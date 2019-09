Czarne skrzynki w samochodach. Większe bezpieczeństwo, wyższe ceny?

To już pewne. Od 2022 roku w nowych autach fabrycznie montowane będą nie tylko czarne skrzynki, ale również osiem innych systemów bezpieczeństwa, w tym m.in. inteligentne dostosowanie prędkości. Ma być to sposób na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Czy w następstwie tego ceny samochodów będą pięły się w górę?

Inteligentne dostosowanie prędkości. Dzięki radarom i danym z map system będzie znał ograniczenia prędkości obowiązujące na drogach. Jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość, system poinformuje go o tym, wprowadzając pedał gazu w wibracje. Wbrew niektórym opiniom, system w żaden sposób nie redukuje prędkości.

Ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon. To znormalizowany interfejs ułatwiający montaż alkomatów blokujących zapłon. Chodzi wyłącznie o ułatwienia w zakresie montażu, a nie wyposażanie samochodów w alkomaty.

Monitorowanie senności i uwagi kierowcy. To system analizujący zachowanie kierowcy. Jeśli uzna, że jest on senny lub nie skupia uwagi na drodze, zaproponuje przerwę.

Zaawansowany system wykrywania rozproszenia uwagi. To układ, który jest w stanie rozpoznać poziom uwagi wzrokowej, jaki kierowca poświęca sytuacji na drodze i w razie potrzeby ostrzegający kierowcę. Działa podobnie do tego opisanego powyżej.

Awaryjny sygnał stopu. To szybkie pulsowanie świateł stopu informujące kierowców jadących za nami, że rozpoczęliśmy intensywne hamowanie.

Wykrywanie obiektów przy cofaniu. To nic innego jak czujniki parkowania z tyłu lub kamera cofania.

Zaawansowany system hamowania. Automatycznie wykrywa możliwość zderzenia, uruchamia układ hamulcowy, aby zmniejszyć prędkość, nie dopuszczając do zderzenia lub ograniczyć jego skutki.

System utrzymywania pojazdu na pasie ruchu. To układ uniemożliwiający niezamierzoną zmianę pasa ruchu.

Rejestrator danych na temat wypadków, czyli tzw. czarne skrzynki. Zbierają one dane na temat jazdy, by ułatwić służbom poznanie przyczyn wypadku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Rawpixel - Fotolia.com Samochody Czarne skrzynki i 8 innych systemów obowiązkowo w nowych samochodach. Jak to wpłynie na ceny?

Samochody będą droższe? Jeśli nawet, to nieznacznie

Wprowadzenie jako obowiązkowych w każdym pojeździe skutecznych i jednocześnie relatywnie niedrogich środków bezpieczeństwa, które są już dostępne na rynku, zwiększy bezpieczeństwo kierowców i pozostałych użytkowników dróg oraz przyniesie szereg innych korzyści - mówi Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Oprócz poprawy sytuacji na drogach, nowe przepisy przyniosą również skutki takie jak zmniejszenie zatłoczenia dróg, emisji CO₂, potrzeb służb ratowniczych i powiązanych z tym kosztów ekonomicznych. Nowe wymogi bezpieczeństwa będą stymulować europejskie badania, rozwój i innowacje, przyczyniając się do generowania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i inwestycji - dodaje A.Franke.

25 tys. zabitych i 135 tys. ciężko rannych. Tak prezentuje się tragiczny bilans wypadków drogowych , do których rokrocznie dochodzi na drogach Unii Europejskiej. Ich koszt szacowany jest na 100 mld euro. Statystyki i koszty już od lat wyglądają podobnie, z tego też względu Parlament Europejski poparł nowe regulacje, na mocy których od 2022 roku wszystkie nowe samochody wyposażane będą w dziewięć nowych systemów bezpieczeństwa. Prognozy zakładają, że w efekcie tego do 2038 roku uda się zredukować liczbę śmiertelnych ofiar o 25 tys. osób.I tak, już od maja 2022 każde - bez wyjątku - nowe auto osobowe i dostawcze w UE będzie musiało posiadać:Wybór akurat tych systemów nie był przypadkowy. UE dokładnie przeanalizowała wypadki pod kątem przyczyn i wybrała układy, które relatywnie niedużym kosztem mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach.To właśnie dzięki działaniom Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA) przy wsparciu krajowym SDCM, udało się w tak ekspresowym tempie przeforsować te ważne dla bezpieczeństwa zmiany. Od przedstawienia propozycji do wypracowania ostatecznego kształtu przepisów minęło 10 miesięcy.Eksperci ze Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych są zdania, że czarne skrzynki i inne systemy nie wpłyną na ceny samochodów, a jeśli nawet, to w bardzo niewielkim stopniu. Analiza kosztów wykazała, że mogą to być kwoty rzędu 70-80 euro, czyli 300-350 zł.