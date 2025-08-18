eGospodarka.pl
Jak działa samochód elektryczny?

2025-08-18 00:30

Jak działa samochód elektryczny?

CUPRA Tavascan © fot. mat. prasowe

Jak to możliwe, że samochód elektryczny może przyspieszyć do 100 km/h w zaledwie 5,6 sekundy, nie emitując przy tym spalin? Sekret tkwi w silniku elektrycznym i zaawansowanym akumulatorze z inteligentnym systemem zarządzania energią. CUPRA zdradza, jak elektromagnetyzm napędza nowoczesną motoryzację, dlaczego brak tłoków i zaworów to niższe koszty eksploatacji, a kompaktowy napęd to wolność w tworzeniu aut przyszłości.

Przeczytaj także: Samochody elektryczne mniej popularne niż rowery?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak działa silnik elektryczny i czym różni się od spalinowego?
  • Jak system zarządzania baterią zwiększa zasięg i efektywność jazdy?
  • Jak kompaktowa budowa napędu wpływa na bezpieczeństwo i design auta?

Jeszcze trochę ponad dekadę temu samochody elektryczne uchodziły za futurystyczną ciekawostkę. Dziś stają się coraz powszechniejszym widokiem na ulicach, ale ich technologia wciąż budzi pytania. CUPRA postanowiła rozwiać wątpliwości i w prostych słowach wytłumaczyć, jak działa serce elektrycznego auta — silnik.

Jak to działa?


Choć samochody elektryczne nie mają pod maską potężnych jednostek z tłokami, zaworami i układem wydechowym, wcale nie oznacza to, że ich technologia jest prostsza. Wręcz przeciwnie – działa na zupełnie innej zasadzie, w której kluczową rolę odgrywa fizyka pola magnetycznego.

W sercu napędu znajduje się silnik elektryczny składający się z dwóch głównych elementów: stojana (nieruchomej części) i wirnika (części ruchomej). Gdy energia elektryczna z akumulatora trafia do uzwojenia stojana, wytwarza się pole magnetyczne, które wprawia w ruch wirnik. To on przekazuje moment obrotowy do kół.

Silniki elektryczne osiągają maksymalny moment obrotowy niemal natychmiast po ruszeniu. To dlatego elektryczna CUPRA startuje dynamicznie i bez zwłoki, niezależnie od tego, czy jedziesz po mieście, czy wyprzedzasz na trasie. W przypadku CUPRA Tavascan w wersji VZ, prędkość od 0 do 100 km/h osiągnąć można już w 5,5 sekundy, natomiast CUPRA Born VZ taką prędkość osiąga w 5,6 sekundy.

Akumulator - magazyn energii i centrum dowodzenia


Źródłem energii w samochodach elektrycznych jest litowo-jonowy akumulator – technologia znana choćby ze smartfonów, ale w znacznie większej, bardziej zaawansowanej formie. W przypadku CUPRY baterie mają zintegrowany układ zarządzania energią (BMS), który monitoruje każdy przepływ prądu: od silnika po systemy pokładowe.

To właśnie BMS dba o to, by energia była wykorzystywana optymalnie – podpowiada kierowcy, kiedy ładować auto, pozwala wybrać tryb jazdy i odzyskuje energię podczas hamowania. Efekt? Zasięg rośnie, a każda podróż staje się bardziej efektywna.

Napęd elektryczny przekształca nawet 80% dostarczonej energii w ruch – to czterokrotnie więcej niż silniki spalinowe, które większość energii tracą w postaci ciepła. Brak skomplikowanej mechaniki tłoków i zaworów oznacza też mniej części, które mogą się zużywać, a tym samym niższe koszty eksploatacji.

Projektowanie bez kompromisów


Silnik elektryczny jest kompaktowy i może być umieszczony nisko, w podłodze auta. To obniża środek ciężkości, poprawia prowadzenie i zwiększa bezpieczeństwo w razie kolizji – ryzyko przemieszczenia się jednostki napędowej w stronę pasażerów jest praktycznie wyeliminowane.

Dla projektantów to oznacza jedno: wolność. Brak dużej jednostki spalinowej pod maską daje większą przestrzeń w kabinie, inny układ wnętrza i nowe możliwości w designie. CUPRA może więc tworzyć auta, które wyglądają i prowadzą się jak nic innego na drodze.

Przeczytaj także: Samochód elektryczny czy spalinowy? Oto porównanie kosztów 12 par aut Samochód elektryczny czy spalinowy? Oto porównanie kosztów 12 par aut

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: samochód elektryczny, auta elektryczne, napęd elektryczny

