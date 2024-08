Miasta w Polsce przyjazne kierowcom? Tylko niektóre

Czy miasta w Polsce można uznać za przyjazne zmotoryzowanym, a jeżeli tak, to pod jakim względem? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowsza edycja wspólnego opracowania Yanosik i Oponeo. Ranking Miast Przyjaznych Kierowcom przygląda się m.in. ilościom kolizji, cenom paliwa, parkowania i ubezpieczenia. Zestawienie bierze pod uwagę dwie grupy miast - duże (pow. 300 tys. mieszkańców) oraz mniejsze (poniżej 300 tys.). Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Jak oceniane są miasta w rankingu?

Rokrocznie prezentujemy w rankingu informacje, które pozyskujemy od kilkumilionowej społeczności, skupionej w systemie Yanosik. Te dane odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia kierowców, którzy poruszają się po polskich drogach. I dzięki temu mamy możliwość wyłonienia najbardziej przyjaznych miast dla zmotoryzowanych oraz zidentyfikowania obszarów, które jeszcze wymagają poprawy – informuje Małgorzata Dąbrowska, Yanosik.

Jakie miasta są najbardziej przyjazne kierowcom? Gdańsk i Sosnowiec!

Większe miasta otrzymują punkty w skali od 1 do 9, a mniejsze od 1 do 10

Kierowcy najszybciej poruszają się w Lublinie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu

Bezkolizyjne podróże - Wrocław, Szczecin, Radom i Toruń

Najmniej kolizji na 100 mieszkańców w 2023 roku w dużych miastach, zgłoszono we Wrocławiu, Szczecinie i Bydgoszczy

Sosnowiec bez strefy płatnego parkowania a najtańsza w Lublinie

Najwięcej miejsc na 1000 mieszkańców w strefie Park N Go

Najlepsza infrastruktura ładowarek samochodów elektrycznych w Gdańsku i Sosnowcu

Wynajem auta na minuty - wybierz Gdańsk i Gdynię

W Gdańsku kierowcy mają do dyspozycji 448 aut, czyli 0,9 pojazdu na 1000 mieszkańców

