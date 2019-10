Młodzi kierowcy słono płacą za OC, ale są też dobre wieści

Policyjne statystyki nie pozostawiają złudzeń – młodzi kierowcy powodują znacznie więcej wypadków niż kierujący w pozostałych grupach wiekowych. Nic więc dziwnego, że proponowane im stawki OC należą do najbardziej wygórowanych na rynku. Z analizy Punkty wynika, że w III kw. br. motoryzacyjni nowicjusze płacili za OC średnio 1238 zł, a więc dwa razy więcej niż ich bardziej doświadczeni koledzy. Rekordzista do kasy ubezpieczyciela włożył ponad 6000 złotych.

Najwięcej młodzi kierowcy płacą w województwie dolnośląskim - 1481 zł, mazowieckim - 1376 zł oraz pomorskim - 1358 zł. Nie jest też zaskoczeniem, że z najwyższymi składkami za OC muszą się liczyć młodzi kierowcy z największych miast. Najdrożej wypada Wrocław - 1984 zł, o 34 proc. więcej niż przeciętny kierowca w wieku 18-25 lat z dolnośląskiego i aż 60 proc. więcej niż wynosi średnia składka dla młodego kierowcy w skali całego kraju. Dalej są młodzi kierowcy z Warszawy - 1626 zł oraz Szczecina - 1531 zł - mówi Bartłomiej Roszkowski, członek zarządu Punkty.

Jak znaleźć tańsze OC?

Rodzaj paliwa – statystycznie ubezpieczyciele preferują samochody benzynowe oraz z fabrycznymi instalacjami. W gorszej sytuacji mogą być kierowcy aut zasilanych paliwem PB+LPG czy posiadacze diesli.

Wiek auta – co do zasady auta nie starsze niż 10-letnie mogą skutkować nieco lepszą ceną OC. Wygląda na to, że im starsze auto tym mniej nim bezpiecznie jeździmy.

Miejsce zakupu auta – ubezpieczyciele często „lepiej" traktują samochody kupione w Polsce niż sprowadzane z zagranicy. Ze znacznymi zwyżkami muszą się liczyć właściciele pojazdów z kierownicą po prawej stronie.

Pojemność silnika - młodym kierowcom samochodów z dużą pojemnością silnika (od 2,5 l) towarzystwa przypisują większe ryzyko spowodowania szkody. Różnice w cenach OC po uwzględnieniu pojemności silnika w tej grupie kierowców mogą okazać się znacznie większe niż dla ogółu kierowców.

Wprawdzie na rynku wyraźnie zaznacza się stabilizacja cen, to jednocześnie okazuje się, że ubezpieczyciele nieco ostrzej postanowili powalczyć również o najmłodszą grupę swoich klientów. Okazuje się, że to właśnie młodzi kierowcy mogli się w ostatnim czasie cieszyć największymi obniżkami cen obowiązkowego ubezpieczenia - na przestrzeni pierwszych 9 miesięcy oferowane im polisy staniały o 10 proc. Być może jest to sygnał, że najmłodsi przestali być wrzucani do jednego worka i będą mogli liczyć na bardziej spersonalizowane traktowanie, premiujące tych wśród nich, którzy na drodze zachowują bezpieczeństwo.Na najbardziej ulgowe traktowanie mogą liczyć młodzi właściciele aut z podkarpackiego – 903 zł, świętokrzyskiego – 958 zł i opolskiego – 1027 zł. To również w tych województwach dały się zauważyć pokaźne spadki cen OC, o odpowiednio o 27 proc., o 22 proc. i o 17 proc.Młody kierowca na starcie postawiony jest w trudnej sytuacji. Nie ma zniżek za bezszkodową jazdę. Do tego krótkie doświadczenie za kierownicą i tzw. młodzieńcza fantazja oznaczają dla ubezpieczycieli dużo wyższe prawdopodobieństwo stłuczki lub wypadku. Przekłada się to na wyższe stawki OC już z założenia. Przykładowo w porównaniu z kierowcami 55+ młody płaci średnio o 107% więcej za obowiązkową polisę samochodu.Finalna stawka za obowiązkową polisę zależy od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu czynników, począwszy od stanu cywilnego, poprzez miejsce zamieszkania, po historię jazdy. Istotne znaczenie mogą mieć cechy auta, np.:Młodzi kierowcy więcej płacą też za auta tunningowane oraz sportowe. Nie jest też tajemnicą, że towarzystwa wyraźnie jedne marki „lubią” bardziej, inne mniej. Zwykle wynika to z parametrów technicznych danego auta. Na przykład mniej kosztuje ubezpieczenie OC Opla, Skody czy Fiata, niż Audi, BWM lub Mercedesa.Firmy ubezpieczeniowe różną wagę przywiązują do poszczególnych czynników wpływających na cenę OC. W odmienny też sposób podchodzą do niedoświadczonych kierowców. Między kalkulacjami towarzystw mogą występować więc istotne różnice, dlatego wybór nowej polisy warto zacząć od sprawdzenia ofert. Często opłaca się też finalizować zakup ubezpieczenia przez internet.