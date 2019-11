Hulajnoga elektryczna. Lepsza własna czy z wypożyczalni?

Hulajnoga elektryczna powoli staje się standardem wielkomiejskich ulic. Pomimo doniesień o wypadkach z jej udziałem oraz licznych pytań o bezpieczeństwo, amatorów tego środka lokomocji wcale nie ubywa. Wręcz przeciwnie - rzesza przemierzających nimi miasta rośnie i to właśnie oni często zastanawiają się: wypożyczać czy kupić? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali eksperci hapipożyczek. Oto wnioski z ich analizy.

Ile kosztuje hulajnoga elektryczna?

A jak mają się sprawy z wypożyczeniem hulajnogi elektrycznej?

Hulajnoga elektryczna - kupić czy wypożyczyć?

- Osoby pokonujące dwa razy dziennie krótszą trasę wydadzą na wypożyczoną hulajnogę 21 złotych. Z kolei osoby dojeżdżające 10 km w jedną stronę muszą liczyć się z dziennym wydatkiem na poziomie aż 36 złotych. Z naszych obliczeń wynika, że w pierwszym przypadku zakup hulajnogi elektrycznej zwróci się po nieco ponad 4 miesiącach, a tym którzy do pracy mają 10 km już nawet po 2,5 - informuje Monika Dzieniak-Kwiatkowska, ekspert w hapipożyczkach.



Hulajnoga elektryczna teraz jeszcze taniej

Jeśli przyjrzeć się ofertom sklepów proponujących nam hulajnogi, to okazuje się, że przeznaczony dla dorosłych sprzęt to wydatek rzędu minimum 1400 zł, a najpopularniejsze na rynku modele kosztują około 1800-2200 zł. Jako że hulajnoga elektryczna napędzana jest prądem, do kosztów jej codziennej eksploatacji należy doliczyć również wydatki związane z ładowaniem. Producenci zapewniają, że jeden jego pełny cykl generuje zużycie prądu na poziomie 300-400 Wh, co oznacza koszt rzędu 0,2 zł. Jeśli założyć, że hulajnogę ładujemy codziennie, to miesięcznie wychodzi nam koszt 6 zł.Obecnie hulajnogę elektryczną można wypożyczać na ulicach m.in. Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Krakowa, Kielc, Rzeszowa i Trójmiasta. Do jej wypożyczenia niezbędna jest aplikacja w smartfonie, z podpiętą kartą płatniczą. Średni koszt wypożyczenia hulajnogi – w zależności od firmy – to ok. 50 groszy za minutę, plus 3 złote za odblokowanie sprzętu. Przejechanie 10 kilometrów zajmuje ok. 30 minut, czyli kosztuje ok. 18 złotych.Eksperci hapipożyczek założyli w analizie dwie sytuacje: codzienny dojazd do pracy 5 km i 10 km. Idea czasowego wypożyczania pojazdów może kojarzyć się ze sporymi oszczędnościami. Jednak jak wynika z analizy kosztów, przy regularnym użytkowaniu e-hulajnogi warto kupić taki sprzęt na własność. Hulajnogi elektryczne są zresztą nie tylko bardzo wygodnym środkiem transportu w zakorkowanej przestrzeni miejskiej, ale też bardziej ekologicznym niż pojazdy spalinowe.Hulajnoga elektryczna to również sporo dobrej zabawy, należy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu przepisów. Warto obserwować też sytuację prawną związaną z poruszaniem się przy pomocy elektrycznych hulajnóg – bardzo prawdopodobne, że wkrótce w życie wejdą nowe, bardziej restrykcyjne, przepisy dotyczące takich pojazdów.Koniec sezonu letniego to czas wielkich wyprzedaży i czyszczenia magazynów. Na przełomie jesieni i zimy niewiele osób myśli o kupowaniu rzeczy, z których zwykle korzysta się wiosną i latem, a to duży błąd. Hulajnogę elektryczną możemy obecnie kupić w przecenie sięgającej nawet 30 procent. Z tego też względu warto przemyśleć jej zakup i skorzystać z okazji przed wiosennymi podwyżkami cen.