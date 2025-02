Używane samochody elektryczne: czy to się sprzedaje?

W ramach programu "Mój Elektryk" udzielono wsparcia na zakup około 25 tysięcy pojazdów elektrycznych w kwocie blisko 660 mln zł. Od 1 września 2024 roku program został wstrzymany, a teraz zastąpiły go dopłaty w ramach nowego programu NaszEauto. Czy wychodzi on naprzeciw potrzebom Polaków, jeżeli rodzimy rynek samochodów prywatnych bazuje głównie na pojazdach używanych?

Program dopłat w tej formie nie odpowiada obecnym potrzebom rynku samochodów prywatnych, który skupia się głównie na pojazdach używanych. Rynek nowych samochodów (ponad 70% transakcji to sprzedaż do biznesu), zdominowany przez firmy, floty i wypożyczalnie, jest wrażliwy na dopłaty tylko w kontekście decyzji kosztowych, a same dopłaty wspierają bardziej producentów niż nabywców – dla przykładu wycofanie dopłat przez niemiecki rząd wywołało falę obniżek cen elektryków u różnych producentów – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska, firmy dostarczającej użytkownikom raporty o historii używanych samochodów z wiarygodnych oraz certyfikowanych źródeł, działającej w Europie od 17 lat.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jakie samochody elektryczne jeżdżą po polskich drogach? Przeciętny używany elektryk w Polsce ma 3 lata i 56 tys. kilometrów przebiegu. Co piąty to Tesla.

Tylko ⅕ polskich używanych elektryków to auta importowane

Pomimo wyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowania (rozbudowane systemy bezpieczeństwa czynnego) oraz niższego ryzyka związanego z historią pojazdu (jak wynika z danych statystycznych CARFAX), rynek używanych samochodów elektrycznych nie rozwija się w Polsce dynamicznie. Polacy wciąż nie są przekonani, czy używany samochód elektryczny jest odpowiednim zakupem do zapewnienia mobilności rodzinie. Wydaje się, że składa się na to szereg czynników, w tym przede wszystkim: obawa przed realnymi kosztami utrzymania (ewentualna wymiana baterii to koszt, który stawia pod znakiem zapytania sens takiej operacji, a degradacja baterii w kilkuletnim pojeździe postępuje bardzo szybko); brak rozwiniętej infrastruktury ładowania wraz z brakiem oznak jej szybkiego rozwoju (zdecydowana większość Polaków może mieć bardzo utrudniony dostęp do ładowania pojazdów w domu – mieszkamy w blokach!), co w zasadzie wyklucza samochód elektryczny z roli podstawowego środka transportu dla polskiej rodziny; oraz – co również bardzo istotne – nieprzewidywalna cena odsprzedaży wraz z wątpliwościami co do możliwości odsprzedaży w oczekiwanej zwyczajowo dla pojazdów konwencjonalnych cenie po kilku latach użytkowania – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska. – Nasz rynek nie różni się pod tym względem szczególnie od innych w Europie. Za przykład niech posłuży rynek norweski, gdzie tylko 19 proc. transakcji na rynku samochodów używanych to auta elektryczne przy ponad 90 proc. ich udziału we flocie.

Tesla najpopularniejszym używanym elektrykiem w Polsce

BMW – 8 proc.; średnio 4 lata i 59 tys. kilometrów przebiegu,

– 8 proc.; średnio 4 lata i 59 tys. kilometrów przebiegu, Mercedes – 7 proc.; średnio 1 rok i 27 tys. kilometrów przebiegu,

– 7 proc.; średnio 1 rok i 27 tys. kilometrów przebiegu, Volkswagen – 6 proc.; średnio 2 lata i 42 tys. kilometrów przebiegu.

Volkswagen – 12 proc.; średnio 18 lat i 258 tys. kilometrów przebiegu,

– 12 proc.; średnio 18 lat i 258 tys. kilometrów przebiegu, Opel – 9 proc.; średnio 17 lat i 220 tys. kilometrów przebiegu,

– 9 proc.; średnio 17 lat i 220 tys. kilometrów przebiegu, Ford – 7 proc.; średnio 14 lat i 206 kilometrów przebiegu,

– 7 proc.; średnio 14 lat i 206 kilometrów przebiegu, Toyota – 7 proc.; średnio 13 lat i 182 tys. kilometrów przebiegu,

– 7 proc.; średnio 13 lat i 182 tys. kilometrów przebiegu, Renault – 7 proc.; średnio 15 lat i 229 tys. kilometrów przebiegu.

Od początku lutego w Polsce obowiązuje nowy program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych NaszEauto, którego celem jest wsparcie rozwoju elektromobilności oraz zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych w Polsce. Takie programy działają również m.in. w Czechach, wcześniej funkcjonowały też np. w Belgii, Francji, Finlandii i Szwecji. Wprowadzenie dopłat do elektryków rozważają władze unijne. Program NaszEauto umożliwia otrzymanie dotacji w wysokości nawet do 40 tys. zł na samochód, którego cena nie przekracza 225 tys. zł netto, ale dotyczy wyłącznie zakupu nowych pojazdów.Baza danych CARFAX obejmuje aż 23 mln używanych samochodów w Polsce, a auta elektryczne stanowią wśród nich 0,3 proc. (76,3 tys.). Przeciętny elektryk z drugiej ręki ma tylko trzy lata, a jego przebieg jest niewielki i wynosi 56 tys. kilometrów. Jedynie co 4. był kiedyś uszkodzony. Niewiele ponad ⅕ pochodzi z importu.Dla porównania, w przypadku ogółu samochodów używanych przeciętny wiek wynosi piętnaście lat, a przebieg – 219 tys. kilometrów. Uszkodzenia odnotowano w przypadku 38 proc. Prawie 60 proc. zostało sprowadzonych z zagranicy.Dużą różnicę widać w przypadku odsetka używanych aut dotkniętych różnego rodzaju ryzykami, na które przed zakupem danego pojazdu warto zwrócić szczególną uwagę. Mogą to być zarówno wcześniejsze szkody, jak i niejasności w historii, np. nietypowy przebieg, mogący sugerować, że ktoś ingerował we wskazania licznika lub błędnie je podał. W przypadku ogółu używanych samochodów w Polsce jest to aż 70 proc., natomiast wśród aut elektrycznych – 40 proc.Prawie ⅕ używanych aut elektrycznych w Polsce stanowią Tesle. Ich przeciętny wiek to trzy lata, a przebieg – 79 tys. kilometrów. Druga pod względem popularności, z 9-procentowym udziałem, jest marka Nissan (średnio 5 lat, 80 tys. km przebiegu). Kolejne miejsca zajmują:Jedyną z tych marek, która również pojawia się w zestawieniu najpopularniejszych wśród wszystkich używanych samochodów w Polsce, jest Volkswagen: