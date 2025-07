Cenowy chaos na stacjach ładowania. Sprawdż, ile zapłacisz

Od 1 zł do ponad 3 zł za kWh - na rynku ładowania EV najwyraźniej wybuchło wakacyjne zamieszanie. Jedni oferują właścicielom elektryków atrakcyjne promocje, a inni - testują ich cierpliwość. W lipcu br. niskimi cenami kuszą Tesla, MOYA i ORLEN. Shell i Eleport obierają inną strategię, windując stawki o nawet 16%. Przed udaniem się w wakacyjną podróż elektrykiem, warto przeanalizować cenniki.

Przeczytaj także: Licznik Elektromobilności: rekordowe wzrosty na polskim rynku e-mobility

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którzy operatorzy podnieśli ostatnio ceny ładowania samochodów elektrycznych?

Jakie promocje na ładowanie EV obowiązują latem 2025 w Polsce?

Dlaczego ceny ładowania aż tak się różnią?

Co o obecnej sytuacji na rynku elektromobilności sądzą eksperci?

Komentarze ekspertów

Lipcowe zmiany cenowe na rynku ładowania EV w Polsce oznaczają przejście sektora infrastruktury ładowania do kolejnego etapu i walkę o pozycję rynkową. Podczas gdy część operatorów jak MOYA energia czy ORLEN Charge korzystają z okresu wakacyjnego wprowadzając promocje na ładowanie, inni - szczególnie Shell Recharge, czy Eleport testują elastyczność cenową rynku. Użytkownicy aut elektrycznych planujący wakacyjne wyjazdy mogą obniżyć koszty ładowania, lecz muszą uważanie wybierać operatorów, u których planują się zatrzymać. Rozwarstwienie strategii cenowych sugeruje, że sektor przechodzi od fazy ekspansji do konkurencji opartej na jakości usług i optymalizacji kosztów, co w dłuższej perspektywie powinno stabilizować ceny na bardziej zrównoważonym poziomie – komentuje Łukasz Lewandowski, CEO EV Klub Polska.

Obecna sytuacja na rynku ładowania jest niepokojąca z perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce. Rozpiętość cen od 1 zł/kWh do ponad 3 zł/kWh oznacza różnice przekraczające 200%, co wprowadza ogromny chaos i nieprzewidywalność kosztów. Kierowcy nie są w stanie precyzyjnie zaplanować budżetu na podróż, a potencjalni nabywcy pojazdów elektrycznych otrzymują mylące sygnały cenowe. Dodatkowo, nieprzejrzystość taryf dynamicznych i różnych systemów rozliczeniowych sprawia, że zwykły użytkownik gubi się w gąszczu opcji. To nie sprzyja budowaniu zaufania do elektromobilności - zamiast jasnych, przewidywalnych kosztów mamy cenowy chaos, który może skutecznie zniechęcić osoby rozważające przesiadkę na samochód elektryczny – dodaje Maciej Gis, Kierownik Kampanii elektromobilni.pl.

Lipiec 2025 roku to kolejny miesiąc intensywnych zmian na polskim rynku ładowania samochodów elektrycznych. W najnowszym wydaniu rankingu EV Klub Polska i elektromobilni.pl obserwujemy wyraźne rozwarstwienie strategii cenowych operatorów – podczas gdy jedni wprowadzają wakacyjne promocje, inni kontynuują podwyżki rozpoczęte w poprzednich miesiącach.Po czerwcowych aktualizacjach cenników w Eleporcie nadal trwa trend wzrostów. Operator po raz kolejny podnosi ceny, tym razem tylko dla punktów ładowania o mocy powyżej 50 kW z 2,79 zł/kWh na 2,89 zł/kWh. Jeszcze w maju za ładowanie z taką mocą płaciliśmy 2,48 zł/kWh. To oznacza wzrost o ponad 16% w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, co czyni Eleport jednym z droższych operatorów na polskim rynku.Pomimo wakacyjnych promocji wśród wybranych operatorów, również Shell wybrał ścieżkę podwyżek, zmieniając stawki o 10% w górę. Oznacza to, że od teraz na Shell Recharge zapłacimy 3,3 zł/kWh. Warto wziąć ten aspekt pod uwagę podczas wakacyjnych podróży, szczególnie przy planowaniu tras międzynarodowych, gdzie stacje tego operatora często stanowią popularne punkty ładowania.Ostatnią zanotowaną podwyżką z początkiem lipca jest maksymalna stawka za ładowanie AC na stacjach Budimex Mobility. Od teraz waha się ona od 1,91 przez 2,09 po 2,5 zł/kWh. Stawki szybkiego ładowania prądem stałym pozostały bez zmian.Jedną z najlepszych promocji tegorocznych wakacji ma MOYA energia. Ceny za ładowanie DC i HPC zostały obniżone z poziomu 1,99 zł/kWh na 1,79 zł/kWh na cały okres wakacji. Należy też nadmienić, że operator posiada obecnie rosnącą sieć stacji ładowania, a liczba ta dynamicznie zwiększa się z miesiąca na miesiąc, co czyni tę ofertę coraz bardziej atrakcyjną dla polskich kierowców.Wspominając o promocjach na ładowanie nie można również pominąć ORLEN Charge, który również na okres wakacji (lipiec-sierpień) wprowadził zniżkę 25% od cen podstawowych. Taka oferta umieściła operatora na pozycji lidera pod względem ładowania AC – 1,46 zł/kWh. Z kolei przy szybkim ładowaniu DC, ORLEN przesunął się do górnej części tabeli. Od teraz przez całe wakacje za szybkie ładowanie na tych stacjach klienci zapłacą 2,39 zł/kWh (DC>125 kW), 2,17 (DC 50 kW < x ≤ 125 kW) oraz 2,02 za zasilanie mocą do 50 kW.Również Tesla obniża ceny za ładowanie na Superchargerach. Po raz pierwszy od wielu lat użytkownicy tej marki w jednej lokalizacji mogą naładować samochód nawet za 1 zł/kWh (DC do 250 kW). Z tak dużego upustu kierowcy mogą skorzystać w Lublinie i to w wybranych godzinach. W skali kraju najczęściej na Superchargerach stawki wahają się pomiędzy 1,5-1,6 zł/kWh, co jest najlepszą stawką za ładowania DC/HPC w Polsce. Jednak należy pamiętać, że ze stacji Tesli w Polsce mogą korzystać tylko użytkownicy samochodów tej marki.GreenWay Polska też uruchomił wakacyjną promocję, co prawda nie poprzez bezpośrednie obniżenie cen na swoich stacjach, a przez dodatkowe kilowatogodziny. Klienci tej sieci z wykupionymi abonamentami mogą otrzymać zarówno w lipcu, jak i sierpniu odpowiednio 15 kWh dla osób z abonamentem Energia Plus i 30 kWh dla klientów z Energia Max.