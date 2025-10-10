eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjneOC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku

OC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku

2025-10-10 10:05

OC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku

OC tanieje, ale nie dla wszystkich ©  pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Ubezpieczenia OC tanieją, ale nie dla wszystkich. Z raportu RanKING wynika, że choć średnia składka spadła o 5% względem drugiego kwartału, młodzi kierowcy wciąż płacą rekordowo dużo – nawet 2720 zł za polisę. Najdrożej jest na Pomorzu i Dolnym Śląsku, najtaniej w Opolu i Rzeszowie. Eksperci Rankomat.pl podkreślają, że ubezpieczyciele walczą o klientów ceną, ale nie należy liczyć na spektakularne obniżki w najbliższym czasie.

Przeczytaj także: Ceny OC w II kw. 2025 bez zmian w skali kraju

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmieniła się średnia cena OC w trzecim kwartale 2025 roku?
  • W których regionach i miastach kierowcy płacą najwięcej, a gdzie najmniej?
  • Dlaczego młodzi kierowcy mimo spadków cen nadal płacą najwyższe składki?
  • Jakie trendy kształtują rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce?

W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych podsumowujemy, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym kwartale i sprawdzamy, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w III kwartale br.?


W III kwartale 2025 roku kierowcy płacili za OC średnio 672 zł – to o 8 zł (1,2%) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek względem drugiego kwartału, który był najdroższy od 7 lat, wyniósł aż 35 zł (5%).
Zmiany średnich cen OC
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Zmiany średnich cen OC

W III kwartale 2025 roku kierowcy płacili za OC średnio 672 zł

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Od II kwartału 2023 roku średnia cena OC regularnie rosła. W II kwartale 2025 roku odnotowała najwyższy poziom od 2018 roku i przekroczyła 700 zł. Jednak kolejne 3 miesiące przyniosły obniżkę na poziomie 5%. Analizy rynkowe mówią o stabilnej sytuacji ubezpieczycieli, dlatego wracają do walki o klienta najskuteczniejszą metodą – ceną.

Nie spodziewałbym się jednak spektakularnych obniżek w krótkim czasie. Koszty obsługi ubezpieczeń i likwidacji szkód wciąż rosną, dlatego towarzystwa ostrożnie podchodzą do konkurencji. Będą kusić swoich klientów dodatkowymi rozszerzeniami, warto więc porównać wszystkie oferty, aby wybrać najkorzystniejszą z nich. - komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu Rankomat.pl.
Średnia cena ubezpieczenia OC
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Średnia cena ubezpieczenia OC

Od II kwartału 2023 roku średnia cena OC regularnie rosła, jednak kolejne 3 miesiące przyniosły obniżkę na poziomie 5%.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku


W III kwartale 2025 r. najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województwa pomorskiego (750 zł), dolnośląskiego (726 zł) i mazowieckiego (723 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województwa opolskiego (565 zł) podkarpackiego (572 zł) i świętokrzyskiego (575 zł).

Największe podwyżki średnich cen obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu dotyczyły województwa podlaskiego (6,4%), a najniższe małopolskiego (0,5%). W pozostałych regionach spadki cen OC wynosiły od -0,3% (woj. świętokrzyskie) do -5,1% (woj. pomorskie).
Gdzie płaciliśmy najwięcej za OC?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Gdzie płaciliśmy najwięcej za OC?

W III kwartale 2025 r. najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województwa pomorskiego

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Najtańsze i najdroższe miasta


Z analizy cen OC porównywarki Rankomat.pl wynika, że w III kwartale 2025 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia (886 zł), Gdańska (866 zł) i Szczecina (813 zł).

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Opola (631 zł), Rzeszowa (651 zł) i Lublina oraz Kielc (po 701 zł). Różnica średnich cen OC między najdroższym miastem wojewódzkim a najtańszym wyniosła ponad 40%.

W III kwartale 2025 r. tylko w 6 miastach wojewódzkich ceny wzrosły. Największe podwyżki mogli odczuć mieszkańcy Białegostoku (5,2%) oraz Bydgoszczy (3,4%). Z kolei największe spadki dotyczyły mieszkańców Opola (-7,5%)
W których miastach wojewódzkich OC było najdroższe?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

W których miastach wojewódzkich OC było najdroższe?

W III kwartale 2025 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia (886 zł)

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Kto płacił najwięcej?


W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – w III kw. 2025 r. 18-latkowie wydawali średnio na obowiązkowe polisy 2721 zł, to o 7% więcej niż przed rokiem. Największe zniżki otrzymują zaś 62-latkowie (579 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (655 zł), a najdroższe BMW (760 zł).

Biorąc pod uwagę napęd, to właściciele hybryd musieli nastawić się na największe wydatki (średnio 738 zł), natomiast aut w pełni elektrycznych na najmniejsze (577 zł).
Najwyższe i najniższe ceny OC
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najwyższe i najniższe ceny OC

W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Raport RanKING
Raport jest podsumowaniem trendów kształtujących średnie składki obowiązkowych polis w minionym roku. RanKING opiera się na największej bazie kalkulacji cen OC w Polsce. Dzięki temu może analizować zmiany z największą dokładnością ze wszystkich porównywarek ubezpieczeń.

Przeczytaj także: Cena OC w V 2025 wzrosła o 10,6% r/r Cena OC w V 2025 wzrosła o 10,6% r/r

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ceny OC, OC, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie OC, składki OC, ubezpieczenia komunikacyjne

Przeczytaj także

Cena OC w IV 2025 przekroczyła kolejną barierę

Cena OC w IV 2025 przekroczyła kolejną barierę

Ceny OC w I kw. 2025 nawet 500 zł droższe niż przed rokiem

Ceny OC w I kw. 2025 nawet 500 zł droższe niż przed rokiem

Ceny OC w II 2025 najwyższe w Gdańsku

Ceny OC w II 2025 najwyższe w Gdańsku

Ceny OC - tanio już było?

Ceny OC - tanio już było?

Drożeje OC. Podwyżki cen to już nawet 40%

Drożeje OC. Podwyżki cen to już nawet 40%

Ceny OC i AC w II kw. 2024 w górę

Ceny OC i AC w II kw. 2024 w górę

Średnia składka OC wzrosła przez rok o ponad 20%

Średnia składka OC wzrosła przez rok o ponad 20%

Ceny OC w I kw. 2024 roku wyższe nawet o prawie 30% r/r

Ceny OC w I kw. 2024 roku wyższe nawet o prawie 30% r/r

Ceny OC wzrosły w 2023 roku

Ceny OC wzrosły w 2023 roku

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Artykuły promowane

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Polskie firmy coraz odważniej inwestują za granicą. Oto najświeższe trendy w BIZ

Polskie firmy coraz odważniej inwestują za granicą. Oto najświeższe trendy w BIZ

Kosztowny skok w przyszłość? Chmura, SaaS i AI napędzają zmiany, ale czy są warte swojej ceny?

Kosztowny skok w przyszłość? Chmura, SaaS i AI napędzają zmiany, ale czy są warte swojej ceny?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Minutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

Minutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: