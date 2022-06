Peugeot 3008 Hybrid4 może się podobać

Francuski SUV ma już duży bagaż rynkowych doświadczeń. Niedawno przeszedł lifting, który umocnił jego pozycję na rynku.

Przeczytaj także: Peugeot 3008 Hybrid4

Wnętrze

Technologia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Peugeot 3008 Hybrid4 - z przodu Pas przedni po kuracji odmładzającej zyskał nowe reflektory, grill o przemodelowanej fakturze i przeprojektowany zderzak. Kliknij, aby przejść do galerii (12)

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

Czy Peugeot 3008 Hybrid4 to jednak dobra propozycja? Wiele zależy od indywidualnych oczekiwań. Każda wersja może sprostać potrzebom innego użytkownika. Warto więc lepiej poznać wariant zelektryfikowany, by wiedzieć, kogo powinien zainteresować.Zacznijmy od designu. Hybrydowa wersja nie różni się znacząco od tych konwencjonalnych, co jest bardzo dobrą wiadomością. Bystry wzrok dostrzeże jedynie dodatkowe oznaczenia i klapkę na sąsiednim błotniku, która skrywa gniazdo ładowania. Na tym koniec istotnych modyfikacji.Pas przedni po kuracji odmładzającej zyskał nowe reflektory, grill o przemodelowanej fakturze i przeprojektowany zderzak. Krótko mówiąc, jest inaczej. Tył natomiast nie oferuje niemal żadnych zmian. Znajdziemy tu wąskie lampy, które zostały optycznie złączone czarną listwą. Całość wciąż wygląda spójnie i atrakcyjnie zarazem.Zawsze byłem zwolennikiem kabiny tego modelu. Uważam, że to najlepiej wykonany SUV w klasie kompaktów. Poważnie. Kokpit robi bardzo dobre wrażenie. Jego futurystyczne kształty nie eliminują przyzwoitej ergonomii, co jest ważne dla każdego użytkownika. Oprócz tego można liczyć na nowoczesne instrumenty pokładowe.Przed małą, świetnie leżącą w dłoniach kierownicą zagościły cyfrowe wskaźniki. Obrotomierz zastąpiono wskaźnikiem wykorzystywanej energii. Motywy można oczywiście personalizować zgodnie z własnym uznaniem. Na konsoli centralnej zagościł dotykowy ekran multimedialny. Zintegrowano z nim przyciski funkcyjne w formie „fortepianowej”. Widać, że Francuzi chcą być coraz bardziej premium. I to cieszy. Panel klimatyzacji też został połączony z wyświetlaczem. Jest czytelny i prosty w obsłudze, ale gdyby stał się niezależny, byłoby jeszcze wygodniej.Jeżeli już o wygodzie mowa, to nie można pominąć foteli. Mają odpowiednie wymiary, duży zakres regulacji i naprawdę dobre wyprofilowanie. Mogą sprostać oczekiwaniom zarówno wysokich, jak i niskich kierowców. Z kolei w drugim rzędzie znajdziemy nieźle zaprojektowaną kanapę z dobrym kątem pochylenia oparcia i wystarczającą przestrzenią dla dwóch rosłych osób.A co z bagażnikiem? Jako że musiało gdzieś znaleźć się miejsce na elektryczne „szpargały”, jego pojemność została zmniejszona do 395 litrów. To wyraźnie mniej, ale wciąż na tyle dużo, by trzy pokaźne walizki zmieściły się bez problemu. Na pochwałę zasługują dodatkowe mocowania i łatwy system składania drugiego rzędu, który pozwala na uzyskanie 1357 litrów wolnej przestrzeni.Odmiana hybrydowa została oparta na benzynowym, doładowanym silniku o pojemności 1,6 litra. Zintegrowano go z dwiema jednostkami elektrycznymi – po jednej na oś. Łączny potencjał tego zestawu to 300 koni mechanicznych. W takiej konfiguracji auto waży 1853 kilogramy. Sporo jak na kompaktowego SUV-a. Osiągi? Co najmniej zadowalające. Sprint do setki zajmuje zaledwie 6,1 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 235 km/h. Należy w