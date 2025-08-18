Czy paliwo będzie tańsze? Nadpodaż ropy studzi ceny benzyny i diesla

W ostatnim tygodniu ceny paliw w Polsce nieznacznie spadły – benzyna 95 potaniała o 2 grosze, a diesel o 1 grosz za litr. Powodem są zarówno słabszy globalny popyt, jak i rosnąca podaż surowca, szczególnie ze strony OPEC+ oraz producentów spoza kartelu. Cena ropy Brent na giełdzie w Rotterdamie spadła do poziomu 67USD za baryłkę, a eksperci prognozują dalsze obniżki nawet poniżej 60USD w ostatnim kwartale 2025 roku. Zdaniem analityków głównymi czynnikami wpływającymi na obecne i przyszłe trendy są przesunięcia w stronę odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych, a także rosnące globalne zapasy surowca.

Przeczytaj także: Wyjazd na Święta tańszy niż rok temu. Ceny paliw na stacjach z każdym dniem powinny spadać

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najnowsze trendy cen paliw w Polsce i na świecie

Dlaczego rośnie nadpodaż ropy, a cena baryłki Brent spada

Jakie są prognozy ekspertów dotyczące cen paliw w 2025 i 2026 roku

Jakie konsekwencje mogą mieć niskie ceny dla kierowców, gospodarek i firm paliwowych