Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat. Parlament Europejski zdecydował

2025-12-04 00:25

Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat. Parlament Europejski zdecydował

Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat © wygenerowane przez AI

Młodszy wiek kierowców, cyfrowe dokumenty i koniec "uciekania" przed zakazem prowadzenia pojazdów za granicę – Parlament Europejski przyjął pakiet zmian, który znacząco wpłynie na wszystkich użytkowników dróg. Choć 17-latkowie zyskają dostęp do prawa jazdy kat. B, to kategoria C pozostanie zarezerwowana wyłącznie dla osób pełnoletnich. Nowe przepisy mają zwiększyć odpowiedzialność kierowców i poprawić bezpieczeństwo w całej Unii Europejskiej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Od jakiego wieku będzie można uzyskać prawo jazdy kategorii B, C i D?
  • Na czym będzie polegało cyfrowe prawo jazdy w Unii Europejskiej?
  • Jak zakaz prowadzenia pojazdów w jednym kraju wpłynie na sytuację kierowcy w całej UE?
  • Jakie nowe wymagania pojawią się na egzaminach i w badaniach lekarskich?


Ciężarówki tylko dla pełnoletnich


Zgodnie z nowymi przepisami uzyskanie prawa jazdy kategorii B będzie możliwe już w wieku 17 lat, jednak do momentu ukończenia 18 roku życia takie osoby będą musiały prowadzić samochód osobowy w towarzystwie doświadczonego kierowcy.

Zasada ta – wbrew początkowym planom – nie będzie obowiązywała w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów. Prawo jazdy kategorii C będą mogli uzyskać dopiero 18-latkowie, z kolei kategorii D – 20-latkowie.

Warunkiem jest posiadanie przez nich certyfikatu kompetencji zawodowych. W przeciwnym razie dolna granica wiekowa zostanie przesunięta kolejno do 21 i 24 lat.
Pomysł obniżenia minimalnego wieku niezbędnego do uzyskania prawa jazdy kategorii C był odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Stopa wakatów w sektorze TSL jest w Polsce o 44 proc. większa niż średnia dla całej gospodarki. Dopuszczenie do wykonywania zawodu młodych kierowców mogłoby ograniczyć problemy kadrowe firm.

Mamy jednak drugą stronę medalu – troskę o bezpieczeństwo na drodze. Stąd prawdopodobnie zmieniono pierwotne założenia przepisów prawa drogowego UE. Pierwsze 2 lata za kierownicą będą wiązać się z bardziej restrykcyjnymi zasadami i sankcjami za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa czy systemów zabezpieczania dzieci – mówi Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Grupa Eurowag.

Cyfrowe prawo jazdy stało się rzeczywistością


Kierowca poproszony o okazanie prawa jazdy będzie mógł wyciągnąć swój telefon. To właśnie na nim znajdzie się cyfrowa wersja dokumentu, która zgodnie z założeniami ma być głównym formatem prawa jazdy w krajach Unii Europejskiej maksymalnie do 2030 roku.

Czy tradycyjna plastikowa karta przechodzi zatem do przeszłości? Niezupełnie. Kierowcy będą mogli ubiegać się o wydanie fizycznej wersji prawa jazdy, które powinno być im dostarczone w ciągu trzech tygodni od złożenia wniosku.

Złamanie prawa? Konsekwencje w całej UE


Nowe przepisy ograniczą swobodę poruszania się po drogach Unii Europejskiej kierowcom, którzy w swoim kraju mają wycofane, zawieszone lub ograniczone prawo jazdy. Poprzez wspólny system krajowe organy będą informowały się wzajemnie o najpoważniejszych wykroczeniach drogowych kierowców, w tym śmiertelnym wypadku samochodowym, znacznym przekroczeniu prędkości czy prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Zakaz prowadzenia pojazdu wydany w jednym kraju członkowskim będzie równoznaczny z zakazem prowadzenia w całej Unii Europejskiej. Taki przepis ostatecznie zlikwiduje lukę prawną, polegającą na tym, że obecnie kierowcy pozbawieni prawa jazdy w jednym państwie, nie ponoszą z tego tytułu konsekwencji za granicą ze względu na brak o tym informacji w innym kraju. Odpowiedzialność kierowców nie będzie zatem lokalna – zauważa Mateusz Włoch, Grupa Eurowag.

By na drogach było bezpieczniej


Uzyskanie prawa jazdy będzie wkrótce nieco trudniejsze. Przyszli kierowcy zmierzą się na egzaminie z pytaniami dotyczącymi ryzyka związanego z martwymi punktami, systemów wspomagania kierowcy, bezpiecznego otwierania drzwi oraz ryzyka korzystania z telefonu podczas jazdy.

W nowych przepisach europosłowie zwrócili dodatkowo większą uwagę na zagrożenia dotyczące pieszych, dzieci, rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mateusz Włoch dodaje, że zmiany zajdą również w zakresie ważności prawa jazdy i badań lekarskich.
W przypadku samochodów osobowych i motocykli dokument będzie ważny przez 15 lat lub 10 lat, jeśli prawo jazdy będzie pełniło również funkcję dowodu tożsamości. Z kolei okres ważności dokumentu dla kierowców samochodów ciężarowych i autobusów wyniesie 5 lat, ale może zostać skrócony w przypadku osób w wieku co najmniej 65 lat. Zmiana ma umożliwić wykonanie częstszych badań lekarskich i szkoleń przypominających – wyjaśnia Mateusz Włoch, ekspert Grupy Eurowag.

Uzyskanie prawa jazdy lub jego odnowienie będzie wiązało się z koniecznością wykonania badań lekarskich, które obejmą testy wzroku oraz układu krążenia. W przypadku kierowców samochodów osobowych lub motocykli kraje członkowskie będą mogły wprowadzić alternatywę dla badań w postaci formularzy samooceny lub innych systemów krajowych.

Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Na dostosowanie do nich prawa krajowego członkowie UE mają 3 lata oraz dodatkowy rok na przygotowanie się do ich wdrożenia.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: prawo jazdy, transport ciężarowy, kierowcy, prawo jazdy C, przepisy ruchu drogowego, cyfrowe prawo jazdy, zakaz prowadzenia pojazdów, bezpieczeństwo na drodze, prawo ruchu drogowego

