Ceny benzyny: ile paliwa kupi Europejczyk za średnie wynagrodzenie?

Analitycy Picodi po raz kolejny postanowili przyjrzeć się cenom benzyny i zestawić je z przeciętnymi wynagrodzeniami w danym kraju. W Polsce średnia pensja pozwala zatankować 895 litrów benzyny. Jak wypadamy na tle innych krajów?

Przeczytaj także: Ceny benzyny w Europie i na świecie: ile litrów za średnią krajową?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie w Europie ceny paliw są najwyższe, a gdzie najniższe?

W których krajach jest najbardziej korzystny stosunek cen benzyny do średniego wynagrodzenia?

Jak kształtował się w ostatnich latach Indeks benzyny w Polsce?



2019 – 711 litrów;

2020 – 832 litry;

2021 – 808 litrów;

2022 – 598 litrów;

2023 – 805 litrów;

2024 – 895 litrów.

W czerwcu 2024 roku kraj z najtańszą i najdroższą benzyną dzieliła przepaść: litr paliwa w Kazachstanie po przeliczeniu na euro kosztował zaledwie 54 eurocenty, w najdroższej Holandii zaś 2,81 €, ponad 5 razy drożej.W Polsce średnia cena benzyny wyniosła 6,46 zł (1,50 €), co uplasowało nasz kraj na 15. miejscu w rankingu cen benzyny w Europie. Jeżeli wyodrębnimy kraje należące do UE, to Polska będzie 6. najtańszym krajem.Najlepszą relacją cen benzyny do wynagrodzeń wyróżniają się jednak kraje nie z tanią benzyną, lecz z wysokimi płacami. Przeciętny Szwajcar za średnią krajową może zatankować 2 945 litrów, przeciętny mieszkaniec Luksemburgu – 2 594 litry, zaś Duńczyk – 1 922 litry.W Polsce zgodnie z najnowszymi danymi GUS średnia krajowa wynosi 7 999 zł brutto (5 783 zł netto). Oznacza to, że przeciętny Polak może zatankować 895 litrów benzyny za średnią pensję (23. miejsce na 43 uwzględnione kraje). Rok temu wskaźnik ten był o 90 litrów gorszy (805 litrów).Tak wyglądał Indeks benzyny w Polsce w ostatnich latach:Najgorzej w Europie wypadły takie kraje jak Mołdawia (430 litrów), Albania (338 litrów) i Ukraina (209 litrów).