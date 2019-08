Czy wiodący ubezpieczyciele właśnie tracą rynek OC?

W porównaniu z resztą państw należących do Unii Europejskiej, nasz rynek charakteryzuje się stosunkowo niewielką liczbą ubezpieczycieli specjalizujących się w polisach komunikacyjnych. Osoby zorientowane w tym temacie właściwie przyzwyczaiły się już, że zdecydowanymi liderami w zakresie sprzedaży OC i AC są PZU SA oraz TUiR Warta. Czy ich pozycja rzeczywiście jest tak silna?

Czołówka rynku komunikacyjnego jest dobrze widoczna

„Co ważne, wyniki prezentowane poniżej odnoszą się do udziału zakładów ubezpieczeń w składce przypisanej brutto, a nie na przykład do liczby sprzedanych polis OC oraz AC” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Na pewno było to związane z wykorzystaniem marek handlowych You Can Drive oraz MTU24, które są konkurencyjne pod względem cenowym” - dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Grupa PZU nie ma na razie powodów do dużych obaw

Link4 zwiększa udziały

„Jeżeli chodzi o zmiany z poniższej tabeli, to warto również wspomnieć, że w 2017 r. oraz 2018 r. do czołowej piątki nie zakwalifikowała się już firma Generali. Miejsce tego ubezpieczyciela zajęła natomiast AXA” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zeszłoroczne dane Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzają wprawdzie, że prym na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wiodą ciągle dwaj, wspomniani we wstępie ubezpieczyciele, ale - jak zaznacza Ubea.pl - już wkrótce może się okazać, że Warta straci swoją pozycję pod względem wartości przypisanej składki z ubezpieczeń OC i AC. Spore prawdopodobieństwo tej zmiany to nie jedyna z interesujących kwestii, jakie można dostrzec, analizując statystyki KNF.Dane opublikowane niedawno przez KNF pozwalają na wyraźne wskazanie ubezpieczycieli , którzy w I kwartale br. posiadali największy rynkowy udział w zakresie OC i AC . Eksperci Ubea.pl postanowili jednak wziąć pod uwagę nieco starsze wyniki dla całego 2018 r. Te dane porównano z informacjami dotyczącymi 2017 roku oraz 2016 roku. Poniższa tabela prezentuje porównanie, dzięki któremu można sprawdzić, jak przez trzy ostatnie lata zmieniały się wyniki towarzystw posiadających największy udział w sprzedaży OC komunikacyjnego oraz wszystkich polis komunikacyjnych (OC i AC).Zestawienie przygotowane przez analityków porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl potwierdza, że czołówka na rynku polis komunikacyjnych jest bardzo dobrze widoczna. W 2018 r. poza zasięgiem konkurentów pozostawała firma PZU SA. Jej udział w składce przypisanej brutto wyniósł odpowiednio 30,8% (OC) oraz 33,6% (OC + AC).Dwa kolejne miejsca zajęły firmy Warta oraz Ergo Hestia cechujące się bardzo podobnymi wynikami. Nie można wykluczyć, że już niebawem to Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia stanie się ubezpieczycielem numer 2 na rynku polis komunikacyjnych. Jego udział w składce OC i AC z 2018 r. (15,9%) niewiele różnił się od analogicznego wyniku Warty (16,5%).Na uwagę zasługuje również wzrostowy trend dotyczący Ergo Hestii. Ten ubezpieczyciel zwiększył swój łączny udział w rynku komunikacyjnym z 13,9% (2016 r.) do 15,9% (2018 r.).W nawiązaniu do wyników z poniższej tabeli warto również szerzej omówić sytuację PZU SA. Przez trzy analizowane lata największy ubezpieczyciel majątkowy utrzymał praktycznie niezmienny udział w rynku obowiązkowego OC (30,8% - 30,9%).Zmniejszył się natomiast wynik PZU dotyczący wszystkich polis komunikacyjnych. Mowa o spadku udziału w składce przypisanej brutto ubezpieczeń komunikacyjnych wynoszącym 1,2 punktu procentowego (zmiana z 34,8% w 2016 r. do 33,6% w 2018 r.).Nie wydaje się jednak, że opisywana zmiana może szczególnie martwić władze rynkowego lidera. Ten wniosek wynika z dwóch okoliczności. Po pierwsze, przez dwa lata zwiększyła się łączna wartość krajowego rynku polis komunikacyjnych. Po drugie, do Grupy PZU należy również firma Link4. Obecnie kwalifikuje się ona w czołowej piątce największych ubezpieczycieli komunikacyjnych.W 2018 r. firmę Link4 poza czołową trójką ubezpieczycieli (PZU, Warta i Ergo Hestia) wyprzedziła tylko AXA Ubezpieczenia (zobacz poniższa tabela). Warto również zwrócić uwagę, że od 2016 r. do 2018 r. Link4 odnotowało wzrost udziału w rynku OC komunikacyjnego (z 4,8% do 5,1%), a także w całym rynku polis komunikacyjnych (wzrost z 3,7% do 4,0%).