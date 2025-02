Ceny paliwa zależą od stacji. Razem z benzyną kupujemy papierosy

Ceny paliwa są w naszym kraju dość znacznie zróżnicowane. Potwierdzeniem tego jest najnowsza analiza Yanosik, której autorzy przyjrzeli się nie tylko kosztom tankowania na rodzimych stacjach benzynowych, ale także zwyczajom tankujących, wskazując, jakie pozycje oprócz benzyny znajdują się na ich paragonach.

Przeczytaj także: Nowe paliwo E10 na stacjach benzynowych od 1 stycznia 2024

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W którym województwie płacimy najwięcej, a w którym najmniej za paliwo?

W którym z miast ceny paliwa są najbardziej łaskawe dla portfela kierowcy?

Co oprócz paliw kupujemy na stacjach benzynowych?

W którym województwie jest najdroższe paliwo?

W których miastach tankowanie kosztuje krocie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny paliw w styczniu 2025 w miastach wojewódzkich Poznań i Warszawa dominują w zestawieniu najdroższych miast pod względem cen paliw Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kierowcy chętnie informują się o cenach paliw w Yanosiku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba dodanych przez kierowców wpisów nt. cen paliwa W 2024 roku w systemie Yanosik co 26 sekund pojawiał się nowy wpis Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Yanosik informuje także o jakości paliw

TOP 10 najczęściej kupowanych produktów na stacjach paliw w 2024 r.

