eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjneElektryczna rewolucja w motoryzacji wyhamowuje?

Elektryczna rewolucja w motoryzacji wyhamowuje?

2025-08-17 00:02

Elektryczna rewolucja w motoryzacji wyhamowuje?

Elektryczna rewolucja w motoryzacji wyhamowuje? © freepik

Motoryzacyjni giganci rewidują plany dotyczące elektromobilności - inwestycje maleją, a wprowadzenie nowych modeli aut elektrycznych spowalnia. Ekspertka Autoplac.pl, Julia Langa, podkreśla, że to preferencje konsumentów decydują o tempie rozwoju rynku samochodów EV, a wyzwaniem może być realizacja ambitnych celów UE o końcu produkcji silników benzynowych i Diesli w autach osobowych w 2035 roku. Dowiedz się, jakie trendy kształtują rynek pojazdów elektrycznych.

Przeczytaj także: 10 największych firm motoryzacyjnych w Europie Wschodniej

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego koncerny motoryzacyjne ograniczają inwestycje w auta elektryczne
  • Jakie są największe bariery rozwoju elektromobilności zdaniem ekspertów
  • Jakie prognozy czekają rynek samochodów elektrycznych w najbliższych latach
  • Jak realne zachowania konsumentów wpływają na tempo rozwoju EV

Choć jeszcze kilka lat temu koncerny motoryzacyjne prześcigały się w zapowiedziach pełnej elektryfikacji swojej oferty, dziś spora część z nich wycofuje się z tych odważnych deklaracji. Jak zwraca uwagę portal WIRED w swojej ostatniej analizie, powodem są nie tylko zmiany legislacyjne czy koszty produkcji, ale przede wszystkim niższy niż zakładano popyt ze strony klientów.
To właśnie realne zachowania konsumentów, a nie moce produkcyjne i braki infrastruktury decydują o tempie rozwoju elektromobilności. Można mieć nawet wrażenie, że bardziej decydenci polityczni i biznesowi chcą zapełnić ulice autami elektrycznymi niż sami klienci – mówi Julia Langa, ekspert Autoplac.pl.

Co się dzieje z rynkiem EV?


Ford, Honda, Mercedes-Benz czy Nissan zrezygnowali w ostatnich miesiącach z wielu planowanych modeli elektrycznych. Ford latem 2024 roku wycofał się z projektu trzyrzędowego SUV-a EV, Honda porzuciła ambitną serię pięcio- i siedmiomiejscowych SUV-ów na prąd, a Mercedes-Benz zrezygnował z platformy MB.EA-Large, która miała być bazą dla kolejnych generacji luksusowych EQS i EQE. Nissan natomiast wstrzymał wprowadzenie dwóch elektrycznych sedanów – pod własną marką i pod marką Infiniti.

Jak podkreśla portal WIRED, przyczyną tych decyzji są nie tylko rosnące koszty produkcji baterii i przerwane łańcuchy dostaw, ale też radykalne ograniczenie wsparcia dla elektromobilności przez rząd USA, które niemal z dnia na dzień osłabiło perspektywy wielu inwestycji.
Można było się spodziewać, że elektryfikacja napotka na wiele problemów. Dynamika rozwoju technologii trafiła w barierę popytu. Moce produkcyjne bowiem nie oznaczają mocy sprzedażowych. Choć widzimy coraz więcej elektryków na drogach, to unijne zapowiedzi o końcu produkcji silników benzynowych i Diesli w autach osobowych w 2035 roku będą bardzo trudne do zrealizowania. Ostatecznie to klienci i firmy głosują portfelem za konkretnymi rozwiązaniami – podkreśla Julia Langa z Autoplac.pl.

Według prognoz firmy AlixPartners sprzedaż pojazdów elektrycznych i hybrydowych do 2030 roku będzie aż o 46% niższa, niż zakładano jeszcze w 2024 roku. Co to oznacza dla rynku wtórnego?

1,35% udziału EV na rynku aut używanych


Ograniczenie inwestycji w auta elektryczne i opóźnianie premier nowych modeli może uruchomić na rynku wtórnym swoisty efekt domina. Z jednej strony zmniejszona podaż nowych EV sprawi, że ceny używanych egzemplarzy pozostaną wysokie, utrudniając wielu kierowcom dostęp do tych technologii. Z drugiej – klienci, zniechęceni niepewną przyszłością elektromobilności i wciąż słabo rozwiniętą infrastrukturą ładowania, będą chętniej wybierać sprawdzone hybrydy oraz auta spalinowe, które lepiej zachowują swoją wartość i płynność odsprzedaży.
Jeśli prognozy spadku sprzedaży EV się potwierdzą, na rynku „używek” zobaczymy serię powiązanych zmian przypominającą efekt domina. Elektryki będą trudniej znajdować nowych nabywców. Jednocześnie rosnąca popularność hybryd i dobrze utrzymanych aut spalinowych sprawi, że to właśnie te segmenty prawdopodobnie wygrają wśród kierowców poszukujących stabilnej i przewidywalnej inwestycji. Duże znaczenie będzie miała także elastyczność polityki UE.