tym miejscu dodać, że bez użycia jednostki benzynowej można jechać do 135 km/h. Krótko mówiąc, nie ma żadnych wyrzeczeń.Warto dodać, że z układem została połączona bateria litowo-jonowa o pojemności 13,2 kWh. Można ją ładować podczas jazdy dzięki odzyskiwaniu energii (mało wydajne) lub korzystać z zewnętrznych źródeł prądu. W tym celu wykorzystuje się zarówno zwykłe gniazdko, jak i wallboxa lub dedykowaną stację ładowania. Jeżeli chcemy uzupełnić prąd w pustym akumulatorze domowym sposobem (220V), to musimy liczyć się z podpięciem przez około 6 godzin. Ile można pokonać w trybie elektrycznym? Według norm WTLP, blisko 60 kilometrów. Mnie udało się osiągnąć 45 kilometrów bez aktywacji silnika spalinowego, co jest wciąż bardzo dobrym rezultatem. W niektórych przypadkach wystarczającym, by zapewnić dzienne potrzeby związane z jazdą. Jeżeli mamy naładowaną baterię, to średnie spalanie w cyklu mieszanym zmieści się w 4-5 litrach. Po jej rozładowaniu, wynik może sięgać 7-9 litrów (w zależności od jazdy).Peugeot 3008 Hybrid4 oferuje bardzo wysoki komfort – także w mieście, gdzie można przez długi czas jeździć niemal w zupełnej ciszy. Układ napędowy pracuje bardzo sprawnie i nie generuje żadnych wibracji. Manipuluje aktywacją silników w sposób maksymalnie wydajny i bezszelestny. Kierowca może dobrać właściwy tryb za pomocą selektora i cieszyć się wygodą. Elektronika sama wie, kiedy i jak wykorzystać hybrydowy zestaw.Duża moc zapewnia świetne osiągi i bezpieczeństwo podczas wyprzedzania. Napęd na obie osie pozwala utrzymać właściwy poziom wydajności nawet na śliskich nawierzchniach. Nie został przystosowany do pracy w trudnym terenie, co oczywiście nie jest zaskoczeniem. To auto radzące sobie w wielu rolach, ale off-road nie jest jego środowiskiem.Ogromną rolę odgrywa ośmiobiegowa przekładnia automatyczna. Słyszałem już opinie, że nie jest bardzo szybka i potrafi szarpać. To drugie zjawisko należy raczej do rzadkości. Jeżeli chodzi o szybkość, to nie mam zastrzeżeń – podobnie, jak do płynności pracy. Te same osoby wychwalają bezstopniowe przekładnie CVT, które wywołują „wycie” przy mocniejszym wciśnięciu gazu, co irytuje i po prostu przeszkadza. Ten automat zapewnia znacznie większą wszechstronność i skuteczniej dopasowuje się do stylu jazdy, czego o CVT powiedzieć nie można.Poza tym, to dalej ten sam udany model. Francuski SUV bardzo dobrze radzi sobie z zakrętami, co jest zasługą precyzyjnego układu kierowniczego. Zawieszenie też zasługuje na uznanie – oferuje sprężystość i dobrze tłumi wszelkie nierówności. Warte odnotowania jest także wyciszenie. To kolejny element, który przybliża francuską markę do segmentu premium.Bazowa konfiguracja tego modelu skrywa 130-konny silnik benzynowy uzupełniony skrzynią manualną i podstawowym wyposażeniem. Cena? 136 500 złotych. Prezentowana wersja znajduje się na drugim biegunie oferty. Peugeot 3008 Hybrid4 w wariancie 300-konnym kosztuje 226 700 złotych. Fakt sporo, ale od razu występuje z topowym wyposażeniem, automatem i napędem na obie osie. Tańsza, 225-konna odmiana (FWD) to wydatek 188 800 złotych.SUV francuskiej marki może się podobać. W wersji hybrydowej kierowany jest do osób, które pokonują codziennie stosunkowo krótkie dystanse. W takich warunkach pozwala sporo zaoszczędzić. Dla osób robiących duże przebiegi po autostradach i drogach ekspresowych lepszym rozwiązaniem będzie wersja z dieslem, która jest tańsza, bardziej praktyczna i ma większy bak. Wszystko jest więc uzależnione od indywidualnych potrzeb.