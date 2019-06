Polscy kierowcy postrachem zagranicznych dróg?

Czy polscy kierowcy to rzeczywiście piraci drogowi budzący strach na zagranicznych drogach? Twierdząca odpowiedź na tak postawione pytanie niestety nie będzie nadużyciem. Potwierdzeniem tego są najnowsze dane Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

„Wypadkowe” wyniki z 2018 r. wydają się niepokojące

„Niestety po podsumowaniu danych z 2018 roku okazało się, że polscy kierowcy spowodowali aż o 10 000 więcej zagranicznych wypadków i stłuczek niż rok wcześniej” - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



2014 r. - 365 szkód

2015 r. - 285 szkód

2016 r. - 369 szkód

2017 r. - 415 szkód

2018 r. - 493 szkody

„W tym kontekście warto przypomnieć, że szkody spowodowane przez nieubezpieczonych Polaków za granicą, w pierwszej kolejności pokrywa PBUK. Następnie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych domaga się od lekkomyślnych kierowców zwrotu poniesionych kosztów” - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wzrost liczby wypadków i stłuczek spowodowanych przez polskich kierowców za granicą Ubiegłoroczne dane niestety sygnalizują kontynuację wzrostowego trendu, który jest widoczny od 2016 roku. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Problemy z polskimi kierowcami mają głównie Niemcy

„Sytuacja dotycząca Niemiec wygląda nieco inaczej. Wielu naszych rodaków pracujących w tym kraju, często wraca do ojczyzny samochodem (zarejestrowanym w Polsce), co ma negatywny wpływ na statystyki wypadkowości” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Specyfika działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) pozwala mu uzyskiwać pełne dane odnośnie szkód komunikacyjnych , których sprawcami są polscy kierowcy przemierzający zagraniczne drogi . Najnowszy komunikat PBUK nie przynosi niestety zbyt optymistycznie brzmiących informacji. Okazuje się bowiem, że po sporym wzroście szkód spowodowanych przez Polaków w 2016 roku (z ok. 51 900 do ok. 62 300) i pewnej stabilizacji w kolejnych 12 miesiącach (ok. 65 200), mamy do czynienia ze znacznym pogorszeniem sytuacji.Mało optymistycznym akcentem wydaje się również szybki wzrost liczby szkód spowodowanych za granicą przez polskich kierowców nie posiadających aktywnej polisy OC. Liczba takich wypadków oraz stłuczek przez ostatnie lata przedstawiała się następująco:Ubiegłoroczne dane niestety sygnalizują kontynuację wzrostowego trendu, który jest widoczny od 2016 roku.Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych co roku podaje również informacje o tym, w których krajach rodzimi kierowcy spowodowali najwięcej szkód drogowych (wynikających z wypadków lub stłuczek). Dane na ten temat dotyczące 2018 roku, raczej nie stanowią zaskoczenia. Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej wypadków i stłuczek spowodowanych przez polskich kierowców miało miejsce na terenie Niemiec (51,7%). Na dalszych miejscach uplasowały się trzy inne kraje: Francja (6,9%), Włochy (6,8%) oraz Wielka Brytania (6,3%). W nawiązaniu do tematu Wielkiej Brytanii warto pamiętać, że wielu pracujących tam Polaków posiada auta zarejestrowane „na miejscu” i wraca do kraju drogą lotniczą.