Na Autoplac.pl nie ma „elektrycznego boomu”. Wśród wystawionych na sprzedaż aut, zaledwie 1,35 procent stanowią te napędzane wyłącznie prądem. Mimo wielkiej promocji to produkt, który znajduje coraz więcej zwolenników, lecz jeszcze (?) nie odpowiada oczekiwaniom dużej części konsumentów – podsumowuje Langa.

Rynkowa adaptacja


Rynek samochodów elektrycznych wchodzi w etap głębokiej korekty. Zawieszone premiery i ograniczone inwestycje pokazują, że dotychczasowy scenariusz szybkiej elektryfikacji jest trudny do zrealizowania w obecnych warunkach. Najbliższe lata zapowiadają się więc pasjonująco pod kątem walki o klienta. Hybrydy? Benzyniaki? Auta na gaz? Diesle? A może jednak kolejny zwrot w samochody na prąd? Producenci mają zapewne wielki dylemat, w którym kierunku powinna iść strategia sprzedażowa.

Jeśli chodzi o rynek wtórny – na razie auta spalinowe pozostaną stabilnym filarem, podczas gdy elektryki nadal mogą zmagać się z ograniczoną podażą. Jedno jest pewne: przyszłość motoryzacji nie będzie rewolucją, lecz procesem stopniowej adaptacji.

Przeczytaj także: Branża motoryzacyjna w Polsce odczuwa skutki spowolnienia Branża motoryzacyjna w Polsce odczuwa skutki spowolnienia

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: elektromobilność, branża motoryzacyjna, motoryzacja, samochody hybrydowe, samochody elektryczne, auta elektryczne, rynek motoryzacyjny, produkcja samochodów, przemysł motoryzacyjny

Przeczytaj także

Pojazdy elektryczne, czyli Europa kontra Chiny

Pojazdy elektryczne, czyli Europa kontra Chiny

Samochody elektryczne podbiją rynek? Prognozy dla branży motoryzacyjnej

Samochody elektryczne podbiją rynek? Prognozy dla branży motoryzacyjnej

Przemysł motoryzacyjny 2024: nowe rekordy i redukcja zatrudnienia

Przemysł motoryzacyjny 2024: nowe rekordy i redukcja zatrudnienia

Polski automotive vs UE i chińskie auta. Nie ma powodów do pesymizmu?

Polski automotive vs UE i chińskie auta. Nie ma powodów do pesymizmu?

Nie ma szans na zatrzymanie redukcji etatów w branży automotive?

Nie ma szans na zatrzymanie redukcji etatów w branży automotive?

Chińskie samochody elektryczne wypierają europejskie modele

Chińskie samochody elektryczne wypierają europejskie modele

Przemysł motoryzacyjny już bez rekordów. Jak zakończy 2024 rok?

Przemysł motoryzacyjny już bez rekordów. Jak zakończy 2024 rok?

Przemysł motoryzacyjny: ostatni rekord przed spadkami?

Przemysł motoryzacyjny: ostatni rekord przed spadkami?

Cła na chińskie elektryki rozwiążą problemy automotive?

Cła na chińskie elektryki rozwiążą problemy automotive?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

98% firm ma plan na wypadek cyberataku, ale tylko 44% uwzględnia w nim testy backupu

98% firm ma plan na wypadek cyberataku, ale tylko 44% uwzględnia w nim testy backupu

Ile kosztuje hobby i kogo na nie stać?

Ile kosztuje hobby i kogo na nie stać?

Workation a cyberbezpieczeństwo - jak chronić firmowe dane przed cyberatakami

Workation a cyberbezpieczeństwo - jak chronić firmowe dane przed cyberatakami

Gdzie na wakacje w Polsce? Oto najbezpieczniejsze i najpopularniejsze kurorty 2025

Gdzie na wakacje w Polsce? Oto najbezpieczniejsze i najpopularniejsze kurorty 2025

Energetyka wiatrowa w kłopotach - nie tylko przez ustawę wiatrakową

Energetyka wiatrowa w kłopotach - nie tylko przez ustawę wiatrakową

T-Mobile prezentuje T Phone 3 i T Tablet 2 - smartfon i tablet z wbudowanym asystentem AI od Perplexity

T-Mobile prezentuje T Phone 3 i T Tablet 2 - smartfon i tablet z wbudowanym asystentem AI od Perplexity

Podróż samolotem z niemowlęciem - praktyczny poradnik dla rodziców

Podróż samolotem z niemowlęciem - praktyczny poradnik dla rodziców

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: