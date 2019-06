Sprzedaż nowych samochodów V 2019

W maju bieżącego roku z polskich salonów wyjechało ponad 47 tys. nowych osobówek, a więc o 11,2% więcej niż przed rokiem, co oznacza, że mamy za sobą najlepszy piąty miesiąc od wielu lat - wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA. Na podkreślenie zasługuje również wynik odnotowany przez bateryjne auta elektryczne - na przestrzeni pięciu miesięcy tego roku zarejestrowano ich o 35% więcej niż w całym minionym roku. Ciągle jednak stanowią one zaledwie 3,5 promila (0,37%) całkowitej sprzedaży nowych osobówek.

Rekordowy maj w Polsce dzięki Toyocie

Auta elektryczne i hybrydy nie zwalniają tempa

Kliknij, aby powiekszyć fot. Deklofenak - Fotolia.com Salon samochodowy Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wynika, że z polskich salonów w maju br. wyjechało ponad 47 tys. nowych samochodów osobowych.

– Maj okazał się bardzo dobrym miesiącem dla polskiej motoryzacji. W szczególności uwagę zwraca wysoka dynamika rejestracji aut elektrycznych, która utrzymuje się od marca. I chociaż wzrost ten jest głównie efektem zakupów firm car sharingowych, a udział pojazdów w pełni elektrycznych stanowi zaledwie 3,7 promila całości tegorocznej sprzedaży, nie należy tego wyniku dyskredytować. Przy aktualnych cenach elektroauta są poza zasięgiem przeciętnego Polaka. Dlatego rola dużych firm w rozwoju elektromobilności w Polsce jest wręcz kluczowa – im więcej takich aut na drogach, tym szybciej musi powstawać odpowiednia infrastruktura i tym więcej osób ma okazję przekonać się na własnej skórze o zaletach ekoaut. A wzrost elektroświadomości w społeczeństwie spotęguje oddolną presję na stworzenie państwowego systemu dotacji do zakupu samochodu elektrycznego – mówi Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems.

UE wreszcie na plusie

- Popyt na nowe samochody w Unii jest w tej chwili głównie napędzany przez kraje Europy Centralnej, które mogą pochwalić się wzrostem na poziomie +6,2% r/r. Najwyższą dynamikę w CEE mogliśmy zaobserwować w Rumunii +12,6% r/r oraz w Polsce. Natomiast pod względem wolumenu sprzedaży jesteśmy liderem regionu i plasujemy się na 7. miejscu w całej Wspólnocie. Cieszy nas także majowe przebudzenie Niemiec - wysoki poziom rejestracji i 2% wzrost produkcji może przełożyć się na zwiększenie zamówień na podzespoły produkowane w polskich fabrykach – podsumowuje Paweł Gos.

W maju br. Centralna Ewidencja Pojazdów powiększyła się o 47 094 sztuk nowych samochodów osobowych, co względem minionego roku oznacza wzrost o 11,2% rdr i najlepszy majowy wynik, z jakim mieliśmy do czynienia od 8 lat. Jeżeli przyjrzeć się strukturze zakupów, to nadal wyraźnie zaznacza się przewaga zakupów firmowych (71,8%) nad indywidualnymi. W pierwszej trójce najchętniej kupowanych marek doszło tym razem do przetasowań - na pierwszym miejscu nie króluje już Skoda, zepchnięta na drugą pozycję przez Toyotę, trzeci - bez zmian - pozostaje Volkswagen . Dominacja japońskiego koncernu to bez wątpienia efekt dużego zainteresowania, jakie wzbudziła majowa premiera Corolli w trzech odmianach: hatchback, sedan oraz kombi.Od początku 2019 roku w Polsce zarejestrowano 233 282 nowych samochodów osobowych , czyli o 2,8% więcej rok do roku.Z danych PZPM wynika, że w maju z salonów w Polsce wyjechało 2700 hybryd (+52,6% r/r) oraz 146 aut z napędem elektrycznym (+58,7%r/r). W porównaniu z ubiegłym rokiem znacząco zmniejszył się udział diesli (z 24,8% do 19,9%), a zwiększył silników benzynowych (z 69,1% do 72%). Natomiast od początku roku, w Polsce zostało zarejestrowanych 11 100 hybryd (+16,5% r/r) oraz 1 221 samochodów z napędem elektrycznym lub hybrydowym plug-in (+112% r/r), w tym 862 pojazdy w pełni elektryczne (przy 637 sztukach w całym 2018 roku!).Rynki unijne zanotowały w maju skromny wzrost rejestracji (+0,1% r/r), po ośmiu miesiącach spadków. Z danych ACEA wynika, że w maju br. Europejczycy kupili ponad 1,4 mln nowych osobówek. W piątym miesiącu bieżącego roku na zielono możemy zaznaczyć takie rynki jak Niemcy (+9,1% r/r/) i Francja (+1,2% r/r). Tymczasem zmniejszenie popytu nastąpiło m.in. w Hiszpanii (-7,3% r/r), Wielkiej Brytanii (-4,6% r/r) oraz we Włoszech (-1,2%).