Dacia Jogger HEV nie musi walczyć o sukces

Mimo że Polacy coraz śmielej kupują drogie samochody, wciąż nie brakuje klientów o zdroworozsądkowym podejściu, które skłania do zaoszczędzenia sporych pieniędzy. I właśnie dla nich powstał ten model.

Układ hybrydowy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dacia Jogger HEV - z tyłu Jeżeli chodzi o stylistykę, to Dacia Jogger HEV łączy sylwetkę kombi z atrybutami crossovera Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

To ulubieniec pragmatyków, który jest już często widywany na naszych drogach. Co ciekawe, wybierają go również liczni taksówkarze, co oznacza, że jest to model godny zaufania. Teraz będzie dostępny w zupełnie nowej wersji łączącej nowoczesność z oszczędnością - a to dziś bardzo pożądany duet.Cóż to takiego? Dacia Jogger HEV, rzecz jasna. Jak sklasyfikować tę ciekawą konstrukcję? Pod względem gabarytów jest bardzo blisko kompaktów. Jeżeli chodzi o stylistykę, to łączy sylwetkę kombi z atrybutami crossovera . Efekt jest oryginalny i może się podobać.Wersja hybrydowa nie różni się wizualnie od tych pozostałych. Można ją jednak uzupełnić atrakcyjnymi elementami. Wśród nich są oczywiście felgi aluminiowe i dedykowana okleina. Tak naprawdę nie ma mowy o „budżetowym designie”. Jest po prostu dobrze.Nie jest tajemnicą, że rumuńska marka korzysta z dobrodziejstw stworzonych przez Renault . Nowy układ napędowy, będący jednocześnie pierwszą hybrydą w ofercie, można znaleźć również w Clio. Jego fundamentem jest wolnossący silnik benzynowy, który generuje 90 koni mechanicznych.Wspierają go jednostka elektryczna oraz system HSG (rozrusznik z generatorem prądu). Oprócz nich, jest tu także przekładnia bezsprzęgłowa Multi-mode, która ma kilka normalnych i kilka wirtualnych przełożeń (trybów). To wszystko brzmi skomplikowanie, ale działa tak, jak na hybrydę przystało.Potencjał systemowy tego zestawu to dokładnie 140 koni mechanicznych oraz 205 niutonometrów. Wszystkie wartości kierowane są na przednią oś, która nie ma najmniejszego problemu z przeniesieniem ich na asfalt.Osiągi są akceptowalne. Ulubieniec pragmatyków przyspiesza do setki w 10 sekund i potrafi rozpędzać się do 167 km/h. Najważniejsze jest tu zużycie paliwa. W cyklu mieszanym można zmieścić się mniej więcej 5 litrach. Przy tych gabarytach to bardzo przyzwoity wynik.Warto również wspomnieć o masie własnej. Mimo zastosowania naprawdę ciężkiej technologii, Dacia Jogger HEV waży 1205 kilogramów. Krótko mówiąc, niewiele. Projektantom udało się także zachować bagażnik „w całości” - jego pojemność to 607 litrów (w konfiguracji pięcioosobowej), czyli tyle samo, co w konwencjonalnych wersjach.Zastosowana hybryda nie jest nastawiona na „sport”. To rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim podczas spokojnej jazdy. Jeżeli układ nie jest ostrzej traktowany, odwdzięcza się płynnością i skromnym apetytem.Inżynierowie popracowali nad odpowiednim oprogramowaniem sterującym. W wyniku tego, Dacia Jogger HEV praktycznie zawsze rusza wykorzystując jednostkę elektryczną. Dzięki temu w kluczowym momencie odciążany jest silnik spalinowy. A to pozytywnie przekłada się na spalanie.Poza tym, to Jogger, jak każdy inny. Ulubieniec pragmatyków prowadzi się poprawnie i zapewnia przyzwoity komfort. Jego wyciszenie mogłoby oferować nieco więcej mat wygłuszających, ale i tak jest całkiem nieźle.Układ jezdny radzi sobie z zakrętami, co nie oznacza, że je „lubi”. Tu po prostu jest bardzo miękko. Praktyczna Dacia preferuje spokojne przemieszczanie się, bez względu na konfigurację napędową. Moc nie ma zatem większego znaczenia.Ile kosztuje ulubieniec pragmatyków? Za bazową wersję z LPG i podstawowym wyposażeniem (Essential) trzeba zapłacić 79 900 złotych. To wręcz znakomita oferta, jak na możliwości samochodu i propozycje całej konkurencji.Pamiętajmy jednak, że pełna hybryda to drugi biegun cennika, czyli najdroższa odmiana w ofercie. Można ją nabyć za 109 550 złotych. Fakt to znacznie więcej, ale zastosowana technologia i drugi poziom wyposażenia w standardzie pozwalają to rozsądnie uargumentować.Czy Dacia Jogger HEV osiągnie sukces? Tak naprawdę nie musi, bo konwencjonalne wersje radzą sobie znakomicie. Rumuńska marka wychodzi jednak naprzeciw oczekiwaniom nowych klientów i chce, by każdy znalazł w jej gamie coś dla siebie. I dlatego jest to dobry krok.