Punkty karne 2022. Nowy taryfikator

Znacznie ostrzejsze prawo drogowe stało się faktem. Mandaty poszybowały w górę, a co z punktami karnymi? Nie zmienił się tylko limit dopuszczalnej liczby punktów karnych. Wciąż wynosi on 20 punktów dla młodych kierowców i 24 dla tych z co najmniej rocznym stażem. Natomiast nowy taryfikator punktów karnych przewiduje wyższe kary punktowe. Za najcięższe wykroczenia będzie można dostać nie 10, ale 15 punktów karnych.

Przeczytaj także: Taryfikator punktów karnych 2017: nowe pozycje na liście

Punkty karne 2022 i ich wpływ na OC

Punkty karne - taryfikator 2022

15 punktów karnych otrzymamy za:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, w celu umożliwienia jej przejścia

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

13 punktów karnych otrzymamy za:

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h

10 punktów karnych otrzymamy za:

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,

zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej,

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h,

objeżdżanie opuszczonych półzapór i zapór,

wjeżdżanie na przejazd, kiedy po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy,

przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 lub więcej.

8 punktów karnych otrzymamy za:

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby w pojeździe lub poza nim

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych

niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo, pojazdom szynowym, rowerzystom

naruszenie zakazu wyprzedzania

naruszenie zakazu cofania na autostradzie i eskach

zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia lub przejazdu

7 punktów karnych otrzymamy za:

nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

6 punktów karnych otrzymamy za:

kolizja, w tym poza drogą publiczną, strefą zamieszkania, strefą ruchu

jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych

niezatrzymanie przed znakiem „stop”

przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h

wyprzedzanie z niewłaściwej strony

wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

przewożenie dziecka w sposób niezgodny z przepisami

5 punktów karnych otrzymamy za:

ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień

4 punkty karne otrzymamy za:

przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa i używaniu kasków

3 punkty karne otrzymamy za:

przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h

2 punkty karne otrzymamy za:

niestosowanie się do znaków B-35 do 39

Od nowego roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące usuwania punktów karnych. Będą one anulowane po dwóch latach, ale liczonych nie od dnia popełnienia wykroczenia, ale od dnia opłacenia mandatu. Co gorsza, nie będzie już kursów edukacyjnych, dzięki którym punkty mogły być usunięte.Ponadto posiadana ilość punktów karnych będzie rzutowała na wysokość stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC.W 2022 roku za popełnione wykroczenie drogowe będzie można otrzymać jednorazowo aż 15, a nie 10 jak dotychczas, punktów karnych. Za co dostaniemy maksymalną ilość punktów?