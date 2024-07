Uwaga na kolejne fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości

Wakacje samochodem to opcja ciągle wybierana przez całkiem pokaźną rzeszę Polaków. Udając się na urlop, warto wiedzieć, w których rejonach naszego kraju lepiej zdjąć nogę z gazu. Tej wiedzy dostarcza nam Yanosik w najnowszej analizie poświęconej fotoradarom i odcinkowym pomiarom prędkości w Polsce.

Sieć fotoradarów w Polsce jest stale aktualizowana. Wymieniane są stare urządzenia oraz montowane są nowocześniejsze, które oferują wiele zaawansowanych funkcji. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zasygnalizował już jakiś czas temu, iż liczba fotoradarów w naszym kraju będzie się systematycznie powiększać, aby dorównać europejskim standardom.Według danych z systemu Yanosik, aktualnie w Polsce działa 570 fotoradarów. Najwięcej mierników znajduje się w województwie mazowieckim (90 szt.), nieco mniej w łódzkim (55 szt.) oraz w wielkopolskim (54 szt.). Najmniejszą liczbą fotoradarów może się pochwalić województwo opolskie (10 szt.) oraz świętokrzyskie (15 szt.).Pewne jest, że liczba 570 fotoradarów jeszcze wzrośnie i z pewnością wzbogaci się o nowoczesne mierniki, które potrafią monitorować nawet do sześciu pasów ruchu jednocześnie, wykrywać przejazd na czerwonym świetle i analizować inne wykroczenia, jak rozmowa przez telefon podczas prowadzenia pojazdu czy jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.Takim fotoradarom nie umknie żadne przewinienie kierowcy - zapewniają doskonałą jakość zdjęć. Niegroźne są im trudne warunki pogodowe ani zbyt duże natężenie ruchu.Dane z systemu Yanosik informują, że w okresie od 1 stycznia do 4 lipca 2024 roku do bazy trafiło 18 nowych fotoradarów. Niektóre z nich są nowe, a inne zostały przywrócone.W systemie Yanosik zarejestrowano nowe urządzenia kontrolujące prędkość jazdy kierowców w Żninie, Gryfowie Śląskim, Mirsku, Łodzi, Bielawie, Zamościu, Wieluniu, Piasku i Oleśnicy. Z kolei, przywrócone mierniki pojawiły się w miejscowości Przysucha, Kostrzynie, Nowym Targu, Białogardzie, Nekli, Jaworniku i Węglewie.Co oznacza w praktyce przywrócenie fotoradaru? Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) wymienia stare mierniki na nowocześniejsze urządzenia, które śledzą prędkość na kilku pasach ruchu jednocześnie, odczytują automatycznie numery rejestracyjne i identyfikują rodzaj pojazdu oraz odpowiednie ograniczenie prędkości. Ta modernizacja sieci fotoradarów w Polsce ma pomóc zmniejszeniu liczby wypadków i poprawić kulturę jazdy polskich kierowców.Przywrócenie do służby nieczynnych fotoradarów, których widok nie robił wrażenia na kierowcach, może stanowić niemałe zaskoczenie dla wielu zmotoryzowanych, którzy preferują jazdę „na pamięć”. Przed takim scenariuszem może uchronić ich Yanosik, w którym kierowcy chętnie potwierdzają obecność fotoradarów na polskich drogach, zwłaszcza tych nowych. Wystarczy ściągnąć na telefon aplikację.Yanosik cieszy się od lat bardzo zaangażowaną społecznością kierowców. Ci, chętnie dodają w systemie wszystkie ważne informacje z trasy, zwłaszcza gdy dotyczą fotoradarów.W pierwszym półroczu 2024 roku najczęściej potwierdzanymi fotoradarami przez kierowców, używających Yanosik, były te na DK7 w Gaju, DK7 w Warszawie, DK94 w Bolesławiu, DK10 w Solcu Kujawskim, DK7 w Jaworniku, DK7 w Mogilanach, DK19 w Boguchwale, DK81 w Skoczowie, DK91 w Łodzi i na E372 w Łopienniku Górnym.Nie tylko fotoradary są chętnie potwierdzane przez kierowców, jeżdżącym z Yanosik. Zmotoryzowani potwierdzają również obecność odcinkowych pomiarów prędkości na swoim trasach.Według danych Yanosik, w pierwszym półroczu 2024, najczęściej zgłaszanymi OPP, były warszawskie na S8 i S2, poznańskie na A2 oraz ten na S7 na odcinku Nowy Gózd-Białobrzegi i Białobrzegi-Nowy Gózd.Lokalizacje mierników prędkości w Polsce są dobierane starannie, na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwykle, pojawiają się w miejscach, które są szczególnie narażone na niebezpieczne zachowania kierowców, takie jak jazda z nadmierną prędkością czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.