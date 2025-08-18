Jak działa samochód elektryczny?

Jak to możliwe, że samochód elektryczny może przyspieszyć do 100 km/h w zaledwie 5,6 sekundy, nie emitując przy tym spalin? Sekret tkwi w silniku elektrycznym i zaawansowanym akumulatorze z inteligentnym systemem zarządzania energią. CUPRA zdradza, jak elektromagnetyzm napędza nowoczesną motoryzację, dlaczego brak tłoków i zaworów to niższe koszty eksploatacji, a kompaktowy napęd to wolność w tworzeniu aut przyszłości.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak działa silnik elektryczny i czym różni się od spalinowego?

Jak system zarządzania baterią zwiększa zasięg i efektywność jazdy?

Jak kompaktowa budowa napędu wpływa na bezpieczeństwo i design auta?

Jak to działa?

Akumulator - magazyn energii i centrum dowodzenia

Projektowanie bez kompromisów