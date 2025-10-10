OC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku

OC tanieje, ale nie dla wszystkich © pixabay.com

Ubezpieczenia OC tanieją, ale nie dla wszystkich. Z raportu RanKING wynika, że choć średnia składka spadła o 5% względem drugiego kwartału, młodzi kierowcy wciąż płacą rekordowo dużo – nawet 2720 zł za polisę. Najdrożej jest na Pomorzu i Dolnym Śląsku, najtaniej w Opolu i Rzeszowie. Eksperci Rankomat.pl podkreślają, że ubezpieczyciele walczą o klientów ceną, ale nie należy liczyć na spektakularne obniżki w najbliższym czasie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniła się średnia cena OC w trzecim kwartale 2025 roku?

W których regionach i miastach kierowcy płacą najwięcej, a gdzie najmniej?

Dlaczego młodzi kierowcy mimo spadków cen nadal płacą najwyższe składki?

Jakie trendy kształtują rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce?

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w III kwartale br.?

Od II kwartału 2023 roku średnia cena OC regularnie rosła. W II kwartale 2025 roku odnotowała najwyższy poziom od 2018 roku i przekroczyła 700 zł. Jednak kolejne 3 miesiące przyniosły obniżkę na poziomie 5%. Analizy rynkowe mówią o stabilnej sytuacji ubezpieczycieli, dlatego wracają do walki o klienta najskuteczniejszą metodą – ceną.



Nie spodziewałbym się jednak spektakularnych obniżek w krótkim czasie. Koszty obsługi ubezpieczeń i likwidacji szkód wciąż rosną, dlatego towarzystwa ostrożnie podchodzą do konkurencji. Będą kusić swoich klientów dodatkowymi rozszerzeniami, warto więc porównać wszystkie oferty, aby wybrać najkorzystniejszą z nich. - komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu Rankomat.pl.

Średnia cena ubezpieczenia OC Od II kwartału 2023 roku średnia cena OC regularnie rosła, jednak kolejne 3 miesiące przyniosły obniżkę na poziomie 5%.

Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku

Najtańsze i najdroższe miasta

W których miastach wojewódzkich OC było najdroższe? W III kwartale 2025 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia (886 zł)

Kto płacił najwięcej?