Ceny benzyny w Europie. Ile litrów paliwa kupisz za średnie wynagrodzenie?

Ceny benzyny w Europie rosną. Analitycy Picodi.com sprawdzili, w których krajach europejskich podwyżki w I półroczu 2022 były największe i gdzie zatankujemy najwięcej paliwa za średnią pensję.

Nawet dwukrotnie droższe paliwo

Indeks benzyny 2022

2019 – 711 litrów

2020 – 832 litry

2021 – 808 litrów

2022 – 598 litrów

Ceny benzyny na świecie: nie wszędzie widać wzrosty

W pierwszej połowie 2022 roku największy wzrost cen paliw miał miejsce w Turcji, gdzie benzyna podrożała o 100%.W Polsce średnia cena benzyny w czerwcu wynosiła 7,84 zł. To o 36,7% więcej niż w styczniu, kiedy średnio za litr benzyny płaciliśmy 5,74 zł. Bardziej dotkliwe podwyżki cen doświadczyli m.in. właściciele aut w Hiszpanii (+40,8%), na Litwie (+43,9%) czy też w Ukrainie (+63,3%).Na Malcie cena benzyny była stabilna przez całe I półrocze. W Rosji nominalna cena w rublach prawie nie uległa zmianie, ale w wyniku sztucznego podniesienia wartości rubla przez rząd, cena litra benzyny wyrażona w euro wzrosła o 41,5%. Z kolei Kazachstan jest jedynym krajem w Europie (częściowo), gdzie benzyna nieznacznie potaniała (−0,7%).Najdrożej tankują obecnie Norwegowie (2,56 €/l), Finowie (2,53 €/l) i Duńczycy (2,48 €/l). W przeliczeniu na euro benzyna w Polsce jest jedną z najtańszych w Europie – 31. miejsce na 43 uwzględnione kraje i 1,69 €/l. Z niskich cen na stacjach benzynowych cieszą się za to mieszkańcy Rosji (0,84 €/l) i Białorusi (0,68 €/l).W tym roku również sprawdziliśmy, jak prezentuje się relacja cen benzyny w odniesieniu do lokalnego średniego wynagrodzenia.Najwięcej paliwa za średnią pensję mogą zatankować kierowcy w Szwajcarii (2 455 litrów), Luksemburgu (1 943 litry) oraz Danii (1 502 litry).Według najnowszych danych GUS średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi 6 398,94 zł brutto (4 691,74 zł netto). To oznacza, że przeciętny Polak za średnią krajową może kupić 598 litrów benzyny. W porównaniu ze wskaźnikiem sprzed rokusiła nabywcza polskiego średniego wynagrodzenia w odniesieniu do benzyny znacznie spadła.Tak prezentował się indeks benzyny w Polsce w ostatnich latach:Posiadanie dużych zasobów surowców uchroniło niektóre kraje przed podwyżkami cen benzyny. Na takie kraje jak Arabia Saudyjska, Kuwejt czy Katar światowa koniunktura w żaden sposób nie wpłynęła. Z kolei rządy takich państw jak Kolumbia, Ekwador i Kazachstan zdecydowały się na zamrożenie lub na ustalenie górnej granicy cen benzyny w kraju.W czerwcu 2022 roku najniższą cenę benzyny na świecie odnotowano w Algierii (0,30 €/l), Kuwejcie (0,32 €/l) oraz w Iranie (0,34 €/l). Z kolei najwyższą ceną za litr benzyny wyróżnił się Hong Kong (2,83 €/l).W ogólnoświatowym rankingu siły nabywczej wynagrodzeń podium w dalszym ciągu okupują kraje Zatoki Perskiej: Katar (5 968 litrów), Kuwejt (5 578 litrów), Arabia Saudyjska (4 372 litry).Najbiedniejszym krajem w zestawieniu pozostaje Kuba, gdzie za średnią pensję można kupić zaledwie 27 litrów benzyny.