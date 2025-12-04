Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat. Parlament Europejski zdecydował

Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat © wygenerowane przez AI

Młodszy wiek kierowców, cyfrowe dokumenty i koniec "uciekania" przed zakazem prowadzenia pojazdów za granicę – Parlament Europejski przyjął pakiet zmian, który znacząco wpłynie na wszystkich użytkowników dróg. Choć 17-latkowie zyskają dostęp do prawa jazdy kat. B, to kategoria C pozostanie zarezerwowana wyłącznie dla osób pełnoletnich. Nowe przepisy mają zwiększyć odpowiedzialność kierowców i poprawić bezpieczeństwo w całej Unii Europejskiej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Od jakiego wieku będzie można uzyskać prawo jazdy kategorii B, C i D?

Na czym będzie polegało cyfrowe prawo jazdy w Unii Europejskiej?

Jak zakaz prowadzenia pojazdów w jednym kraju wpłynie na sytuację kierowcy w całej UE?

Jakie nowe wymagania pojawią się na egzaminach i w badaniach lekarskich?



Ciężarówki tylko dla pełnoletnich

Pomysł obniżenia minimalnego wieku niezbędnego do uzyskania prawa jazdy kategorii C był odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Stopa wakatów w sektorze TSL jest w Polsce o 44 proc. większa niż średnia dla całej gospodarki. Dopuszczenie do wykonywania zawodu młodych kierowców mogłoby ograniczyć problemy kadrowe firm.



Mamy jednak drugą stronę medalu – troskę o bezpieczeństwo na drodze. Stąd prawdopodobnie zmieniono pierwotne założenia przepisów prawa drogowego UE. Pierwsze 2 lata za kierownicą będą wiązać się z bardziej restrykcyjnymi zasadami i sankcjami za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa czy systemów zabezpieczania dzieci – mówi Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Grupa Eurowag.

Cyfrowe prawo jazdy stało się rzeczywistością

Złamanie prawa? Konsekwencje w całej UE

Zakaz prowadzenia pojazdu wydany w jednym kraju członkowskim będzie równoznaczny z zakazem prowadzenia w całej Unii Europejskiej. Taki przepis ostatecznie zlikwiduje lukę prawną, polegającą na tym, że obecnie kierowcy pozbawieni prawa jazdy w jednym państwie, nie ponoszą z tego tytułu konsekwencji za granicą ze względu na brak o tym informacji w innym kraju. Odpowiedzialność kierowców nie będzie zatem lokalna – zauważa Mateusz Włoch, Grupa Eurowag.

By na drogach było bezpieczniej

W przypadku samochodów osobowych i motocykli dokument będzie ważny przez 15 lat lub 10 lat, jeśli prawo jazdy będzie pełniło również funkcję dowodu tożsamości. Z kolei okres ważności dokumentu dla kierowców samochodów ciężarowych i autobusów wyniesie 5 lat, ale może zostać skrócony w przypadku osób w wieku co najmniej 65 lat. Zmiana ma umożliwić wykonanie częstszych badań lekarskich i szkoleń przypominających – wyjaśnia Mateusz Włoch, ekspert Grupy Eurowag.

