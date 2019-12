Punkty karne 2020. Sprawdź taryfikator

Kierowcy popełniający wykroczenia otrzymują nie tylko mandat, ale także punkty karne. Jeśli masz prawo jazdy ponad rok, nie możesz zgromadzić na swoim koncie więcej niż 24 pkt. Jeśli masz uprawnienia do kierowania pojazdami krócej niż rok, twój limit punktów karnych to 20. Prezentujemy wybrane pozycje z taryfikatora punktów karnych 2020.

Punkty karne za niektóre wykroczenia w ruchu drogowym

Wykroczenie Liczba punktów Popełnienie przestępstwa drogowego 10 pkt Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10 pkt Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10 pkt Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym 10 pkt Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 10 pkt Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych 10 pkt Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h 10 pkt Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu 8 pkt Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h 8 pkt Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa 6 pkt Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych 6 pkt Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej 6 pkt Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym 6 pkt Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom 6 pkt Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h 6 pkt Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 6 pkt Niestosowanie się do znaków B-2 „zakaz wjazdu” 5 pkt Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 5 pkt Naruszenie zakazu zawracania 5 pkt Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 5 pkt Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie 5 pkt Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h 4 pkt Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu 4 pkt Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych 4 pkt Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h 2 pkt Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 2 pkt

Sprawdź swoje punkty karne

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com Policja Za wykroczenie drogowe otrzymamy nie tylko mandat, ale także punkty karne.

Kiedy punkty karne zostaną usunięte?

Przekroczenie limitu punktów karnych

Każdy kierowca może uzyskać informację o stanie swoich punktów karnych przez internet albo w komisariacie policji. Aby uzyskać taką informację w sieci, należy mieć profil zaufany, który potwierdza naszą tożsamość. W komisariacie musimy okazać np. dowód osobisty albo paszport. Tam też możemy uzyskać urzędowe zaświadczenie o liczbie naszych punktów karnych. Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w urzędzie gminy lub miasta, na terenie której jest komisariat.Punkty karne zostaną usunięte po roku od dnia popełnienia naruszenia. Ilość punktów karnych można zmniejszyć o 6 najstarszych punktów przechodząc specjalne szkolenie organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD), przy czym nie można w nim brać udziału częściej niż raz na 6 miesięcy.Jeśli suma tymczasowych i aktywnych punktów karnych przekracza 24 punkty (lub 20 punktów w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż rok), punktów karnych nie można usunąć. Tymczasowe punkty karne to punkty z naruszeń, za które kierowca nie przyjął mandatu – nie są jeszcze naliczone na konto, czekają na orzeczenie sądu.Przekroczenie limitu punktów karnych wiąże się z różnymi konsekwencjami w zależności od tego jak długo mamy prawo jazdy., po przekroczeniu limitu punktów (24 punkty) zostanie skierowany na egzamin sprawdzający kwalifikacje (taki jak na prawo jazdy) oraz na badanie psychologiczne. Jeżeli nie zaliczy egzaminu lub badań, starosta cofnie jego uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W przypadku, przekroczenie limitu 20 punktów karnych powoduje natychmiastowe cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów.