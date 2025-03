Wypadki i kolizji drogowe. Czy któreś z polskich miast jest bezpieczne?

W minionym roku w sześciu polskich miastach wojewódzkich każdy z 366 dni przynosił wypadek drogowy. W pozostałych przypadkach nie było wiele lepiej. Pozytywnie wyróżnił się Gorzów Wielkopolski, gdzie wypadkowych dni było "jedynie" 251. Łącznie w 2024 roku doszło do 21 528 wypadków, w których śmierć poniosło 1 881 osób, a ponad 24,8 tys. doznało obrażeń. Niepokojące są również rosnące statystyki w zakresie kolizji drogowych. Największa ostrożność powinna towarzyszyć kierowcom poruszającym się po dużych aglomeracjach.

Przeczytaj także: Miasta w Polsce przyjazne kierowcom? Tylko niektóre

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których miejscach kraju kierowcy powinni zachować największą ostrożność?

W których z polskich miast zgłaszano w minionym roku najwięcej kolizji?

Które miasta wypadły najgorzej pod względem kolizji przypadających na 1000 mieszkańców?

Kolizje na polskich drogach – jak wyglądał 2024 rok?

W których miastach zgłaszano najwięcej kolizji w roku?

Kolizje na 1000 mieszkańców – które miasta wypadły najgorzej?

Najspokojniejszy i najbardziej niebezpieczny dzień na drogach w 2024 roku

Gdzie najczęściej zgłaszano kontrole policji?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wypadki zgłoszone w aplikacji Yanosik w miastach wojewódzkich W 6 miastach wojewódzkich każdy dzień minionego roku przyniósł wypadek Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Gdzie kierowcy muszą najbardziej uważać?

Wstępne podsumowanie 2024 roku na polskich drogach, opublikowane przez Komendę Główną Policji, wskazuje, że funkcjonariusze odnotowali 21 528 wypadków, w których zginęło 1 881 osób, a 24 825 zostało rannych. To jednak nie koniec niepokojących statystyk – liczba kolizji w ubiegłym roku wyniosła aż 388 601.Jak te statystyki przekładają się na poszczególne miasta w Polsce? Eksperci z Yanosik postanowili przeanalizować własne dane za 2024 rok, przyglądając się zgłoszeniom kolizji oraz kontroli policji, które dodali użytkownicy ich systemu w miastach wojewódzkich.Yanosik to polski system dla kierowców, który informuje o zdarzeniach z trasy. Z jego wsparcia korzysta już ponad 5 milionów zmotoryzowanych. Niedawno pobity został także rekord aktywności – w jednym momencie z aplikacji i urządzeń Yanosik korzystało jednocześnie aż 298 197 kierowców! Do systemu średnio co około 2 sekundy wpada nowe zgłoszenie, dzięki czemu zmotoryzowani są na bieżąco z tym, co dzieje się na trasie i mogą unikać niebezpieczeństw.Według danych Yanosik, kolizje zgłaszane przez użytkowników w miastach wojewódzkich w 2024 roku, stanowiły 27,7% wszystkich wypadków dodanych do systemu w minionym roku. Oznacza to, że co czwarta kolizja wydarzyła się w największym polskim mieście!Miasta, w których kierowcy najczęściej zgłaszali kolizje w ubiegłym roku, to: Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Kraków oraz Łódź. W tych metropoliach użytkownicy systemu niemal codziennie informowali o wypadkach drogowych.Z kolei najmniejszą liczbę zgłoszonych kolizji odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze oraz Opolu – w tych miastach liczba dni, w których dochodziło do wypadków, była mniejsza niż 300 w skali całego 2024 roku.Eksperci Yanosik przeanalizowali również liczbę kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Okazuje się, że w 2024 roku pod tym względem najgorzej wypadły Katowice – 15,48 kolizji na 1000 mieszkańców, Lublin – 13,3 i Rzeszów – 13,17.Nieco lepiej, ale wciąż wysoko w zestawieniu, plasują się miasta z centralnej i zachodniej Polski - Łódź (11,80), Warszawa (10,92), Poznań (10,90) oraz Toruń (10,34).Najbezpieczniejszymi miastami w 2024 roku, pod względem liczby kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, okazały się: Zielona Góra (5,09), Gorzów Wielkopolski (5,22) oraz Olsztyn (5,71).Eksperci Yanosik analizując dane za cały rok, zauważyli, że najbezpieczniejszym dniem na polskich drogach w minionym roku był 25 grudnia – właśnie wtedy odnotowano najmniejszą liczbę zgłoszeń dotyczących kolizji. Z kolei, najwięcej wypadków zgłoszono w piątek 13 września 2024 roku.W systemie Yanosik w 2024 roku w piątek 19 kwietnia odnotowano największą liczbę kontroli prędkości, wówczas funkcjonariusze realizowali działania w ramach Europejskiej Organizacji Ruchu Drogowego ROADPOL, których celem jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. Natomiast, dniem z najmniejszą liczbą zgłoszeń kontroli policji w minionym roku, okazał się 1 stycznia, który charakteryzuje się również mniejszych ruchem drogowym.Eksperci Yanosik sprawdzili również, w których miastach wojewódzkich kierowcy najczęściej zgłaszali kontrole policji. Po przeliczeniu na 1000 mieszkańców najwięcej zgłoszeń w 2024 roku odnotowano w Toruniu (59,2) i Białymstoku (57,5).Na przeciwległym biegunie znalazła się zachodnia część naszego kraju. W miastach Zielona Góra (13,7) i Wrocław (13,9) kierowcy najrzadziej informowali o kontrolach funkcjonariuszy policji. Niewiele więcej zgłoszeń tego rodzaju zarejestrowano w Gorzowie Wielkopolskim (19,7) i Poznaniu (25,0).Łącznie, zgłoszenia dotyczące kontroli policji w miastach wojewódzkich stanowiły około 16% wszystkich takich zgłoszeń w systemie Yanosik w 2024 roku.Zestawienie miast pod względem liczby kolizji i zgłoszeń kontroli policji pokazuje, że największe natężenie zdarzeń drogowych odnotowano w dużych aglomeracjach, gdzie ruch uliczny jest intensywny przez cały dzień.Szczególną uwagę na bezpieczeństwo powinni zwrócić kierowcy w Katowicach, Lublinie i Rzeszowie, a także w metropoliach takich jak Warszawa, Łódź i Poznań. Z kolei miasta takie jak Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski czy Olsztyn mogą poszczycić się stosunkowo niską liczbą kolizji. Dane te są cenną wskazówką dla kierowców – zarówno tych, którzy codziennie przemieszczają się po miastach, jak i tych, którzy planują podróże w tych rejonach.Jednakże, bez względu na miejsce, kierowcy zawsze powinni pamiętać o zachowaniu ostrożności i dostosowaniu prędkości do warunków na drodze, która wciąż jest jedną z najczęstszychprzyczyn wypadków.