie przy użyciu miernika lub w warsztacie samochodowym. Jeżeli już wybierzemy się do mechanika poprośmy go również, by przyjrzał się w jakim stanie jest układ hamulcowy – mokre liście, śnieg czy oblodzona jezdnia sprawiają, że w okresie jesienno-zimowym powinien on być w najwyższej formie – podkreśla Radosław Major.

Opony z terminem ważności

Więcej uwagi

Odpowiednio przygotowany samochód to podstawa bezpiecznej jazdy w okresie jesienno-zimowym. Pamiętajmy jednak, że sprawne auto nie daje gwarancji uniknięcia ryzykownych sytuacji. W dużej mierze to od nas zależy, co dzieje się na drodze – warto więc zdjąć nogę z gazu, być uważnym i stosować zasadę ograniczonego zaufania – przypomina Radosław Major z Santander Consumer Multirent. – Gorsze warunki pogodowe mogą jednak dać się we znaki nawet najlepszym kierowcom, dlatego dla pełnego spokoju i bezpieczeństwa warto się ubezpieczać. W Santander Consumer Multirent oferujemy leasingobiorcom szeroki pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, assistance oraz pełną opiekę w procesie likwidacji szkody. W ten sposób dbamy o to, żeby nasi klienci czuli się bezpiecznie na drodze bez względu na porę roku.

Oprócz zabiegów, które mają zapewnić nam dobrą widoczność, warto również zadbać o to, by być dobrze widocznym przez innych kierowców. Późną jesienią oraz zimą duża część dnia mija w półmroku, dlatego jednym z kluczowych elementów dla bezpieczeństwa na drodze stają się wtedy sprawne reflektory. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy żadna żarówka się nie przepaliła. Warto również zweryfikować przejrzystość i szczelność osłon. Parujące od środka czy wyraźnie matowe lampy wymagać będą naprawy bądź wymiany. Ważne jest także prawidłowe wypoziomowanie reflektorów, tak by nie raziły innych kierowców.Przy okazji sprawdzania reflektorów można przyjrzeć się elementom nadwozia. Karoseria auta jest zimą narażona na szkodliwe działanie soli drogowej, która roztapia nie tylko śnieg i lód, lecz także wspiera korozję metalu. Przed sezonem jesienno-zimowym warto dokładnie umyć pojazd oraz zabezpieczyć elementy nadwozia woskiem lub powłoką, która będzie odpychała wilgoć. Na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych narażone jest także podwozie. Przed pierwszym śniegiem dobrze więc samodzielnie lub u mechanika sprawdzić jego stan. Drobne elementy ruchome zniszczone przez rdzę należy wymienić, pozostałe miejsca zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.Jednym z ostatnich, choć nie mniej ważnych elementów, o jakich powinniśmy zadbać przed okresem jesienno-zimowym jest stan ogumienia. Niezależnie od tego czy korzystamy z opon całorocznych, czy też na początku listopada wymieniamy letnie na zimowe – przed pierwszymi przymrozkami warto sprawdzić czy na oponach nie ma żadnych uszkodzeń i czy bieżnik jest większy niż 4 mm. Jeśli okaże się, że nasze opony nadają się do wymiany, wówczas będziemy mieli chwilę na zakup nowych. W nowy komplet powinniśmy bezwzględnie zainwestować, gdy posiadamy swoje „zimówki” już od kilku sezonów – tak jak wiele elementów pojazdu, tak i opony z biegiem czasu tracą swoje właściwości.Warto jednak pamiętać, że sama wymiana opon nie gwarantuje bezpieczeństwa. By je zapewnić musimy mieć pewność, że sprawne są również współpracujące z nimi elementy, jak zawieszenie czy hamulce. Dlatego, przy okazji wizyty w serwisie, powinno się zlecić kontrolę stanu zawieszenia i układu hamulcowego. Może się okazać, że któryś z tych elementów w okresie eksploatacji uległ zużyciu i należy go wymienić.