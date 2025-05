Mercedes-AMG GT 63 PRO łączy klasykę z nowoczesnością

Nowa generacja topowego coupe stała się bardziej przystępna - i nie chodzi o cenę, tylko charakter prowadzenia. Krótko mówiąc, jest mniej wyczynowa. Wszystko po to, by dopasować ją do szerszego grona klientów. Puryści oczekują jednak pierwotnych wrażeń z jazdy, by czuć się jednym z trybów niezbędnych do generowania zarówno świetnych osiągów, jak i emocji. I właśnie dla nich został stworzony Mercedes-AMG GT PRO, czyli prawdziwy przedsionek do świata sportu motorowego.

Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, bo tak brzmi jego pełna nazwa, jest limitowany. W polskim cenniku startuje od 1 132 400 złotych.

Z tyłu pojawiło się skrzydło zamontowane na stałe, co oznacza, że nie wysuwa się z klapy bagażnika.

Bez względu na wersję, to pięknie narysowany samochód, który znakomicie łączy klasykę z nowoczesnością. Jego tożsamość stylistyczną kształtuje długa maska i zaokrąglony tył tworzące spójną, elegancką całość. Mercedes-AMG GT Pro oferuje do tego kilka istotnych dodatków wpływających i na design, i na właściwości jezdne.Zacznijmy od pasa przedniego, gdzie zastosowano nowe deflektory powietrza - wykonane z włókna węglowego. Łatwo dostrzec również większe wloty. Natomiast z tyłu pojawiło się skrzydło zamontowane na stałe, co oznacza, że nie wysuwa się z klapy bagażnika. Jego zadaniem jest generowanie odpowiedniego docisku.Co ciekawe, aerodynamikę poprawiają także elementy, których nie widać. To owiewki zamontowane na podwoziu. Podobne rozwiązanie zastosowano w AMG One, co mówi samo za siebie. Wszystko ze sobą ściśle współpracuje, dlatego nie ma mowy o chwycie marketingowym. Tu liczy się wydajność.Jeżeli chodzi stricte o personalizację prezentowanego auta, to klient może liczyć na dedykowane okleiny, które mają podkreślać specjalną konfigurację tego modelu. Poza tym, marka oferuje całą ogromną paletę lakierów specjalnych i długą listę opcji.Mercedes-AMG GT PRO bazuje na podwójnie doładowanym silniku benzynowym o pojemności czterech litrów. To dobrze znane V8, które znajdziemy także w modelu G63 i wielu innych. W tym przypadku zostało podkręcone do 612 koni mechanicznych i 850 niutonometrów. Przenoszeniem mocy na obie osie zajmuje się dziewięciobiegowa przekładnia automatyczna.W porównaniu do AMG GT 63, wzrost potencjału sięga 27 koni mechanicznych i 50 niutonometrów. Niby niewiele, ale i tak przekłada się to na osiągi. Flagowe coupe ze Stuttgartu przyspiesza do setki w 3,2 sekundy, a 200 km/h rozwija po upływie 10,9 sekundy. Jego prędkość maksymalna to 317 km/h.Aby każdy podzespół utrzymywał właściwą temperaturę, inżynierowie wzmocnili obwody chłodzenia. Zastosowali chłodnice dyferencjałów z obu stron, a także nową geometrię łopatek, które pozwalają na schładzanie hamulców.No właśnie, hamulce. W aucie zamontowano 420 milimetrowe tarcze ceramiczne na przedniej osi. Aktualnie nie ma większych w całej ofercie produktowej tego producenta. Warto dodać, że kryją się za 21-calowymi, kutymi obręczami uzupełnionymi oponami Michelin Pilot Sport 5.Podczas normalnego przemieszczania się jest naprawdę spokojnie. Czy to może być samochód do codziennej jazdy? Jeśli użytkownik zachowa ostrożność przy progach zwalniających i będzie uważał na strome zjazdy, to pewnie tak, choć trzeba brać na to wszystko poprawkę. Sama jazda po mieście czy autostradzie nie wymaga dodatkowego angażu.Jeśli jednak pojawi się potrzeba lub chęć wydajnego pokonania toru wyścigowego, Mercedes-AMG GT PRO zrobi to, co do niego należy. Po wybraniu jednego z trybów sportowych, zaczyna się prawdziwa zabawa. Układ kierowniczy jest szalenie bezpośredni i skutecznie integruje się z kierowcą. Na zwinność auta bez wątpienia wpływa tylna oś skrętna.Zawieszenie AMG ACTIVE RIDE Control potrafi błyskawicznie zmienić swój charakter. Utwardza się i nie pozwala na przechyły - dysponuje inteligentnym systemem stabilizacji. To tego dochodzi znakomity napęd maksymalizujący efektywność przenoszenia mocy.Trudno byłoby wskazać wadę czterolitrowego V8. Znakomicie brzmi i zapewnia błyskawiczne przyspieszanie. Skrzynia też nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Jej oprogramowanie zapewnia odpowiednie funkcjonowanie do wspomnianych trybów. To oznacza, że dobiera przełożenia szybko albo szybciej.Jak można się domyślać, nie jest to tani samochód. Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, bo tak brzmi jego pełna nazwa, jest limitowany. Ma więc charakter kolekcjonerski, ale w takim wydaniu, że raczej będzie normalnie użytkowany, a nie trzymany pod kocem - przynajmniej czasami.W polskim cenniku startuje od 1 132 400 złotych. To oznacza, że jest około 110 tysięcy złotych droższy od standardowego GT 63, ale blisko 25 tysięcy złotych tańszy w porównaniu do hybrydowej, flagowej wersji E Performance.Którą konfigurację warto wybrać? Wszystkie są wprost znakomite. Ta najmocniejsza, czyli zelektryfikowana, zapewnia najlepsze osiągi, ale jest przy tym najcięższa. Wydaje się więc, że na torze najlepiej spisze się Mercedes-AMG GT PRO.To wspaniałe auto, które zasługuje na uznanie. Jest nie tylko generatorem radości i podkreśleniem statusu właściciela, ale też pokazem możliwości współczesnego Mercedesa, który chce sięgać do swoich korzeni - podkreślając ich znaczenie. I to jest coś, co trudno wycenić.