Najtańsze tankowanie w Łodzi i Gliwicach

Kraków i Toruń - w tych miastach zapłacisz najmniej za OC

Tania wymiana opon? Sprawdź Lublin i Radom

Wszystkie miasta w rankingu są oceniane pod kątem kilku kryteriów – osiąganej średniej prędkości jazdy w centrum oraz poza jego granicami, liczby odnotowanych kolizji w mieście, infrastruktury parkingowej, ceny paliw , kosztów ubezpieczeń i wymiany opon . Od 2019 roku miasta zdobywają także punkty za możliwość korzystania z systemów carsharingowych i dostępność infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.Od tego roku dodatkowe punkty przyznawane są za obecność udogodnień dla użytkowników infrastruktury Park N Go oraz Park N Ride.Większe miasta otrzymują punkty w skali od 1 do 9, a mniejsze od 1 do 10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zsumowaniu wyników cząstkowych ze wszystkich kategorii – im więcej punktów zdobędą, tym wyższe miejsce w ogólnej klasyfikacji zajmą.W tegorocznej edycji rankingu pierwsze miejsce, w grupie miast powyżej 300 mieszkańców, zajął Gdańsk z liczbą 48 punktów, który od 2022 roku broni swojego tytułu. Na podium znalazły się również Bydgoszcz z wynikiem 43 punktów oraz Kraków z 41 punktami.W grupie mniejszych miast, zwyciężył Sosnowiec, uzyskując 51 punktów w rankingu. Tym samym, miasto podtrzymało swój wynik z 2023 roku. Obok Sosnowca, na podium znalazły się Gliwice z wynikiem 49 punktów oraz Częstochowa z 46 punktami.Infrastruktura, korki, roboty drogowe i inne czynniki mają ogromny wpływ na ruch w miastach. Zespół Yanosik zweryfikował średnie prędkości jazdy w centrach miastach oraz poza nimi w 2023, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 21:00.Według danych, w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców największe średnie prędkości jazdy osiąga się w Lublinie – 32 km/h w centrum oraz 39 km/h poza nim. Najgorzej zaprezentował się Kraków, w którym kierowcy w centrum poruszają się z prędkością 24 km/h oraz 36 km/h poza nim.W grupie mniejszych miast, najszybciej jeździ się w Gliwicach, Katowicach oraz Sosnowcu. W tych miejscowościach kierowcy osiągają kolejno 28 km/h, 29 km/h i 30 km/h w centrach oraz 51 km/h, 47 km/h i 43 km/h poza centrum. Najgorzej wypadły Kielce, w których zmotoryzowani w mieście jeżdżą ze średnią prędkością 26 km/h i 38km/h poza nim.Liczba wypadków oraz zdarzeń drogowych to jeden z najważniejszych wskaźników, określających poziom bezpieczeństwa drogowego w wybranym mieście. Zgodnie z danymi systemu Yanosik, najmniej kolizji na 100 mieszkańców w 2023 roku w dużych miastach, zgłoszono we Wrocławiu, Szczecinie i Bydgoszczy.Z kolei, w grupie mniejszych miast, najmniej kolizyjne okazały się Radom, Toruń oraz Częstochowa.Najwięcej kolizji w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców odnotowano w Lublinie, Warszawie oraz Łodzi, w grupie miast poniżej 300 tys. mieszkańców, najbardziej kolizyjne okazały się Katowice, Rzeszów oraz Gdynia.Strefy płatnego parkowania od zawsze wzbudzają wiele kontrowersji w środowisku kierowców. W którym z miast opłaty są najniższe? Według rankingu Oponeo oraz Yanosik, w Lublinie oraz Szczecinie kierowcy nie płacą dużo za parkowanie w SPP – średnia opłata wynosi 3,68 zł. W tej samej grupie dużych miast, największe opłaty za parkowanie w SPP ponoszą kierowcy z Poznania (5,70 zł), Warszawy (5,20 zł) oraz Wrocławia (5,18 zł).W grupie mniejszych miast podium zdobył Sosnowiec, w którym nie obowiązuje strefa płatnego parkowania, z kolei najmniejsze opłaty za parkowanie w SPP uiszczają kierowcy z Białegostoku (2,43 zł) i Częstochowy (3,45 zł). Najdrożej wypadają strefy płatnego parkowania w Katowicach (5,75 zł), Gdyni (5,43 zł) oraz Toruniu (5,04 zł).W kategorii infrastruktury Park N Go najkorzystniej wypadł Poznań z liczbą 17 parkingów, oferujących 2638 miejsca, czyli 4,9 miejsc parkingowych na 1000 mieszkańców oraz Katowice, w których znajdują się 3 parkingi, oferujące 1005 miejsc, czyli 3,6 miejsc parkingowych na 1000 mieszkańców.Najgorzej zaprezentowały się Lublin, w których znajduje się 6 parkingów z 354 miejscami postojowymi, co daje 1,1 miejsca parkingowego na 1000 mieszkańców oraz Gliwice i Sosnowiec w których nie ma w ogóle infrastruktury Park N Go.Z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych, co powoduje że wzrasta także zapotrzebowanie na dedykowane stacje ładowania. Według danych z najnowszego rankingu, najwięcej stacji ładowania znajduje się w Warszawie (182 szt.), ale to nie stolica zajęła pierwsze miejsce wśród dużych miast w tej kategorii.Najlepsze rozmieszczenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest w Gdańsku, w którym to przypadają 2,2 km2 na 1 stację. W grupie mniejszych miast, pierwsze miejsce zajął Sosnowiec, w którym znajduje się 56 stacji, w rozmieszczeniu 1,6 km2 na 1 stację.Carsharing to coraz popularniejszy sposób poruszania się po miastach, bez konieczności angażowania własnego auta. W których polskich miejscowościach najłatwiej można wynająć samochód na minuty?Zgodnie z danymi Stowarzyszenia Mobilne Miasto - w Gdańsku kierowcy mają do dyspozycji 448 aut, czyli 0,9 pojazdu na 1000 mieszkańców. Najmniej aut na minuty jest dostępnych w Bydgoszczy, która oferuje aktualnie zaledwie 2 pojazdy do wynajęcia.W grupie mniejszych miast, najkorzystniej prezentuje się Gdynia, w której znajdują się 232 samochody, co daje 1 pojazd na 1000 mieszkańców miasta. Nie wynajmą za to w ogóle auta na minuty kierowcy w Gliwicach, Kielcach i Częstochowie.Na podstawie analizy ubiegłorocznych cen na stacjach benzynowych, wykonanej przez zespół Yanosik, wyłonione zostały miasta, w których dostępne było najtańsze paliwo w całym kraju.Pierwsze miejsce w grupie dużych miast zajęła Łódź, w której średnio kierowcy płacili 6,51 zł za litr benzyny, 6,62 zł/l oleju napędowego oraz 2,99 zł/l autogazu. Najdrożej wypadła Warszawa, w której kierowcy tankowali średnio za litr benzyny 6,59 zł, oleju napędowego 6,67 zł i autogazu 3,1 zł.W grupie mniejszych miast, najtańsze paliwo było dostępne w Gliwicach – tu kierowcy tankowali benzynę za 6,47 zł/l, olej napędowy za 6,56 zł/l, a LPG za 2,93 zł/l. Najwięcej za paliwo płacili kierowcy w Toruniu – średnie ceny wynosiły 6,59 zł/l benzyny, 6,66 zł/l oleju napędowego oraz 3,01 zł/l LPG.OC to obowiązkowe ubezpieczenie w Polsce, jego brak aktualnie wiąże się z wysoką karą. W których miastach polisa OC kosztowała najmniej w 2023 roku?Zgodnie z rankingiem Yanosik oraz Oponeo, najniższa cena OC dla polskiego kierowcy o określonym profilu, posiadającego jedno z najpopularniejszych w naszym kraju aut, obowiązywała w Krakowie (363 zł) i Toruniu (352 zł). Najwięcej za OC musieli zapłacić kierowcy w Szczecinie (419 zł) oraz Katowicach (408 zł).Choć wymiana opon w naszym kraju nie należy do obowiązków, to wielu kierowców decyduje się na sezonową wymianę ogumienia, korzystając z serwisu Oponeo. Według danych z portalu, które zamieszczono w rankingu, najkorzystniejszą ofertę cenową za wymianę jednej opony, oferuje Lublin (34,00 zł) oraz Radom (29,50 zł). Najdrożej ta usługa prezentuje się w Szczecinie (44,50 zł) oraz Gdyni (40,50 zł).