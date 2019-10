Jakie składki OC płaciliśmy we wrześniu 2019?

Końcówka minionego roku okazała się dla zmotoryzowanych dość pomyślna. Ci, którzy kupowali wówczas OC, mogli liczyć na dość atrakcyjne ceny. W bieżącym roku pokaźne spadki składek OC przyniosły luty i czerwiec, a lipiec i sierpień zaowocowały stabilizacją. A jak było ostatnio? Ile wyniosła przeciętna składka OC z września br.? Z comiesięcznej analizy autorstwa porównywarki Ubea.pl wynika, że ceny były niemal identyczne jak miesiąc wcześniej.

Wartość barometru cenowego z sierpnia 2019 r. = 90↔ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 90↗)

W których towarzystwach ubezpieczeniowych składka OC wzrosła?

Aviva - wzrost o 1,1% względem sierpnia 2019 r.

- wzrost o 1,1% względem sierpnia 2019 r. Benefia - spadek o 2,3% względem sierpnia 2019 r.

- spadek o 2,3% względem sierpnia 2019 r. Generali - wzrost o 2,9% względem sierpnia 2019 r.

- wzrost o 2,9% względem sierpnia 2019 r. Wiener - wzrost o 0,6% względem sierpnia 2019 r.

- wzrost o 0,6% względem sierpnia 2019 r. Link4 - spadek o 6,1% względem sierpnia 2019 r.

MTU24 - wzrost o 2,2% względem sierpnia 2019 r.

- wzrost o 2,2% względem sierpnia 2019 r. Proama - wzrost o 6,2% względem sierpnia 2019 r.

- wzrost o 6,2% względem sierpnia 2019 r. UNIQA - wzrost o 4,8% względem sierpnia 2019 r.

- wzrost o 4,8% względem sierpnia 2019 r. You Can Drive - wzrost o 6,8% względem sierpnia 2019 r.

„Warto jednak podkreślić, że we wrześniu 2019 r. jednocześnie mocno potaniały ubezpieczenia OC od cenowego lidera, jakim bez wątpienia jest Link4” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ostatni barometr Ubea.pl dowodził stabilizacji średniego kosztu oferowanych online polis OC. W sierpniu, podobnie zresztą jak w lipcu, jego poziom sięgnął 90, co oznaczało, że przeciętna składka OC była o 10% tańsza niż w styczniu 2019 r. Jak było we wrześniu? Czy schyłek III kwartału przyniósł wyraźne zmiany cenowe?Tytułem wstępu warto podkreślić, że reguły, na bazie których porównywarka Ubea.pl opracowała swój najnowszy barometr cenowy są identyczne jak w poprzednich miesiącach. Analogicznie, jak miało to miejsce wcześniej, punktem odniesienia dla porównań jest składka OC , którą działający na rodzimym rynku ubezpieczyciele proponowali swoim klientom w styczniu 2019 r.Jeżeli natomiast chodzi o zmianę miesięczną, to okazuje się, że przeciętny koszt OC oferowanego online przez dziewięć firm i marek ubezpieczeniowych wzrósł o nieco ponad 2% (względem sierpnia 2019 r.).Eksperci Ubea.pl informują natomiast, że wrześniowe zmiany przeciętnej składki OC oferowanej przez poszczególnych ubezpieczycieli były następujące:Z punktu widzenia młodych kierowców dość niepokojący może być wysoki wzrost składki dotyczący marki You Can Drive.