Kto może liczyć na niską cenę OC?

Multiagencja Punkty przedstawia kwartalne podsumowanie sytuacji panującej na rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Analiza dowodzi, że na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku średnia stawka OC uplasowała się na poziomie 669 zł, co względem minionego roku oznacza spadek na poziomie 2 proc. Niezmiennie od miesięcy na najdroższe OC muszą być przygotowani kierowcy z Pomorza (749 zł) i Dolnego Śląska (735 zł).

Po czasach, kiedy podwyżki cen OC sięgały nawet 50 proc. nie ma śladu. Nie widać kolejnej wojny cenowej. Na cenę OC największy wpływ mają: wiek kierowcy, rodzaj paliwa, pojemność oraz wiek auta. Nie bez znaczenia jest również miejsce zamieszkania kierowcy. Niezmienną zasadą jest, że na niższe stawki za ubezpieczenie OC mogą liczyć mieszkańcy mniejszych miejscowości - mówi Sławomir Bilik, CEO Punkta



Niezmiennie najwięcej za obowiązkowe OC płacą młodzi kierowcy, którzy średnio wydają więcej o nawet 640 zł od kierowców w wieku 55 lat i starszych

Średnia cena OC w przedziale wiekowym 18-25 lat to 1238 zł

Średnia cena OC dla kierowcy powyżej 55. roku życia - 598 zł

Najniższa średnia składka dotyczy osób w związkach małżeńskich (619 złotych), a najwyższa osób samotnych (823 złote). W oczach ubezpieczycieli ci pierwsi, mający rodzinę i często przewożący samochodem swoje dzieci, zachowują o wiele większą ostrożność za kierownicą, niż single.

To, ile płacimy w naszym kraju za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, uwarunkowane jest m.in. miejscem zarejestrowania. W przypadku dużych miast na najtańsze OC mogą liczyć mieszkańcy Kielc (średnio 630 zł) oraz Opola i Rzeszowa (630 zł). Najniższą średnią wojewódzką poszczycić może się Podkarpacie (557 złotych) oraz województwo świętokrzyskie (571 złotych). Najdrożej, zgodnie zresztą z tradycją, jest we Wrocławiu (883 zł) i w Gdańsku (833 zł). Na trzecim miejscu plasuje się Warszawa (809 zł).Dość interesująco przedstawia się fakt, że o największych wzrostach cen możemy mówić w przypadku Rzeszowa, gdzie dziś za OC płaci się o 13% więcej niż na początku roku. Odwrotną tendencję odnotowano w przypadku Białegostoku (-8 proc.) i Wrocławia (-7 proc.).Największe miasta zawyżają średnią cenę ogólnopolską. Z analizy danych Punkty wynika, że składka OC w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców jest nawet 8 proc. niższa, niż w dużych aglomeracjach w tym samym województwie. Największa różnica w cenie pomiędzy średnią wojewódzką za OC a średnią z wyłączeniem największych miast jest w woj. łódzkim. Kierowcy z mniejszych miejscowości z tego województwa płacą średnio o 8 proc. mniej niż kierowcy z Łodzi. Podobnie w przypadku województwa pomorskiego - tam, wyłączając ze statystyk kierowców Trójmiasta, średnia składka za polisę komunikacyjną jest niemal 7,5 proc. niższa, niż ta uwzględniająca zmotoryzowanych mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu.Ubezpieczenia trafione w punkt: kto, za co, ile?