PanParagon to popularna aplikacja do wyszukiwania promocji i przechowywania paragonów. Każdego miesiąca do naszego systemu trafia ok. 1,5 mln dowodów zakupu. Tak obszerne, anonimowe dane z paragonów dają nam możliwość tworzenia rzetelnych analiz dotyczących m.in. rzeczywistych cen produktów, realnej inflacji czy aktualnych trendów zakupowych – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Eksperci z zespołu Yanosik sprawdzili średnie ceny na stacjach benzynowych w różnych województwach w Polsce w styczniu 2025 roku dla trzech rodzajów paliw: LPG, ON oraz PB95. Według danych, najwięcej płacą kierowcy tankujący w województwie mazowieckim – 6,55 zł za litr oleju napędowego, 6,47 zł za litr PB95 oraz 3,37 zł za litr LPG. Taką samą cenę za litr LPG płacą również kierowcy w województwie opolskim.Niewiele mniej za benzynę PB95 płacą kierowcy w województwie opolskim – 6,37 zł/l oraz wielkopolskim 6,35 zł/l i lubuskim 6,34 zł/l. Wysokie stawki za olej napędowy muszą zapłacić także zmotoryzowani w województwie lubelskim – średnio 6,49 zł/l oraz pomorskim – 6,47 zł/l i opolskim oraz wielkopolskim – 6,46 zł/l.Najniższe średnie stawki cen LPG w styczniu 2025 roku, według danych z systemu Yanosik, były w województwie świętokrzyskim – 3,22 zł/l oraz śląskim – 3,26 z/l i warmińsko-mazurskim – 3,28 zł/l. Z kolei, najtańszy olej napędowy w styczniu można było znaleźć w województwie podlaskim – 6,35 zł/l, świętokrzyskim – 6,36 zł/l i małopolskim – 6,37 zł/l.Najmniej za benzynę średnio płacili kierowcy w województwie świętokrzyskim – 6,15 zł/l, dolnośląskim – 6,20 zł/l, śląskim i małopolskim – 6,23 zł/l.Z powyższej analizy danych wynika, że w styczniu 2025 roku kierowcy płacili najwięcej za paliwo w województwie mazowieckim, gdzie średnie ceny dla wszystkich rodzajów paliw – oleju napędowego (6,55 zł/l), benzyny PB95 (6,47 zł/l) oraz LPG (3,37 zł/l) – należały do najwyższych w kraju. Równie wysokie stawki odnotowano w województwach opolskim, wielkopolskim, pomorskim i lubelskim, szczególnie w przypadku oleju napędowego i benzyny PB95.Najkorzystniej pod względem cen wypadają województwa podkarpackie, świętokrzyskie i lubuskie, gdzie ceny za litr benzyny i oleju napędowego są wyraźnie niższe. W przypadku LPG najtańsze stacje znajdziemy w województwie łódzkim i świętokrzyskim, gdzie średnie ceny wynoszą około 3,19 zł/l.Wnioski są jasne – kierowcy z centralnej Polski muszą przygotować się na wyższe wydatki, podczas gdy tankujący na południu i wschodzie kraju mogą liczyć na korzystniejsze ceny paliw.Miastami, w których kierowcy musieli w styczniu zapłacić średnio najwięcej za litr LPG, były: Opole (3,39 zł/l), Warszawa (3,37 zł/l), Poznań i Lublin (3,35 zł/l) oraz Toruń (3,34 zł/l). Z kolei, najdroższy olej napędowy tankowali zmotoryzowani w Warszawie (6,61 zł/l), Poznaniu (6,54 zł/l), Lublinie (6,53 zł/l) i Toruniu (6,47 zł/l). Najwyższe średnie ceny za benzynę PB95 musieli zapłacić kierowcy w Warszawie (6,52 zł/l), Toruniu (6,42 zł/l), Poznaniu (6,39 zł/l) oraz Lublinie (6,35 zł/l).Jak można zauważyć, Poznań i Warszawa dominują w zestawieniu najdroższych miast pod względem cen paliw, pojawiając się w każdej kategorii w pierwszej trójce. Dla kierowców z tych miast tankowanie może być szczególnie obciążające dla portfela.Z kolei, najniższe średnie ceny za LPG w styczniu 2025 roku, mogli znaleźć kierowcy na stacjach benzynowych w Kielcach i Łodzi (3,19 zł/l) oraz w Gorzowie Wielkopolskim (3,21 zł/l) i Rzeszowie (3,23 zł/l).Najtańszy olej napędowy w styczniu tego roku był dostępny na stacjach w Zielonej Górze (6,20 zł/l), Olsztynie (6,24 zł/l) i Białymstoku (6,29 zł/l), a benzyna PB95 we Wrocławiu (6,10 zł/l), Kielcach (6,11 zł/l), Olsztynie (6,12 zł/l) i Bydgoszczy (6,13 zł/l).W styczniu 2025 roku kierowcy mogli znaleźć najtańsze paliwo w takich miastach, jak Kielce, które pojawiają się w czołówce zarówno pod względem cen LPG, jak i benzyny PB95, Olsztynie i Zielonej Górze, które również wyróżniają się korzystnymi cenami, szczególnie w kategorii oleju napędowego.W aplikacji Yanosik istnieje możliwość dodawania wpisów informujących lub aktualizujących ceny paliw na stacjach benzynowych. To bardzo przydatna funkcja, która pozwala zmotoryzowanym na znalezienie stacji z najatrakcyjniejszą ofertą w trasie lub w swojej okolicy oraz umożliwia śledzenie stawek w swoim ulubionym punkcie.Kierowcy bardzo chętnie korzystają z tej opcji. W 2024 roku w systemie Yanosik co 26 sekund pojawiał się nowy wpis, dotyczący właśnie cen paliw, dodany przez użytkowników.Użytkownicy aplikacji Yanosik w 2024 roku łącznie dodali ponad 1 milion wpisów o cenach paliw! Największa aktywność w tym zakresie była widoczna w sezonie letnim i na początku jesieni. Te miesiące zdecydowanie sprzyjają wyjazdom urlopowym, dlatego też wszelkie informacje o cenach paliw na wybranej trasie są na wagę złota.W ubiegłym roku, w okresie od czerwca do października, średnio miesięcznie dodano ponad 104 tysiące wpisów o cenach na stacjach benzynowych.W tym roku, choć za nami dopiero pierwszy miesiąc, użytkownicy systemu Yanosik dodali już 106 244 wpisy o cenach paliw. Co 25,21 sekund w aplikacji pojawiała się nowa informacja od kierowców.W aplikacji Yanosik dostępne są nie tylko informacje o cenach paliw, ale także o ich jakości na stacjach benzynowych w całej Polsce. Dane pochodzą bezpośrednio z raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który regularnie kontroluje jakość paliw ciekłych i LPG.Mapa w aplikacji Yanosik umożliwia kierowcom łatwą weryfikację, czy stacja, na której planuje tankować, oferuje paliwo spełniające normy. To proste rozwiązanie, które pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i uniknąć problemów z silnikiem, które mogą wynikać z tankowania paliwa o zbyt niskiej jakości.Dzięki Yanosik kierowcy mogą nie tylko sprawdzać aktualne ceny paliw na stacjach w całej Polsce, ale także weryfikować ich jakość na podstawie danych z UOKiK. Dzięki prostej nawigacji w aplikacji, użytkownicy mają szybki dostęp do szczegółowych informacji o cenach, godzinach otwarcia i lokalizacji stacji.A co, oprócz paliwa, jest najczęściej kupowane na stacjach benzynowych? Tego typu informacje płyną z paragonów dodanych do popularnej aplikacji PanParagon.Anonimowe dane z paragonów pokazują, że największą popularnością w sklepach na stacjach paliw cieszyły się… papierosy. Pojawiły się one na ok. 14,6 proc. ujętych w analizie paragonów.Drugie miejsce na podium zajęły natomiast hot dogi, które znalazły się na ok. 10 proc. analizowanych dowodów zakupu. Na trzeciej pozycji uplasowały się ciepłe napoje tj. kawa i herbata. Ich obecność była widoczna na ok. 9 proc. paragonów.Wśród najczęściej kupowanych produktów na stacjach paliw w 2024 r. znalazły się także: napoje słodzone (ok. 5,7 proc.), napoje energetyczne (ok. 3,9 proc.), piwo (ok. 3,8 proc.), woda (ok. 2,7 proc.), zapiekanki (ok. 1,8 proc.) oraz słone przekąski i burgery (ok. 1 proc.).