OC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku
2025-10-10 10:05
OC tanieje, ale nie dla wszystkich © pixabay.com
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak zmieniła się średnia cena OC w trzecim kwartale 2025 roku?
- W których regionach i miastach kierowcy płacą najwięcej, a gdzie najmniej?
- Dlaczego młodzi kierowcy mimo spadków cen nadal płacą najwyższe składki?
- Jakie trendy kształtują rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce?
W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych podsumowujemy, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym kwartale i sprawdzamy, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.
Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w III kwartale br.?
W III kwartale 2025 roku kierowcy płacili za OC średnio 672 zł – to o 8 zł (1,2%) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek względem drugiego kwartału, który był najdroższy od 7 lat, wyniósł aż 35 zł (5%).
Zmiany średnich cen OC
Od II kwartału 2023 roku średnia cena OC regularnie rosła. W II kwartale 2025 roku odnotowała najwyższy poziom od 2018 roku i przekroczyła 700 zł. Jednak kolejne 3 miesiące przyniosły obniżkę na poziomie 5%. Analizy rynkowe mówią o stabilnej sytuacji ubezpieczycieli, dlatego wracają do walki o klienta najskuteczniejszą metodą – ceną.
Nie spodziewałbym się jednak spektakularnych obniżek w krótkim czasie. Koszty obsługi ubezpieczeń i likwidacji szkód wciąż rosną, dlatego towarzystwa ostrożnie podchodzą do konkurencji. Będą kusić swoich klientów dodatkowymi rozszerzeniami, warto więc porównać wszystkie oferty, aby wybrać najkorzystniejszą z nich. - komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu Rankomat.pl.
Średnia cena ubezpieczenia OC
Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku
W III kwartale 2025 r. najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województwa pomorskiego (750 zł), dolnośląskiego (726 zł) i mazowieckiego (723 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województwa opolskiego (565 zł) podkarpackiego (572 zł) i świętokrzyskiego (575 zł).
Największe podwyżki średnich cen obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu dotyczyły województwa podlaskiego (6,4%), a najniższe małopolskiego (0,5%). W pozostałych regionach spadki cen OC wynosiły od -0,3% (woj. świętokrzyskie) do -5,1% (woj. pomorskie).
Gdzie płaciliśmy najwięcej za OC?
Najtańsze i najdroższe miasta
Z analizy cen OC porównywarki Rankomat.pl wynika, że w III kwartale 2025 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia (886 zł), Gdańska (866 zł) i Szczecina (813 zł).
Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Opola (631 zł), Rzeszowa (651 zł) i Lublina oraz Kielc (po 701 zł). Różnica średnich cen OC między najdroższym miastem wojewódzkim a najtańszym wyniosła ponad 40%.
W III kwartale 2025 r. tylko w 6 miastach wojewódzkich ceny wzrosły. Największe podwyżki mogli odczuć mieszkańcy Białegostoku (5,2%) oraz Bydgoszczy (3,4%). Z kolei największe spadki dotyczyły mieszkańców Opola (-7,5%)
W których miastach wojewódzkich OC było najdroższe?
Kto płacił najwięcej?
W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – w III kw. 2025 r. 18-latkowie wydawali średnio na obowiązkowe polisy 2721 zł, to o 7% więcej niż przed rokiem. Największe zniżki otrzymują zaś 62-latkowie (579 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (655 zł), a najdroższe BMW (760 zł).
Biorąc pod uwagę napęd, to właściciele hybryd musieli nastawić się na największe wydatki (średnio 738 zł), natomiast aut w pełni elektrycznych na najmniejsze (577 zł).
Najwyższe i najniższe ceny OC
Raport RanKING
Raport jest podsumowaniem trendów kształtujących średnie składki obowiązkowych polis w minionym roku. RanKING opiera się na największej bazie kalkulacji cen OC w Polsce. Dzięki temu może analizować zmiany z największą dokładnością ze wszystkich porównywarek ubezpieczeń.
